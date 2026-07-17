Ивановские десантники методично лишают ВСУ связи с основными силами

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации в Запорожской области.

«На Ореховском направлении воины «крылатой пехоты» непрерывно ведут разведку и поражают цели украинских формирований. Получив данные о перемещении техники противника, перевозящей боеприпасы и материальные средства к передовым позициям ВСУ, командование принимает молниеносные решения об уничтожении выявленных объектов с помощью FPV-дронов», - комментируют кадры боевой работы десантников в Минобороны России.

Ивановские десантники методично лишают ВСУ связи с основными силами

На зафиксированных видеокадрах можно увидеть, как украинские военнослужащие спешно бегут от своих машин, на крышах которых можно заметить антенны систем РЭБ. Они не спасут от точных ударов.

Благодаря высоким профессиональным навыкам десантников из Иваново, ежедневно уничтожается боевая техника и личный состав противника. Действия разведчиков, операторов дронов и ударных групп десантников ограничивают возможности врага в переброске резервов и пополнении запасов, что ослабляет оборонительные рубежи ВСУ.

Координаты выявленных укрепленных позиций операторы передают артиллеристам соединения.

На кадрах можно увидеть, как расчеты 122-мм гаубиц Д-30 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» наносят удары по украинской военной инфраструктуре в районе Орехова.

Артиллеристы точно поражают огневые точки и блиндажи.

«Эффективные действия артиллеристов наносят значительный урон войскам ВСУ, демонстрируя высокий уровень подготовки и результативность применения артиллерийских систем», - отмечают в военном ведомстве.