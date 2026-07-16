Андрей Белоусов вручил ГрВ «Центр» орден «Суворова»

Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр»

Во время рабочей поездки в зону спецоперации министр обороны России Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр». Глава оборонного ведомства заслушал доклады об обстановке в районах ответственности соединения. Информацию о выполнении боевых задач на линии соприкосновения Белоусову представил командующий группировкой Валерий Солодчук.

«Была представлена информация о внедрении автоматизированной системы поражения, разработанной в рамках опытной эксплуатации системы информационного взаимодействия «СВОД». Константин Нечаев, командующий объединением, сообщил о положительных отзывах пользователей, подтверждающих улучшение координации и информационного обмена между тактическими звеньями», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Белоусов - генералам: Отдельно представьте мне эту информацию. Это важно Генерал–майор Константин Нечаев рассказал министру обороны Андрею Белоусову о работе системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД»

Начальник отдела беспилотных систем рассказал о создании новых подразделений БПЛА, что повысило эффективность борьбы с живой силой и техникой врага. Андрей Белоусов ознакомился с образцами поставляемых дронов и запросил обратную связь по их применению, отметив роль машинного зрения в новых моделях, которое позволяет за считанные секунды различить цели в полете.

С мая 2025 года подразделения БПЛА интегрированы в систему аналитики данных для автоматизированного изучения информации о применении БПЛА. По поручению министра, также были созданы аналитические группы для оптимизации использования беспилотников, а начальник штаба группировки Денис Лямин подчеркнул разделение функций между расчетами.

Андрей Белоусов дал поручение усовершенствовать программно-аппаратный комплекс для точной оценки работы расчетов БПЛА, а также упомянул о создании «Витрины данных» для разработчиков дронов. Они должны видеть результаты своего труда, чтобы еще быстрее усовершенствовать свои разработки.

В завершение визита, за героизм и мужество, проявленные в ходе СВО, министр обороны вручил объединению орден «Суворова» и государственные награды отличившимся военнослужащим.