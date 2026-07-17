«Развод мы отмечали, как выпускной и дембель»

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Мода праздновать разводы появилась лет 10 - 15 назад. А сейчас окрепла и развилась в полноценную индустрию. Массовики-затейники в разделах «услуги» так и пишут, не стесняются: «Организую и проведу любой праздник - свадьбу, юбилей, мальчишник, развод. Тамада, фейерверк, ростовые куклы (два белых медведя, Чебурашка, козел Еремей)». Реальное объявление с хорошими отзывами о том, как прекрасно пары отмечали расставание, жгли фату и веселились.

Странная вроде бы фантазия - развод праздновать. У большинства людей он годами болит, не до веселья. Но почитаешь соцсети и понимаешь, что делают это в основном по двум причинам.

В ПОИСКАХ ПОЗИТИВА

В первую группу можно отнести истории про ритуал. Праздник в честь развода - для кого-то способ закрыть одну страницу жизни и открыть новую. Поставить наконец точку и заявить миру: я открыт/открыта для новых отношений. Конечно, в тяжелых случаях это вряд ли поможет пережить боль. Но если кому-то хоть чуть-чуть становится легче от таких ритуалов, пусть будут, согласны? Какое-никакое, а пятно позитива.

Женщина-праздник:

Одна моя знакомая пара очень красиво разводилась. Приехали с бывшим в загс на лимузине, он в чудесном костюме цвета сливочного мороженого, она в шикарном черном вечернем платье в пол, друзья, шампанское. Персонал думал, что они перепутали, приехав жениться, и зашли не в ту дверь.

Мало того, они потом еще и вечеринку закатили. Позвали тех же, кого приглашали на свадьбу. Кроме старших родственников, понятное дело. Те бы праздник не одобрили.

Торжественно сожгли свидетельство о браке, фату разрезали на куски. Пока шло все это веселье, страдать обоим было некогда. А наутро оба так мучились от похмелья, что было не до сердечной боли.

Кстати, эта знакомая - психолог. Думаю, она знала, что делает.

Калина Красная:

У меня тоже получился цирк. Я в загс приехала одновременно подавать заявление с двумя мужчинами: с одним - на развод, с другим - сочетаться. И очередь одновременно подошла. Там одна сотрудница. Спрашивает: «Кто на развод следующий?» - «Я». - «Так, а на заявление?» - «Тоже я». И два моих мужика сидят, мило беседуют.

По логике, на этой церемонии надо бы замочек распилить, который мы в день свадьбы на мосту оставили и ключи в речку выкинули. Но городские власти эти замки периодически снимают, чтоб было куда новые вешать. Так что свой не найдешь. Кстати, одна приятельница ритуально распилила и закопала замочек, посвященный новому браку ее бывшего. Вот это целеустремленность! Это же надо было отследить, распилить, закопать и сообщить об этом в соцсетях...

Елена:

Я ходила на мероприятие по случаю развода с подарком в конверте. Не знаю, как разведенная пара его потом делила. По логике, должно быть наоборот. Как Задорнов когда-то советовал: раз разводитесь - возвращайте все свадебные подарки назад.

Но одна традиция мне на том мероприятии очень понравилась. Бывшие супруги купили топор, написали на нем «топор войны» и торжественно закопали.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ

А бывает, что нет никакой трагедии. Люди прожили вместе недолго, не успели стать близкими. И воспринимают расставание не как провал, а как исправление ошибки. А раз ошибка исправлена, почему это не отпраздновать. Особенно если общие семейные привычки накопить не успели. Тогда и терять-то особо нечего.

Фотографиня:

Как мы забирали свидетельство о расторжении брака: записались в загс, нам предложили 13-е число, пятницу. Говорю: «Наш день, давайте». Нам напечатали эти бумажки, говорю бывшему: «Зайчик, положи себе в папку». А он: «Гражданка, я вас не знаю». Но положил. Заехали в ресторан, вдвоем отпраздновали с шампанским. Отвез меня домой. Вечером уже картинки всякие смешные слал.

Думаю, просто жизнь становится честнее и проще. Мы поженились не с целью «пока смерть не разлучит нас». Оба понимали, что нет стопроцентной гарантии. Надеяться можно, но надо помнить, что в жизни все меняется, а крепостное право отменили. Мои родители считают, что в семье нет твоего и моего, а есть только общее. А мы сразу строили отношения так, чтоб не нарушать личных границ друг друга. И все мои друзья на брак смотрят примерно так же. Зато у нас нет никаких скандалов с дележкой «общего».

Ясная соколица:

Мы тоже с бывшим мужем очень хорошо отметили наш развод. Так хорошо, что через 9 месяцев у нас появился ребенок. И мы снова сходили в загс. А не будь той «разводной» вечеринки - не было бы нашего прекрасного Никитки.