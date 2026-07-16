Пентагон готовит секретную операцию по вторжению на Кубу

В Сенате США активно продвигают идею вторжения на Кубу. Фото: REUTERS.

Пока американские военные втягиваются в противостояние с Ираном, в Пентагоне в тайне готовятся к новой спецоперации. На очереди - Куба.

Как сообщает CBS News, в последние недели американские военные стратеги обсуждали несколько сценариев возможных атак на Остров Свободы. Среди них - воздушно-десантная операция с участием тысяч солдат. Впрочем, речь идет пока только о предварительных планах. Источники телеканала подчеркивают, что президент США Дональд Трамп и руководство Минобороны пока не приняли окончательное решение о начале операции.

Однако сам факт появления таких новостей говорит о многом. Главным вдохновителем силового решения кубинского вопроса в администрации Трампа считается госсекретарь США Марко Рубио. Выходец из семьи кубинских эмигрантов, он давно выступает за смену власти в Гаване. 11 июля Рубио призвал кубинские власти освободить осужденных участников акции протестов 2021 года и изменить политический курс, «пока не стало слишком поздно». В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США представляют угрозу для его страны.

За последние полтора года администрация Трампа практически свернула диалог с Кубой, который наметился при Бараке Обаме и поддерживался при Джо Байдене. Теперь ставка делается на экономическое давление, санкции и изоляцию острова. Под новые ограничения попал кубинский холдинг GAESA, через который проходит значительная часть валютных доходов страны.

Затем последовали рестрикции против госпредприятий, визовые санкции, ужесточение контроля за денежными переводами и международными финансовыми операциями. Под новые санкции попало кубинское Министерство туризма - ключевая отрасль экономики страны. Однако эти меры не дали ощутимых результатов - режим не пал, Гавана не спешит идти на поводу у США. Поэтому Белый дом начал задумываться о крайних мерах - силовом варианте смены режима.

Правда, это выглядит, скорее, как инструмент давления и шантажа. Сегодня значительная часть авиации, разведывательных возможностей и ударных средств США сосредоточена на Ближнем Востоке, где возобновился конфликт с Ираном. Из-за этого военная операция на Кубе выглядит маловероятной в обозримом будущем.

Ситуация усугубляется из-за опасений внутри администрации Трампа. По данным CBS, у Вашингтона вызывает беспокойство тот факт, что Куба получила ударные беспилотники, которые в случае высадки американского десанта смогут атаковать побережье Флориды.

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