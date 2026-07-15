Гонка за антироссийским санкциями: подпишет ли Трамп законопроект Линдси Грэма*

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Смерть сенатора-русофоба Линдси Грэма* заставила его последователей в американском политическом истеблишменте засуетиться — они хотят во что бы то ни стало протолкнуть законопроект Sanctioning Russia Act 2026 на 60 страниц, над которым Грэм* работал больше года вместе с другими ярыми сторонниками Киева.

Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что инициатива, вероятно, получит одобрение в Конгрессе, передает NBC News.

Авторы предоставили президенту США возможность для маневров — исключать отдельных людей и организаций из-под действия санкций или вообще отменять их, если это отвечает интересам Америки.

В целом проект призван нанести серьезный ущерб финансовому сектору, ОПК и нефтегазовой отрасли России — под ударом должны оказаться покупатели российского сырья. Издание Hill приводит перечень из пяти стран: Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Также в списке фигурируют Франция, Бельгия и Япония. Но для Вашингтона на первом месте — Индия и КНР.

По данным The Wall Street Journal, Трамп может получить возможность вводить таможенные пошлины в размере 100% (Грэм* вел речь о 500%) против импортеров российских энергоносителей. Есть исключение, оно касается стран, которые импортируют менее 15% природного газа из России и сокращают его объемы. Видимо, речь идет о европейских партнерах США.

Американский сенатор Линдси Грэм был добавлен в России в реестр террористов и экстремистов. Фото: REUTERS.

Под ударом может оказаться Банк России и крупнейшие финансовые гиганты — Сбер, ВТБ и Газпромбанк. Инициатива предусматривает полную блокировку их активов, находящихся под юрисдикцией США и запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими финорганизациями. При этом американский Минфин может освободить от санкций любой иностранный банк, если сочтет ограничения противоречащим интересам Штатов.

Также законопроект предполагает введение персональных санкций против президента России и высокопоставленных чиновников. Законопроект могут внести на рассмотрение в Конгресс уже на этой неделе. В случае, если предложение Грэма* одобрят, санкции вступят в силу в течение 30 дней.

— Я думаю, вопрос уже не в том, примет Конгресс эти санкции или нет. Даже если сейчас этот законопроект не пройдет, при следующей администрации к нему вполне могут вернуться, — комментирует ситуацию для KP.RU ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. — Россия и так уже чемпион по санкциям, их против нас введено больше, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых. Поэтому новый пакет принципиально ничего не изменит. У Трампа, безусловно, есть право вето, но если в Конгрессе наберется две трети голосов, его можно преодолеть. Не исключаю и другой сценарий: принятие законопроекта пока не будут форсировать, а сохранят как рычаг давления перед возможными переговорами с Россией. Такие истории уже были: громкие санкционные инициативы долго обсуждались, а затем либо откладывались, либо теряли актуальность из-за изменения политической повестки.

Антироссийские санкции аукнулись и американскому бизнесу. Как заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи, за четыре года американские предприниматели не досчитались 200 млрд долларов из-за рестрикций. Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил потери американского бизнеса после ухода с российского рынка в 300 млрд долларов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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