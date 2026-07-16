Кадровый резерв для героев: как в КБР готовятся к возвращению бойцов СВО

Встреча с участниками СВО. Фото: пресс-служба главы КБР.

Республика выстраивает собственную систему заботы и поддержки участников СВО и членов их семей. Такую задачу Правительству региона ставит глава КБР Казбек Коков. И такой подход уже дает плоды.

От выплат до «умного дома»

В республике сегодня действуют 65 мер помощи участникам СВО и их семьям — 27 региональных и 11 муниципальных, от социальных выплат до налоговых льгот.

Реабилитация — одно из ключевых направлений. Санаторно-курортное лечение прошли уже около 1200 человек, включая членов семей героев. По адаптации жилья для ветеранов, получивших тяжелые ранения, республика занимает одно из лидирующих мест в России — 47 квартир переоборудованы для удобства: расширены дверные проёмы, установлены поручни, организована система «умный дом».

Кадровый резерв

Одна из ключевых задач — трудоустройство. В филиале фонда «Защитники Отечества» по КБР уже заключены соглашения с крупными работодателями. В прошлом году 36 ветеранов прошли обучение по программе «Школа фермера». Еще 12 заканчивают учебу в ближайшие несколько недель и теперь могут претендовать на гранты Минсельхоза.

Министерство труда КБР предлагает ветеранам СВО заключить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей на запуск своего дела. Этим предложением в республике уже воспользовались 37 ветеранов, получив положительные рекомендации от фонда.

Руководитель филиала ФЗО в КБР Муаед Дадов признаёт: зарплаты в мирной жизни отличаются от боевых, и это вызов. Но регион ищет варианты — доплаты из региональных средств, переобучение, адаптация к новым специальностям.

Принцип «единого окна» — ключевой в работе фонда. Ветерану не нужно ходить по инстанциям: он приходит в фонд, а дальше к поиску решения подключается куратор.

30 июля стартует заключительный модуль программы «Герои КБР». Тамара Айбазова, директор Корпоративного университета «Эльбрус», отмечает: «У программы есть своя изюминка — «семейные дни», когда участники приходят с детьми и жёнами».

Психология и патриотика: не просто слова

38 сотрудников фонда сегодня работают в каждом муниципалитете республики. Недавно отреставрированный корпус психоневрологического диспансера стал центром ментального здоровья, который оказывает помощь ребятам с ПТСР. По инициативе главы республики Казбека Кокова с мая 2023 года в республике реализуется проект «Дети Героев». К работе подключены все образовательные организации республики: 266 школ, дошкольные учреждения, колледжи. Создан Центр семейного консультирования для детей и мам участников СВО.

Личный контроль главы

За всей этой системой — постоянный контроль главы КБР Казбека Кокова, который сам неоднократно бывал «за лентой». Лично, за рулем уаза. Он навещал ребят, передавал гуманитарные грузы, беседовал с земляками. «Мы с вами, мы рядом», — эти слова главы стали негласным девизом всей работы по поддержке участников СВО в республике.

Казбек Коков считает, что возвращение к мирной жизни начинается с решений. Решений о том, где работать, как учиться, как жить дальше. И они в республике принимаются уже сегодня.