Туземцы считали Миклухо-Маклая космическим пришельцем

Миклухо-Маклай-младший со старейшиной деревни Гумбу. Теперь он и сам без пяти минут вождь. © Фонд им. Миклухо-Маклая

17 июля 1846 года в семье знатного, хотя и небогатого железнодорожника Николая Ильича Миклухи родился сын Николай. Ничто не предвещало, что именно этот скромный мальчик прославит семью на весь мир.

Но именно Николай Миклухо-Маклай стал первым ученым, который не побоялся с головой окунуться в культуру и быт, как тогда считалось, диких племен. Более того - он стал для них своим. Хотя за белую кожу и «магические» знания его называли «Человеком с Луны». Для папуасов он был настоящим инопланетянином. Но пришедшим с миром. Хотя пару раз ему пришлось продемонстрировать сверхсилу - запустить сигнальную ракету и поджечь воду (предварительно налив в чашку спирту).

Однако на этом удивительная история не завершилась, и Николай Миклухо-Маклай снова вернулся на Берег Маклая спустя почти 150 лет. В самом прямом смысле: двоюродный праправнук и полный тезка продолжил дело великого предка. Как так удивительно сплелись нити судьбы, рассказал Николай Николаевич Миклухо-Маклай, кандидат исторических наук, директор Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Он стал гостем совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

Папуасы мечтали женить Маклая

- Николай, это магия какая-то. Вы не только полный тезка великого ученого, но и продолжатель его дела. И такой же добрый ангел для жителей Берега Маклая. Привозите папуасам смартфоны и ноутбуки для школ. Да и вообще только благодаря вам возобновились научные экспедиции в это место...

- Ну насчет ангела - это вы льстите. А насчет экспедиций - да, я провел уже семь. Потому что надо продолжать исследования, начатые моим уважаемым предком. В том числе и приобщать к цивилизации. Но деликатно. Николай Николаевич привез топор, и это русское слово прочно вошло в лексикон. Так он перевел новогвинейцев в железный век. Мы привозим электронику и тоже помогаем нашим далеким друзьям переходить в век информации.

Н.Н.Миклухо-Маклай с туземцем Ахматом. Малаккский полуостров, 1875. Фото из архива РГО

- А мы друзья? Миклухо-Маклая помнят?

- Да и да! Первая экспедиция в 2017 году это как раз ярко продемонстрировала. Нас встречали примерно три тысячи человек. Разыграли целую пантомиму о прибытии Николая Николаевича (через такой театр они сохраняют историю). Да еще подняли наш флаг. Для меня до сих пор загадка - где же они его достали...

Нам показали, где стояла хижина Маклая. Места, где он бывал... Память о нем бережно хранится.

Монумент великому путешественнику на берегу Маклая. Фото: Фонд им. Миклухо-Маклая

- В том числе и тем, что на другом конце планеты можно встретить кучу ребятишек с именем Коля?

- Нет, Николаев не так много. Зато Маклаями называют довольно часто. Теперь и в честь меня. Это действительно одна из традиций сохранения памяти. Хотя эта традиция привела к забавному эпизоду... Перед первой экспедицией в Папуа - Новую Гвинею ко мне подошли журналисты и попросили: когда вы все-таки прибудете на Берег Маклая, обязательно познакомьтесь с вашими родственниками.

Зарисовка из дневника ученого - татуировки туземцев. Фото: Научный архив РГО

- А откуда у вас там взялись родственники?

- Я тоже удивился и попросил объяснить. На что мне ответили - ну там же очень много Маклаев бегает. Это точно ваши родственники. Явно праправнуки кого надо праправнуки.

Н. Н. Миклухо-Маклай с походным снаряжением. Фото 1880 года

- То есть была, значит, вторая семья все-таки?

- Мне тоже стало интересно поискать неизвестных братьев и сестер. И я обратился к Аселю Тую - потомку в пятом поколении, того самого местного жителя по имени Туй, который хорошо знал моего предка.

- И задали прямой вопрос...

- Самый прямой: где родственники Николая Николаевича? Были ли дети?

На подобной местной красавице хотели женить русского путешественника. Зарисовка Н.Н. Миклухо-Маклая. Фото из архива РГО

- Где те самые Маклайчики!

- Он грустно ответил: «Ты знаешь, мы очень мечтали его женить, мы отправляли ему девушку, и не одну, и он все время отказывался. К сожалению, ни в коей мере не было никакой связи с ними. А нам так хотелось, чтобы от него родились дети. Потому что тогда бы мы точно стали самым могущественным племенем и всем бы об этом рассказали».

- Ну да, получается, тогда бы в племени росли потомки бога.

- Или хотя бы «Человека с Луны». Что тоже очень престижно.

Страница из дневника путешественника. Фото: Научный архив РГО

- Но не срослось - он всегда был верен своей единственной жене Маргарет, которая после его смерти с двумя детьми вернулась в Австралию к отцу... С австралийской ветвью поддерживаете связь?

- Общался буквально сегодня в 3 часа ночи. Моя тетя Бритта забыла о том, что у нас есть небольшая разница во времени. Но я был очень рад ее слышать. Мы очень дорожим тесной связью с прямыми потомками Николая Николаевича. Маргарет была австралийкой, дочерью премьер-министра Южного Уэльса. На тот момент фактически, считайте, премьер-министра Австралии, потому что это крупнейший на тот период штат и территориально, и по влиянию. Кстати, многие жители Австралии считают Миклухо-Маклая своим, основоположником их науки.

Страница из дневника путешественника. Фото: Научный архив РГО

Важный урок

- Николай, вы ведь человек влиятельный. Если не ошибаюсь, в ранге вождя?

- Практически. Если бы остался там, то уже был бы вождем, а так пока старейшина. Но это тоже дело непростое. Все дети Берега Маклая - это и мои дети. Пусть не кровные, а ответственность та же самая.

- Миклухо-Маклай-старший не только многому научил новогвинейцев, но и сам многому у них научился. А чему научились у них вы?

- Очень важной вещи. Я спросил у того самого Аселя Туя: а как вы сохраняете традиции? И он мне ответил: мы каждый вечер рассказываем очень короткую историю о своей семье своим детям. Как в первый раз влюбились, как на охоту ходили, как женились, как в школу ходили.

И я начал пробовать рассказывать свои истории младшему сыну. Было поразительно, что этих историй очень-очень много. Но я никогда не формулировал их. Эти рассказы короткие, они не специальные, не искусственные. Но - оказывается - очень увлекательные для наших детей. До определенного возраста, если мы успеваем рассказывать эти истории, мы формируем невероятную связь. Мы становимся настоящей семьей. Вот настоящая магия...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай Николаевич оставил значительный след в истории науки. Wikimedia Commons

Николай Николаевич МИКЛУХО-МАКЛАЙ (1846 - 1888). Знаменитый русский путешественник, всемирно известный антрополог, этнограф, зоолог, биолог, географ. Член Русского географического общества. Особенно он прославился своими экспедициями 1871 - 1883 гг. по изучению коренного населения Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого теперь Берегом Маклая. Впервые в истории этнографии он использовал метод полного погружения в культуру и быт изучаемого народа.

Важным результатом его исследований стало заключение о том, что не существует ни физической, ни какой-либо иной разницы между представителями разных человеческих рас.

Дом Миклухо-Маклая на Берегу Маклая. Фото: Научный архив РГО

КСТАТИ

Ожившая история

На сайте Фонда им. Миклухо-Маклая доступны увлекательные материалы о современных путешествиях по следам выдающегося ученого

Наследие Николая Николаевича Миклухо-Маклая не утрачивает своей ценности с течением времени — оно продолжает жить в новых просветительских начинаниях. Ярким тому свидетельством стал проект «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая».

Записная книжка Н. Миклухо-Маклая. Фото: Научный архив РГО

В этом году Фонд им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов воплощает его в жизнь, чтобы открыть удивительный мир исследований великого ученого-путешественника молодому поколению россиян. Проект протягивает нить между прошлым и настоящим: в разных регионах страны в школах пройдут планшетные выставки, проникнутые духом экспедиций, прозвучат лекции, способные зажечь искру научного любопытства, серия короткометражных документальных фильмов позволит зрителям будто бы своими глазами увидеть далекие берега и познакомиться с культурами, которые когда-то изучал Миклухо-Маклай.

Берег Маклая сейчас. Фото: Фонд им. Миклухо-Маклая

Так же на сайте Фонда доступны уникальные материалы о современных путешествиях по следам нашего выдающегося ученого-путешественника. Зритель сможет узнать о них в документальном фильме «Человек с Луны» , а читатель сможет осуществить путешествие вместе с учеными благодаря книге «Жизнь между двух миров. Папуасы Берега Маклая» , вышедшей в свет в 2025 году.

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