Десантники блокируют подразделения противника за считанные минуты

Дроны ВС РФ охотятся на противника везде. Фото: стоп-кадр видео Минобороны РФ

Подразделения ударных БПЛА 25-го отдельного батальона БпС 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии успешно применяют тактику точечного уничтожения противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ульяновские десантники ведут разведку боем, выставляют засады на всех дорогах, которые используются противником для ротации и доставки боеприпасов. Для того чтобы перекрыть «кислород» подразделению ВСУ, операторам нужно несколько дронов и несколько минут.

Минобороны РФ показало видео охоты дронов на технику и позиции ВСУ

«Особое внимание уделяется наземным роботизированным транспортным комплексам, используемым ВСУ для снабжения передовых позиций. Расчеты FPV-дронов эффективно выявляют и уничтожают вражескую технику, включая автомобили с личным составом», - комментируют кадры уничтожения техники противника в Минобороны России.

Систематическое уничтожение путей снабжения ограничивает возможности противника по восполнению резервов и ведению оборонительных действий. Для противодействия воздушным угрозам, включая разведывательные и ударные БПЛА, воинами «крылатой пехоты» активно применяются устойчивые к системам РЭБ FPV-дроны-перехватчики. Они обеспечивают защиту штурмовым группам десантников и минимизирует потери.

Также можно увидеть боевую работу расчетов разведывательно-ударного комплекса «Zala»-«Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«В ходе вылета над территорией, контролируемой украинскими силами, операторы БПЛА «Zala» обнаружили и подтвердили местонахождение замаскированного орудия ВСУ. Команда работает слаженно: одни проводят разведку, другие наносят удар барражирующим боеприпасом «Ланцет»», - отмечают в военном ведомстве.

Техник комплекса «Zala» с позывным «Радон» обращает на высокую эффективность разведывательного самолета, его хорошую камеру, которая способна различить цели с 10 км. и способность беспилотника уклоняться от перехватчиков.

Комплекс «Zala»-«Ланцет» активно и успешно применяется на всех направлениях зоны спецоперации для разведки, обнаружения, наведения и поражения целей ВСУ.