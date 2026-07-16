Николая II хотели заменить другим царем

Николай II, его вторая дочь Татьяна и двоюродный брат великий князь Дмитрий Павлович на царской яхте. Были планы женить Дмитрия на старшей царской дочери Ольге или на Татьяне. Архив семьи Романовых

Дом инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге не уцелел. На втором этаже он жил сам, на первом расположил свою контору подрядных работ. В подвале хранил разную нужную утварь. А в ночь на 17 июля в этом подвале расстреляли Николая II, императрицу Александру Федоровну и их пятерых детей.

Его снесут в 1978 году по предложению Андропова, тогда председателя КГБ. Это был год 60-летия расстрела царской семьи, и власти опасались ажиотажа и неубиваемых народных легенд. Тропа к этому дому не зарастала: верующие тайком ставили здесь свечи, приходили поклониться, приводили иностранных туристов. Местные мальчишки прочесывали подвал, силясь отыскать какие-то следы - кирпичи со следами пуль, оброненные царские пуговицы…

ШПИОНСКИЙ РОМАН

Собственными глазами видел эти кирпичи и уральский мальчик Сережа. Какой-то его знакомый уволок их на дачу, когда дом разрушили, и приспособил то ли под печку, то ли еще под какие нужды. Потом Сережа вырос, стал историком, преподавателем. Написал три десятка книг, в том числе «Романовы. Преданность и предательство», которая вышла в издательстве «Комсомольская правда». Это и историческая хроника о семье Николая II от начала XX века до самого расстрела, и шпионский роман одновременно. В нем действуют сотни реальных исторических персонажей, родственники и приближенные царя. Любят, страдают, смеются, плетут интриги и даже строят заговоры против царской семьи.

Все это реальные факты, которые автор Сергей Козлов раскапывал в архивах, письмах, мемуарах и воспоминаниях самих Романовых и их близких. О многих вы наверняка даже не слышали. Знали вы, например, что близкие родственники планировали сместить Николая и посадить на престол кого-то из его двоюродных братьев? Только не могли договориться между собой кого. Коварные эти планы строили в основном в салоне великой княгини Марии Павловны - старшей, тетки царя. Ей, конечно, хотелось видеть на престоле своего сына Бориса (ее старший, Кирилл, претендовать не мог, потому что тайно вступил в неравный брак с разведенной женщиной - двойной скандал и двойное нарушение закона о престолонаследии).

Но был ведь еще и великий князь Дмитрий Павлович, тоже двоюродный брат царя (тот самый, который поучаствует потом в убийстве Распутина). И были планы женить его на старшей дочери Николая II Ольге и посадить на трон. А у Ольги и ее сестер тем временем зрели свои планы: девочки взрослели, влюблялись в офицеров. А офицеры тем временем пытались спасти монархию и действовали не только в России (а вот здесь уже начинается шпионский роман). Повествование так закручено, что не оторваться!

ЯДЫ, БУНТЫ, СВАДЬБЫ И СУДЬБА

Мистическое совпадение, которое до сих пор не дает нам всем покоя: династия Романовых закончилась в Ипатьевском доме, а начиналась в Ипатьевском монастыре. Именно здесь в 1613 году юный Михаил Романов был призван на царство. И чего только не происходило с династией за эти 300 лет. Об этом можно почитать уже в другой книге - «Романовы: шаг над пропастью». Она также вышла в нашем издательстве. Автор, Ирина Белова, ведет историческое расследование от времен Смуты до Петра I и приходит к выводу, что без Судьбы в истории этой семьи не обошлось. Переплелись и рок, и высшая воля, и воля человеческая, и внезапные случайные шансы.

Автор рассматривает те точки напряжения и выбора, которые меняли ход истории. Рассказывает, как после Рюриковичей едва не породнили московский престол с Габсбургами. Лжедмитрий, интриги и ошибки Василия Шуйского, польский королевич и шведский принц, которым чуть не отдали во владение Русь. Претендовал даже Яков I, сын Марии Стюарт. И, наконец, Романовы (а могли вместо них быть и Трубецкие). Автор подробно разбирает странные совпадения и мистические знаки. Рассказывает, как на самом деле возникла Запорожская Сечь и как выкупали Киев у поляков за золото. Яды, бунты, свадьбы, развенчание мифов. Странная ситуация, когда в стране было одновременно два царя и две царицы. И сами зачитаетесь, и детям наверняка будет интересно - книга очень хорошо иллюстрирована.

Не пропусти!

24 сентября 2026 года в кинотеатрах по всей стране начнется прокат одноименного фильма по книге «Романовы. Преданность и предательство».

Снимали его в Петербурге, Тобольске, Перми и даже немного в Сербии, где проходит шпионская часть действия. Позже нам обещают еще телесериал из 12 частей.