Как понять, что выигрыш в лотерею настоящий: инсайты от «Национальной Лотереи»

Фото: пресс-служба бренда «Национальная Лотерея».

Первая мысль у многих победителей звучит примерно одинаково: «Наверное, это мошенники».

В эпоху телефонного мошенничества и поддельных сообщений люди привыкли относиться к неожиданным известиям с осторожностью. И это абсолютно правильно. В «Национальной Лотерее» отмечают, что сомнения и желание перепроверить информацию – нормальная реакция, особенно когда речь идет о крупном выигрыше.

Почему победители не сразу верят в выигрыш

Практически у каждого победителя, выигравшего крупный приз, есть история о сомнениях в собственном везении.

Кто-то несколько раз обновляет страницу приложения, потому что уверен, что произошла ошибка. Кто-то звонит родственникам и просит проверить билет еще раз. Некоторые победители признаются, что начинают верить в случившееся только после разговора со специалистами клиентского центра.

Особенно часто такая реакция встречается у обладателей миллионных выигрышей. Когда человек никогда раньше не сталкивался с подобной удачей, мозгу требуется время, чтобы принять новую реальность. Опрос клиентов «Национальной Лотереи» показал, что многие счастливчики от волнения сталкиваются с трудностями при подсчете нулей и хотели бы, чтобы сумма выигрыша дублировалась бы прописью.

Как понять, что выигрыш настоящий

Самый надежный способ – самостоятельно проверить информацию на официальных ресурсах «Национальной Лотереи».

Участники могут проверить билет на официальном сайте или в мобильном приложении, где отображаются результаты тиражей и информация о выигрыше. Также проверить билет можно по его номеру или QR-коду.

Если выигрыш крупный, с победителем дополнительно связываются сотрудники клиентского центра компании. Однако даже в этом случае всегда можно перепроверить информацию самостоятельно.

Какие признаки должны насторожить

Есть несколько простых правил.

Если вам сообщают о выигрыше и одновременно просят:

• назвать код из СМС;

• сообщить данные банковской карты;

• перевести деньги для получения выигрыша;

• оплатить комиссию или налог заранее;

– перед вами мошенники.

Для получения выигрыша в лотерею не требуется переводить деньги третьим лицам или раскрывать конфиденциальные банковские данные.

Если остались сомнения

Лучший способ убедиться в реальности выигрыша – самостоятельно связаться с «Национальной Лотереей».

Для этого работает официальный клиентский центр и горячая линия 8 800 333-7-333. Контакты размещены на официальном сайте компании.

Кроме того, победители крупных розыгрышей могут лично обратиться в компанию для оформления выигрыша и получения консультации специалистов.

Когда приходит осознание

Интересно, что многие победители говорят: настоящее осознание приходит не в момент получения сообщения и даже не после звонка из клиентского центра.

Для кого-то оно наступает после оформления документов. Для кого-то – когда деньги поступают на счет. А некоторые признаются, что до конца не верят в свою удачу даже спустя несколько недель после победы.

Поэтому если однажды вам придет сообщение о крупном выигрыше, не торопитесь переживать. Просто проверьте информацию через официальные каналы «Национальной Лотереи», задайте все интересующие вопросы специалистам и убедитесь сами: иногда самые невероятные новости действительно оказываются правдой и могут помочь исполнению заветной мечты.

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