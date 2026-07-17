Россияне рассказали, за кого будут болеть в финале ЧМ по футболу 2026

64% опрошенных россиян желают победы Аргентине на ЧМ по футболу 2026. Фото: Nenad Cavoski/Shutterstock/Fotodom

Уже в эти выходные, 19 июля, состоится финал Чемпионата мира по футболу. На поле встретятся лучшие команды турнира – сборная Аргентины и сборная Испании. В полуфинале Месси и его команда в обыграли англичан 2:1, тогда как Испания победила Францию со счетом 2:0. Россияне признались, что ожидали именно таких финалистов и теперь с удовольствием посмотрят игру. При этом больше половины респондентов признались, что желают победы Аргентине. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

64% опрошенных заявили, что считают аргентинскую сборную более сильной командой и будут болеть за нее.

«Вот и отлично! В финале ни французов, ни англичан! Нормальные футболисты хоть достойно в финале сыграют, буду смотреть», - говорит участник опроса.

«Я изначально знал, что в финале Испания с Аргентиной будут, будет интересно смотреть», - кивает другой.

А вот 36% опрошенных россиян желают победы Испании. Кто-то выразил уверенность, что аргентинской команде помогали на протяжении всего чемпионата, и их участие в финале – не заслужено. Другие считают, что звание Чемпиона мира не может все время держаться за одной страной, ради справедливости пусть победят испанцы, тем более, что они – действующие чемпионы Европы.

«Огонь игра будет. Чемпионам Европы победы!» - говорит респондент.

«Не люблю, когда чемпионы повторяются. Пусть испанцы возьмут титул. Тем более они так Францию вынесли грамотно. Тактически полностью переиграли», - кивает другой.

Нашлись и те, кто назвал обе сборные сильными и достойными, поэтому пожелали победы сильнейшим:

«Обе команды хороши. Пусть победит сильнейшая».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.