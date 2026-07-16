Как замедлить свою траекторию старения: Ученый вывел три шага к молодости тела

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Профессор Клаудио Франчески из Болонского университета - один из главных мировых специалистов по биологии старения, автор понятия «воспалительное старение» рассказал в научном лектории Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, почему мы изменяемся с возрастом по-разному и как можно управлять своей молодостью уже сейчас.

Еще в 2000 году Франчески открыл, что одна из главных причин старения - это вялое хроническое воспаление, которое идет в организме без всякой инфекции. В 2014 году он вместе с коллегами описал семь главных «признаков старения». И воспаление стоит в самом центре этой картины.

- Воспалительное старение начинается за много лет до первых симптомов болезней, - объясняет профессор. - Получается порочный круг, в котором старение усиливает воспаление, воспаление провоцирует болезни сердца, сосудов, диабет, Альцгеймер, рак, а болезни еще сильнее разгоняют и воспаление, и старение.

У каждого своя «иммунная биография»

Оказывается, своя биография есть не только у каждого человека, но и у иммунитета. На историю жизни иммунитета влияют несколько ключевых факторов:

- в каком достатке (благополучии) вы живете,

- что происходило в раннем детстве,

- как вы питаетесь,

- какие инфекции перенесли,

- какой у вас образ жизни.

Современный городской (особенно западный) стиль жизни подстегивает воспалительное старение, говорит Франчески. При этом разные органы в одном и том же человеке стареют с разной скоростью, то есть существует еще и органоспецифическое старение.

Плюс, на то, насколько мы молоды или стары, влияет еще и так называемый «метаболический мусор»: поврежденные молекулы, отходы бактерий. Чем больше этого мусора и чем хуже он выводится из организма, тем сильнее воспаление.

Биологические часы: насколько вы на самом деле «старше» себя

Сегодня в медицине здорового долголетия научились измерять биологический возраст с помощью специальных «биологических часов». Тут смотрят на разные признаки воспаления в организме. Этим методом можно рассчитать, насколько тело изношено на самом деле.

*Так, например, люди с синдромом Дауна биологически на 18 лет старше своего паспортного возраста, причем ускоренное старение начинается еще внутриутробно.

*При болезни Паркинсона нашли 8 показателей старения, и все связаны с воспалением в нервной системе.

*Сложности с фазой глубокого сна (REM) - это ранний сигнал того, что в ближайшие 10 лет есть риски развития деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Воспалительное старение начинается за много лет до первых симптомов болезней. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Почему же некоторые живут до 100 лет и при этом – практически здоровы?

У долгожителей (100+ лет) воспалительный «возраст» заметно ниже паспортного. Почему так? В молодости воспаление нам полезно, оно помогает бороться с инфекциями и травмами, объясняет Франчески. Но после 40 – 50 лет воспаление начитает нам сильно вредить. Так что у долгожителей либо изначально низкий уровень воспаления, предполагает мастер биологии старения, либо очень сильные механизмы, которые его сдерживают.

Но если точная разгадка секретов долголетия еще впереди, то практическую пользу для долгой и активной жизни можно получать уже сейчас.

Например, с помощью искусственного интеллекта можно:

- предсказывать, как будет протекать диабет,

- оценивать риск болезней мозга,

- видеть, какой именно орган стареет быстрее всего.

- В одном исследовании с китайскими коллегами, в котором приняли участие 4000 молодых добровольцев, мы увидели, что даже у здоровых 20 – 45-летних людей один орган может стареть заметно быстрее остальных. И скорее всего, именно он первым «сломается» через годы. Именно там выше риски развития болезни, - говорит Клаудио Франчески. - Если мы будем знать свою иммунобиографию, биологический, а не паспортный возраст и держать воспаление под контролем, то сможем перейти от «лечить болезни, когда они уже есть» к настоящей превентивной персонализированной медицине. К индивидуальным рекомендациям по питанию, спорту, сну и образу жизни.

- Мы больше не можем считать старение чем-то одинаковым для всех, - говорит Клаудио Франчески. - У каждого человека своя уникальная траектория жизни. И теперь у нас есть инструменты, чтобы сделать эту траекторию длиннее и гораздо более здоровой.

С чего начать борьбу против возраста?

Серия совместных работ (2025 – 2026) Клаудио Франчески и Алексея Москалева, члена-корреспондента РАН, директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, предлагает систему управления воспалительным старением.

3 шага к биологической молодости

Календарный возраст вторичен, ведь темп старения во многом задает образ жизни. Чтобы снизить уровень системного воспаления, работу можно начать по трем направлениям:

*Питание против воспаления. Уменьшить в рационе ультрапереработанные продукты, трансжиры и сахар. Добавить природные защитники: куркумин, омега-3, зеленый чай, лук и яблоки (источники кверцетина).

*Полезный стресс (гормезис). Когда мы не переедаем и не наедаемся на ночь, умеренно занимаемся спортом, - это помогает аутофагии, самоочищению клеток от мусора.

*Молекулярная гигиена. Спите не менее 7 – 8 часов для очистки тканей мозга и поддерживайте микробиом кишечника (клетчатка, фрукты и овощи, ферментированные продукты), который напрямую сдерживает воспалительные процессы.

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