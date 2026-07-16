Как замедлить свою траекторию старения: Ученый вывел три шага к молодости тела

Профессор Клаудио Франчески из Болонского университета - один из главных мировых специалистов по биологии старения, автор понятия «воспалительное старение» рассказал в научном лектории Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, почему мы изменяемся с возрастом по-разному и как можно управлять своей молодостью уже сейчас.
Еще в 2000 году Франчески открыл, что одна из главных причин старения - это вялое хроническое воспаление, которое идет в организме без всякой инфекции. В 2014 году он вместе с коллегами описал семь главных «признаков старения». И воспаление стоит в самом центре этой картины.
- Воспалительное старение начинается за много лет до первых симптомов болезней, - объясняет профессор. - Получается порочный круг, в котором старение усиливает воспаление, воспаление провоцирует болезни сердца, сосудов, диабет, Альцгеймер, рак, а болезни еще сильнее разгоняют и воспаление, и старение.
Оказывается, своя биография есть не только у каждого человека, но и у иммунитета. На историю жизни иммунитета влияют несколько ключевых факторов:
- в каком достатке (благополучии) вы живете,
- что происходило в раннем детстве,
- как вы питаетесь,
- какие инфекции перенесли,
- какой у вас образ жизни.
Современный городской (особенно западный) стиль жизни подстегивает воспалительное старение, говорит Франчески. При этом разные органы в одном и том же человеке стареют с разной скоростью, то есть существует еще и органоспецифическое старение.
Плюс, на то, насколько мы молоды или стары, влияет еще и так называемый «метаболический мусор»: поврежденные молекулы, отходы бактерий. Чем больше этого мусора и чем хуже он выводится из организма, тем сильнее воспаление.
Сегодня в медицине здорового долголетия научились измерять биологический возраст с помощью специальных «биологических часов». Тут смотрят на разные признаки воспаления в организме. Этим методом можно рассчитать, насколько тело изношено на самом деле.
*Так, например, люди с синдромом Дауна биологически на 18 лет старше своего паспортного возраста, причем ускоренное старение начинается еще внутриутробно.
*При болезни Паркинсона нашли 8 показателей старения, и все связаны с воспалением в нервной системе.
*Сложности с фазой глубокого сна (REM) - это ранний сигнал того, что в ближайшие 10 лет есть риски развития деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона.
У долгожителей (100+ лет) воспалительный «возраст» заметно ниже паспортного. Почему так? В молодости воспаление нам полезно, оно помогает бороться с инфекциями и травмами, объясняет Франчески. Но после 40 – 50 лет воспаление начитает нам сильно вредить. Так что у долгожителей либо изначально низкий уровень воспаления, предполагает мастер биологии старения, либо очень сильные механизмы, которые его сдерживают.
Но если точная разгадка секретов долголетия еще впереди, то практическую пользу для долгой и активной жизни можно получать уже сейчас.
Например, с помощью искусственного интеллекта можно:
- предсказывать, как будет протекать диабет,
- оценивать риск болезней мозга,
- видеть, какой именно орган стареет быстрее всего.
- В одном исследовании с китайскими коллегами, в котором приняли участие 4000 молодых добровольцев, мы увидели, что даже у здоровых 20 – 45-летних людей один орган может стареть заметно быстрее остальных. И скорее всего, именно он первым «сломается» через годы. Именно там выше риски развития болезни, - говорит Клаудио Франчески. - Если мы будем знать свою иммунобиографию, биологический, а не паспортный возраст и держать воспаление под контролем, то сможем перейти от «лечить болезни, когда они уже есть» к настоящей превентивной персонализированной медицине. К индивидуальным рекомендациям по питанию, спорту, сну и образу жизни.
- Мы больше не можем считать старение чем-то одинаковым для всех, - говорит Клаудио Франчески. - У каждого человека своя уникальная траектория жизни. И теперь у нас есть инструменты, чтобы сделать эту траекторию длиннее и гораздо более здоровой.
С чего начать борьбу против возраста?
Серия совместных работ (2025 – 2026) Клаудио Франчески и Алексея Москалева, члена-корреспондента РАН, директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, предлагает систему управления воспалительным старением.
Календарный возраст вторичен, ведь темп старения во многом задает образ жизни. Чтобы снизить уровень системного воспаления, работу можно начать по трем направлениям:
*Питание против воспаления. Уменьшить в рационе ультрапереработанные продукты, трансжиры и сахар. Добавить природные защитники: куркумин, омега-3, зеленый чай, лук и яблоки (источники кверцетина).
*Полезный стресс (гормезис). Когда мы не переедаем и не наедаемся на ночь, умеренно занимаемся спортом, - это помогает аутофагии, самоочищению клеток от мусора.
*Молекулярная гигиена. Спите не менее 7 – 8 часов для очистки тканей мозга и поддерживайте микробиом кишечника (клетчатка, фрукты и овощи, ферментированные продукты), который напрямую сдерживает воспалительные процессы.
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