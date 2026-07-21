Туземцы считали Миклухо-Маклая космическим пришельцем

17 июля 1846 года в семье знатного, хотя и небогатого железнодорожника Николая Ильича Миклухи родился сын Николай. Ничто не предвещало, что именно этот скромный мальчик прославит семью на весь мир.
Но именно Николай Миклухо-Маклай стал первым ученым, который не побоялся с головой окунуться в культуру и быт, как тогда считалось, диких племен. Более того - он стал для них своим. Хотя за белую кожу и «магические» знания его называли «Человеком с Луны». Для папуасов он был настоящим инопланетянином. Но пришедшим с миром. Хотя пару раз ему пришлось продемонстрировать сверхсилу - запустить сигнальную ракету и поджечь воду (предварительно налив в чашку спирту).
Однако на этом удивительная история не завершилась, и Николай Миклухо-Маклай снова вернулся на Берег Маклая спустя почти 150 лет. В самом прямом смысле: двоюродный праправнук и полный тезка продолжил дело великого предка. Как так удивительно сплелись нити судьбы, рассказал Николай Николаевич Миклухо-Маклай, кандидат исторических наук, директор Фонда им. Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Он стал гостем совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».
- Николай, это магия какая-то. Вы не только полный тезка великого ученого, но и продолжатель его дела. И такой же добрый ангел для жителей Берега Маклая. Привозите папуасам смартфоны и ноутбуки для школ. Да и вообще только благодаря вам возобновились научные экспедиции в это место...
- Ну насчет ангела - это вы льстите. А насчет экспедиций - да, я провел уже семь. Потому что надо продолжать исследования, начатые моим уважаемым предком. В том числе и приобщать к цивилизации. Но деликатно. Николай Николаевич привез топор, и это русское слово прочно вошло в лексикон. Так он перевел новогвинейцев в железный век. Мы привозим электронику и тоже помогаем нашим далеким друзьям переходить в век информации.
- А мы друзья? Миклухо-Маклая помнят?
- Да и да! Первая экспедиция в 2017 году это как раз ярко продемонстрировала. Нас встречали примерно три тысячи человек. Разыграли целую пантомиму о прибытии Николая Николаевича (через такой театр они сохраняют историю). Да еще подняли наш флаг. Для меня до сих пор загадка - где же они его достали...
Нам показали, где стояла хижина Маклая. Места, где он бывал... Память о нем бережно хранится.
- В том числе и тем, что на другом конце планеты можно встретить кучу ребятишек с именем Коля?
- Нет, Николаев не так много. Зато Маклаями называют довольно часто. Теперь и в честь меня. Это действительно одна из традиций сохранения памяти. Хотя эта традиция привела к забавному эпизоду... Перед первой экспедицией в Папуа - Новую Гвинею ко мне подошли журналисты и попросили: когда вы все-таки прибудете на Берег Маклая, обязательно познакомьтесь с вашими родственниками.
- А откуда у вас там взялись родственники?
- Я тоже удивился и попросил объяснить. На что мне ответили - ну там же очень много Маклаев бегает. Это точно ваши родственники. Явно праправнуки кого надо праправнуки.
- То есть была, значит, вторая семья все-таки?
- Мне тоже стало интересно поискать неизвестных братьев и сестер. И я обратился к Аселю Тую - потомку в пятом поколении, того самого местного жителя по имени Туй, который хорошо знал моего предка.
- И задали прямой вопрос...
- Самый прямой: где родственники Николая Николаевича? Были ли дети?
- Где те самые Маклайчики!
- Он грустно ответил: «Ты знаешь, мы очень мечтали его женить, мы отправляли ему девушку, и не одну, и он все время отказывался. К сожалению, ни в коей мере не было никакой связи с ними. А нам так хотелось, чтобы от него родились дети. Потому что тогда бы мы точно стали самым могущественным племенем и всем бы об этом рассказали».
- Ну да, получается, тогда бы в племени росли потомки бога.
- Или хотя бы «Человека с Луны». Что тоже очень престижно.
- Но не срослось - он всегда был верен своей единственной жене Маргарет, которая после его смерти с двумя детьми вернулась в Австралию к отцу... С австралийской ветвью поддерживаете связь?
- Общался буквально сегодня в 3 часа ночи. Моя тетя Бритта забыла о том, что у нас есть небольшая разница во времени. Но я был очень рад ее слышать. Мы очень дорожим тесной связью с прямыми потомками Николая Николаевича. Маргарет была австралийкой, дочерью премьер-министра Южного Уэльса. На тот момент фактически, считайте, премьер-министра Австралии, потому что это крупнейший на тот период штат и территориально, и по влиянию. Кстати, многие жители Австралии считают Миклухо-Маклая своим, основоположником их науки.
- Николай, вы ведь человек влиятельный. Если не ошибаюсь, в ранге вождя?
- Практически. Если бы остался там, то уже был бы вождем, а так пока старейшина. Но это тоже дело непростое. Все дети Берега Маклая - это и мои дети. Пусть не кровные, а ответственность та же самая.
- Миклухо-Маклай-старший не только многому научил новогвинейцев, но и сам многому у них научился. А чему научились у них вы?
- Очень важной вещи. Я спросил у того самого Аселя Туя: а как вы сохраняете традиции? И он мне ответил: мы каждый вечер рассказываем очень короткую историю о своей семье своим детям. Как в первый раз влюбились, как на охоту ходили, как женились, как в школу ходили.
И я начал пробовать рассказывать свои истории младшему сыну. Было поразительно, что этих историй очень-очень много. Но я никогда не формулировал их. Эти рассказы короткие, они не специальные, не искусственные. Но - оказывается - очень увлекательные для наших детей. До определенного возраста, если мы успеваем рассказывать эти истории, мы формируем невероятную связь. Мы становимся настоящей семьей. Вот настоящая магия...
Николай Николаевич МИКЛУХО-МАКЛАЙ (1846 - 1888). Знаменитый русский путешественник, всемирно известный антрополог, этнограф, зоолог, биолог, географ. Член Русского географического общества. Особенно он прославился своими экспедициями 1871 - 1883 гг. по изучению коренного населения Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого теперь Берегом Маклая. Впервые в истории этнографии он использовал метод полного погружения в культуру и быт изучаемого народа.
Важным результатом его исследований стало заключение о том, что не существует ни физической, ни какой-либо иной разницы между представителями разных человеческих рас.
КСТАТИ
Ожившая история
На сайте Фонда им. Миклухо-Маклая доступны увлекательные материалы о современных путешествиях по следам выдающегося ученого
Наследие Николая Николаевича Миклухо-Маклая не утрачивает своей ценности с течением времени — оно продолжает жить в новых просветительских начинаниях. Ярким тому свидетельством стал проект «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая».
В этом году Фонд им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов воплощает его в жизнь, чтобы открыть удивительный мир исследований великого ученого-путешественника молодому поколению россиян. Проект протягивает нить между прошлым и настоящим: в разных регионах страны в школах пройдут планшетные выставки, проникнутые духом экспедиций, прозвучат лекции, способные зажечь искру научного любопытства, серия короткометражных документальных фильмов позволит зрителям будто бы своими глазами увидеть далекие берега и познакомиться с культурами, которые когда-то изучал Миклухо-Маклай.
Так же на сайте Фонда доступны уникальные материалы о современных путешествиях по следам нашего выдающегося ученого-путешественника. Зритель сможет узнать о них в документальном фильме «Человек с Луны» , а читатель сможет осуществить путешествие вместе с учеными благодаря книге «Жизнь между двух миров. Папуасы Берега Маклая» , вышедшей в свет в 2025 году.
Читайте также:
Миклухо-Маклай - русский «Аватар»