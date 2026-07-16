Поражение контейнеровозов с применением БпЛА Фото: скриншот видео.

Минувшей ночью Вооруженные силы России предприняли масштабную атаку, используя высокоточное оружие большой дальности. Удары наносились с земли и самолетов, а также с применением ударных дронов.

Основными целями стали транспортные объекты оборонно-промышленного комплекса Украины и ее логистические маршруты.

ВС РФ с помощью беспилотников "Герань-4 Сикер" ударили по сухогрузам в портах Украины

«Удары пришлись по предприятиям в Киеве, которые занимались производством и хранением дальнобойных и среднедальнобойных беспилотников. Также были выведены из строя критически важные объекты морских портов «Одесса» и «Южный», которые использовались для переброски военных грузов и топлива. Кроме того, в акватории Одесской области было уничтожено морское судно и скоростной катер Сил специальных операций ВСУ», - комментируют кадры поражения целей в Минобороны России.

В военном ведомстве опубликовали видеозаписи, демонстрирующие, как беспилотники «Герань-4 сикер» поражали контейнеровозы в порту Черноморск (Одесская область) и украинские корабли в Днепро-Бугском порту (Николаевская область).

За это время российскими средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 375 украинских беспилотников самолетного типа. Их пролет был зафиксирован над 20 регионами России. Кроме того, беспилотники поражались над акваториями Азовского и Черного морей.

В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, какие военные предприятия на этот раз стали целями в Киеве:

- Производственная база ПАО «Рапид», где собирали и хранили дроны самолетного типа дальнего и среднего радиуса действия, а также комплектующих для их производства.

- Склад предприятия «Киев-1», где собирали БПЛА АН-196 «Лютый», разведывательные дроны «Лелека-100» и компоненты для различных моделей беспилотников.