Вузы делают ставки на "середнячков": главные тренды в высшем образовании в России в 2026 году

Каждый год проводят мониторинг качества приема в российские вузы и обозначает тенденции, которые помогают как руководителям вузов, так и абитуриентам, их учителям и родителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На каких направлениях больше всего изменений? Куда подавать документы, если ты не льготник и не победитель олимпиад, а просто хорошо учился в школе? А для троечников есть варианты, если в колледж не хочется? Об этом ведущие передачи “Родительский вопрос” на “Радио КП” Александр Милкус и Мария Баченина расспросили Нияза Габдрахманова - зав лабораторией “Развитие университетов” НИУ ВШЭ. “Вышка” каждый год проводит мониторинг качества приема в российские вузы и обозначает тенденции, которые помогают держать нос по ветру как руководителям вузов, так и абитуриентам, их учителям и родителям.

ЮРИСТЫ-ЭКОНОМИСТЫ: СПРОС УПАЛ

“Раньше на социально-экономических направлениях (экономика, менеджмент, юриспруденция и пр.) в региональных университетах был очень высокий спрос на неселективные образовательные программы - те, куда даже троечники проходят с 56 баллами ЕГЭ за один предмет. Так вот таких программ стало значительно меньше, потому что абитуриенты стали более осознанными и не подают туда документы. В ведущих университетах такого мы не наблюдаем.

Основной рост здесь произошел за счет усиления середнячка - тех, кто сдал ЕГЭ в диапазоне 76-80 баллов ЕГЭ (в среднем по одной дисциплине).”

МЕДИКИ: НУЖНЫ И БАЛЛЫ, И ДЕНЬГИ

Поступить в медицинский вуз по-прежнему сложно и учиться дорого. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

“Направления, связанные со здравоохранением, много лет пользуются спросом и государством поддерживаются. Так что тут все в силе: нужны и супервысокие баллы ЕГЭ как на бюджет, так и на платку (и там, и там большой конкурс), и платежеспособность родителей (цены за обучение выросли).

IT-ШНИКИ: ДЖУНОВ ВЫТЕСНИЛ ИИ

“Информационные технологии и вычислительная техника испытывают колоссальный рост с точки зрения конкурса, баллов ЕГЭ. На них выделяется много бюджетных мест.

С появлением искусственного интеллекта (ИИ) сильно меняется ситуация с джунами (начинающие программисты или младшие разработчики - Ред.). Лидеры отрасли - такие как ИТМО, МФТИ - говорят, что рынку так много, как раньше, уже не нужно. Сейчас есть запрос на специалистов высокого уровня. Под эту задачу трансформируются и образовательные программы.

Как это происходит? Функциональные задачи, которые появляются у выпускника, размещаются в таблице, и рядом с каждой прописывается, может ли эту задачу выполнять ИИ. Если да, то учить этому студентов нет смысла.”

ПЕДАГОГИ: В ВУЗАХ АНШЛАГ, А В ШКОЛЫ НЕ ИДУТ

Многие идут в педагогические вузы, но в школы работать не приходят. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

“По нашим данным, качество приема не сильно, но снижается. Тут мы не совпадаем с цифрами Минпросвещения.

Бюджетных мест выделяется все больше, но по специальности выпускники идут работать неохотно, и проблема кадрового голода остается нерешенной. Среди тех, кто все же трудоустраивается в школы, многие через год-два выгорают и уходят из профессии. Зато те, кто выдержит эти первые два года, продолжают педагогическую деятельность вдолгую.”

В ВУЗ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА

“Раньше среднее профессиональное образование считалось траекторией для неудачников. Сейчас стереотип разрушен: все больше молодых людей после 9 класса идут в колледжи, многие потом поступают в вуз.

Тренду способствуют несколько факторов. Первый - эффект вытеснения. Учителя в регионах не скрывают: учащимся, в которых не видят потенциал, рекомендуют идти в колледж, чтобы не портить показатели по школе и по ЕГЭ. Второй - детей привлекает возможность после колледжа поступить в вуз без ЕГЭ, по внутренним испытаниям. С этого года, правда, правила откорректировали, разрешив поступать без ЕГЭ только если не меняешь профиль. Если же в колледже учился на юриста, а потом решил стать экономистом, тогда придется сдавать ЕГЭ. Третий - после колледжа ты быстрее выходишь на рынок труда и начинаешь зарабатывать.”

Меняется отношение абитуриентов к среднему профессиональному образованию. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС РЕБРОМ

Бесплатное образование только для избранных?

В последние 7-10 лет наблюдаем тенденцию, когда на престижные специальности в крутые вузы на бюджет поступают олимпиадники и льготники разных категорий. А для ребят даже с высокими баллами (297-298 за три ЕГЭ) бесплатных мест не остается.

- Если смотреть на систему высшего образования в России в целом, то она очень разная, - объясняет эксперт. - Есть каста ведущих университетов с супервысоким конкурсом. Но много вузов, где проходные баллы не очень высокие. И даже с очень низким баллом ЕГЭ реально поступить на бюджет. Достаточно доступным остается и платное образование. Чтобы оплатить год обучения ребенка в среднестатистическом российском вузе, одному из родителей нужно проработать четыре месяца. Россия – страна возможностей. У тебя может не быть шансов стать студентом ведущего московского, питерского, новосибирского университета. Но всегда есть возможность поступить в другой город. Парадокс в том, что не все готовы учиться, допустим, на Дальнем Востоке. Хотя дальневосточным вузам государство сейчас выделяет и ресурсы для инфраструктурных проектов, и много бюджетных мест. Так что смотрите шире географию приема.

НА ЗАМЕТКУ

Бюджетники vs контрактники

Бюджетных мест в этом году выделили больше, чем в прошлом. Если сильно округлить, это около 600 тысяч, включая целевые (их число тоже увеличили). Соотношение тех, кто учится бесплатно и платно, - примерно 60% к 40%.

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