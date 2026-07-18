Фото: REUTERS.

ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ

280,5 млрд рублей сняли россияне за май с банковских вкладов. Это рекордный отток денег с депозитов за один месяц. А причина понятна: проценты по вкладам становятся все менее выгодными.

Ведь они (эти самые проценты) напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка. Которая уже больше года стабильно идет вниз: если в июне 2025-го она составляла 20%, то сегодня – уже 14,25%. Примерно на те же 5-6% за это время «похудели» и ставки по депозитам.

Но банки не сдаются. И пытаются заманивать вкладчиков разными новинками. Пожалуй, самая «свежая» из них - вклад, процент по которому привязан к ключевой ставке ЦБ. Сейчас такие депозиты стали предлагать все (или почти все) крупные банки.

ДИЛЕММА ВКЛАДЧИКА

Регулярный стресс для банковского клиента: срок вклада закончился - и надо выбрать, что делать с деньгами дальше. Потратить, оставить в этом банке или переложить в другой? А срок какой выбрать?

Особенно непросто с процентами. На короткий срок (два – шесть месяцев) они высокие, а на длинный (от года) - ниже. При этом в будущем доходность все равно будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, а она может пойти куда угодно. Еще в начале нынешнего года казалось, что направление однозначное - только вниз, но теперь это уже не так очевидно. Ведь ЦБ опускает ключевую ставку, когда видит замедление инфляции. Которая никак не хочет падать до 4%, о которых мечтают в Центробанке…

Поэтому неплохой способ приклеиться к «ключу» (ключевой ставке) - открыть вклад с доходностью, которая будет зависеть от политики ЦБ. Как правило, формула простая: ключевая ставка минус 1 или 2 процентных пункта. То есть, если сейчас «ключ» составляет 14,25% годовых, то вкладчики получают 12,25% - 13,25% годовых (конкретные условия в каждом банке свои).

Как только ЦБ поменяет ставку (это происходит примерно раз в полтора месяца), изменится и ставка по вкладу. В конце срока все проценты за разные периоды банк просуммирует. И начислит общую сумму полученного дохода. Выйдет среднее значение между самым низким и самым высоким значением в течение срока вклада.

Появились вклады, где процент зависит от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком Фото: REUTERS.

Изменить формулу в одностороннем порядке банк не может. Если обязался платить на процент меньше ключевой ставки, то будет делать это весь срок вклада. При этом для вкладчиков различные ограничения тоже остаются. В частности, если закрыть депозит досрочно, то потеряются начисленные проценты.

Плюс такого вклада: ваша доходность всегда на уровне финансового рынка. Если «ключ» пойдет вверх (чего нельзя исключать), такая стратегия будет выгодной.

Минус: доходность сложно прогнозировать, ведь она зависит от политики Центробанка. При быстром снижении ставки обычный вклад под фиксированный процент будет выгоднее.

ЗНАЙ!

Ассортимент депозитов

Это раньше вклад был довольно простым финансовым инструментом. Отнес деньги в банк и через определенный срок получил их обратно с процентами.

Конечно, такие «обычные» депозиты в банках остаются. Но кроме этого, сейчас в каждом кредитном учреждении - целый ассортимент вкладов, которые значительно отличаются друг от друга. Вот некоторые наиболее популярные.

- Социальный вклад

Его можно открыть в крупных банках через портал Госуслуг. Доходность - в среднем 20% годовых. Правда, сделать это могут лишь получатели мер социальной поддержки (единое пособие на детей или беременных женщин, выплаты по соцконтракту, доплаты к пенсии).

Сумма ограничена - 50 тысяч рублей. При этом можно открыть всего один подобный вклад.

- Вклад с программой долгосрочных сбережений (ПДС)

У большинства крупных банков из них есть собственные негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Поэтому клиентам часто предлагают комбо-продукт: открытие вклада под 30 - 36% годовых с обязательным оформлением ПДС. Правда, доходность по вкладу будет ограничена коротким сроком (1 - 3 месяца) и суммой (как правило, не более 50 - 100 тысяч рублей).

- «Золотые» и биржевые вклады

По ним тоже можно получить дополнительный доход в банке. Главное условие - держать в том же банке инвестиционные инструменты на определенную сумму (обычно от миллиона рублей). Это могут быть ценные бумаги или золото. За это банк накинет к стандартной ставке по вкладу еще 1 - 2 процента.

P. S. Если банк обещает доход значительно выше ключевой ставки - это повод если не усомниться, то как минимум проверить, какие дополнительные условия предполагают получение таких щедрых процентов. Например, по тем же биржевым вкладам (см. выше) вам честно дадут повышенный доход. А вот по ценным бумагам, которые идут «в нагрузку» к такому вкладу, доходность не гарантируется, она зависит от котировок акций и облигаций. Как раз сейчас российский фондовый рынок просел на 5%.

КСТАТИ

Накопить на квартиру или первый взнос

Скоро в линейке банков появится еще один вклад. 24 июня Госдума приняла закон о жилищных сбережениях. И с января 2027 года в банках можно будет открывать так называемые «жилищные вклады». Вот какие у них отличительные особенности:

- срок не менее трех лет;

- пополнение возможно в любой момент;

- снятие - не ранее, чем через год;

- застрахована сумма до 10 млн рублей - в случае банкротства банка ее гарантированно вернет государство;

- ставка будет определяться договором (на усмотрение банка);

- потратить деньги можно будет только на покупку или строительство жилья, а также на первоначальный взнос по ипотеке.

Главной приманкой жилищного вклада должны стать повышенные процентные ставки. Ведь банк будет понимать, что и деньги, и сам клиент с ним надолго. А значит, можно чуть расщедриться и дать вкладчику больше.

Но в нынешней ситуации редкий банк станет фиксировать повышенную ставку на длительный срок. Поэтому вполне вероятно, что доходность по такому вкладу будет переменной - привязанной к инфляции, ситуации на рынке недвижимости или ключевой ставке. Это каждый банк будет решать самостоятельно.

А вот условия досрочного закрытия жилищного вклада довольно жесткие. Если при прекращении договора клиент не направит деньги на улучшение жилищных условий, проценты по вкладу выплатят по ставке «до востребования» (обычно это 0,1% годовых). Но есть и исключения, подробнее о них - на нашем сайте kp.ru.

Кстати, открыть жилищный вклад можно в одном банке, а взять или погасить ипотеку - в другом. Деньги туда переведут без комиссии (при сумме до 30 млн рублей), когда срок вклада закончится.

ГРАФИКА

Ставок больше - нет

Как менялись ключевая ставка и доход по вкладам в последний год

(% годовых)

Месяц Средняя ставка по вкладам* Ключевая ставка ЦБ **

2025 год

Июнь 18,4 20

Июль 17,2 18

Август 15,8 18

Сентябрь 15,6 17

Октябрь 15,5 16,5

Ноябрь 15,5 16,5

Декабрь 15,4 16

2026 год

Январь 14,9 16

Февраль 14,3 15,5

Март 13,8 15

Апрель 13,4 14,5

Май 13 14,5

Июнь 12,9 14,5

* Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков во второй декаде каждого месяца.

** Ключевая ставка ЦБ в тот же период - во второй декаде каждого месяца.

По данным ЦБ.

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