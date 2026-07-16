В соцсети только с мамой! В Европе решили ограничить детям доступ к цифровому контенту

В соцсети дети смогут заходить только под присмотром родителей, опекунов или учителей. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Строгости готовят во всех 27 странах для детворы и подростков возрастом до 13 лет.

Пока выдвигают идеи от полного запрета до подобия родительского контроля. То есть в мягком случае скроллить ленту или смотреть видосики разрешат, но в течение определенного времени и только под присмотром родителей, опекунов или учителей. Пекутся о психическом и физическом здоровье детей, которое - уже доказано самыми разными исследованиями - расшатывают вредный контент, цифровая зависимость, кибербуллинг и прочие опасности.

Законопроект собираются подготовить уже к сентябрю. Правда, признают, что универсальные правила для всех 27 стран сложно будет сформулировать. Да и спорных моментов хватает. Например, ограничения не спасут от зависимости, которая легко формируется и в 15, и в 20 лет.

А самое непонятное - как реализовать возрастной контроль? Пока обсуждают идею ввести общеевропейский цифровой ID, который будет подтверждать возраст пользователя.

Подобные ограничения ранее обсуждали или даже вводили в Великобритании, Китае, Индии, США. Первопроходцем была Австралия. Там с декабря 2025 года детям до 16 лет запретили создавать аккаунты и страницы. А отслеживать нарушителей поручили самим платформам, пригрозив очень серьезными штрафами. И что вы думаете? Подростки приловчились обманом проходить тест на определение возраста. И родители тоже подкачали. Некоторые просто заводили “взрослый” аккаунт ребенку, чтобы тот не чувствовал себя изгоем среди сверстников, которые сами смогли хакнуть соцсети.