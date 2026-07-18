Любовь Казарновская: Сегодня куда ни плюнь, нарвешься на народного артиста

Любовь Казарновская прекрасно выглядит. Фото: личный архив героини публикации

Любовь Казарновская сейчас в Италии. KP.RU удалось связаться с оперной дивой накануне её дня рождения. И сразу родился первый вопрос: как Казарновская относится к определению «оперная дива», когда так обращаются к ней?

- Знаете, один критик недавно написал: голосов много, певцов много – лучше-хуже - это вопрос вкуса и прочих вещей, но Казарновская одна. И она для меня дива… Вот когда так аргументированно пишут, а не просто навешивают дурацкие ярлыки, которые приклеивают всем подряд, меня это радует. Хотя, конечно же, я не называю себя оперной дивой. Но, наверное, мной оставлен след в исполнительском искусстве, за который мне не стыдно.

Для меня определение «оперная дива» - это знак аристократизма и достоинства. Это главное. Не гламур, не пафос или желание демонстрировать туалеты и бриллианты, и не странное поведение на сцене, а интеллигентный стиль. И пусть не говорят, что это старомодно. Это никогда не будет старомодно. Для меня оперные дивы – это Мария Каллас, Рената Тебальди, наши замечательные оперные певицы. Это высокий класс. Это признание, заработанное годами колоссального труда и любовью публики.

Вообще сегодня девальвировано понятие оперная дива, примадонна. Эти определения потеряли свою ценность. Так же, как звание «Народный артист» или «Заслуженный артист». Сегодня куда ни плюнь, нарвешься на народного артиста. Но является ли он действительно народным? Кто такой народный артист? Это тот, которого обожает народ, который заслужил любовь публики своим огромным трудом, своей индивидуальностью. Это проявление большого таланта. Народный артист – это Фёдор Шаляпин, это Константин Сергеевич Станиславский, Михаил Чехов, Ирина Архипова… Их знали, любили. Они неустанно удивляли публику своим талантом.

- Чем сегодня занимается Любовь Казарновская?

- Интереснейшими вещами, которыми раньше не могла заниматься. Во-первых, мой музыкально-просветительский проект «Молодая опера России» занимает бОльшую часть моего времени. Это работа с талантливейшими молодыми ребятами, с которыми я могу поделиться опытом. Каждый месяц мы готовим новые программы, с которыми гастролируем по стране и ближнему зарубежью. У нас есть приглашения из Италии, Германии, но пока туда поехать не можем по известным политическим причинам. У нас большие тематические программы и камерные концерты. Мы сотрудничаем с главным дирижером Ярославского губернаторского академического оркестра Василием Валитовым. У молодых певцов есть возможность выступать с прекрасным симфоническим оркестром. Они в постоянном профессиональном тренинге.

Во-вторых, в этом году выходит новая, уже шестая моя книга. В-третьих, телевизионные и радиопрограммы.

Чем еще занимаюсь? Свой семьей – мужем, он мой большой друг и помощник. Сыном Андреем, он очень хороший скрипач, солист оркестра Теодора Курентзиса. У каждого из нас невероятно наполненная творческая жизнь. Кроме того, я работаю художественным руководителем кафедры академического вокала Института современного искусства. Там тоже необычные творческие проекты.

Любовь Казарновская сейчас в Италии. Фото: личный архив героини публикации

- Поняла: работы, проектов у вас очень много. При этом вы прекрасно выглядите. Что для этого делаете?

- С возрастом человек получает то лицо, которое он заслужил всей своей жизнью. Есть люди, которые прожили жизнь, как сейчас говорят, в низковибрационном поле интересов. Занимались карьерой. Не творческой жизнью, а именно карьерой, чтобы взлететь любой ценой по так называемой карьерной лестнице, невзирая ни на какие моральные принципы. Если ты вытирал ноги о других, шёл по головам, предавал своих учителей, своих близких – всё это отразится на лице. Никакие пластические операции этого не скроют. Поэтому надо жить по совести, делать добро людям, вот от этого блестят глаза и на лице улыбка. Что касается физической формы, стараюсь не объедаться, больше двигаться.

- Как, где и с кем будете отмечать день рождения?

- 18 июля буду с родными. Считаю, что отмечать надо не огромной компанией в ресторане, а с теми, кто вам действительно дорог, близок, кто понимает ценность вашего юбилея. Для меня это новый этап в жизни. Это поймут только близкие и те, кто хорошо меня знает. А на следующий день, в воскресенье, 19 июля, в Вероне пройдет мой творческий вечер, на который придут итальянцы и русскоговорящие зрители.

- Что вы себе пожелаете в новом году?

- Неугасимого творческого огня. Планов и проектов много. Работы с молодыми исполнителями очень много. Желания делиться своими знаниями и наработками – целый рюкзак. Пожелаю себе сил выдержать всё, что нам сегодня предлагает изменчивый мир… Надо жить по поговорке: человек предполагает, а Бог располагает. Вообще мой девиз такой: делай, что должно, и будь, что будет.

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