Трижды женатый Василий Лановой отказывался играть генерала-холостяка Ивана Варавву

Во время съемок Василий Лановой (в папахе) и Георгий Юматов (справа) стали настоящими друзьями. Фильм поначалу был черно-белым, цветную версию зрители увидели только 23 февраля 2011 года. Кадр из фильма

Как и положено легендарному фильму, о нем сложена красивая легенда. Мол, тогдашний министр обороны СССР Андрей Гречко решил сделать супруге Клавдии Владимировне, мотавшейся с ним всю жизнь по гарнизонам, оригинальный подарок. Вызвал к себе сценаристов Бориса Васильева и Кирилла Рапопорта и попросил: «А напишите-ка сценарий о жене военного. Уж она-то заслужила!» И кивнул на борт своего кителя, где в десяток рядов красовались орденские планки: «Половина этих наград - ее».

По другой легенде, в конце 60-х годов советская молодежь не хотела идти в военные училища. Чтобы восстановить престиж армии, министр Гречко обратился к писателю-фронтовику Борису Васильеву с просьбой помочь.

Автор сценария Борис Васильев знал о войне не понаслышке - как и исполнители главных ролей. Игорь ЗОТИН/Архив ИТАР-ТАСС

«Не хочу с этим сценарием ковыряться»

А вот как было в жизни. Литературным дебютом Бориса Васильева стала в 1954-м пьеса «Танкисты». Центральный театр Советской армии подготовил по ней спектакль «Офицер». Но перед самой премьерой постановку без объяснения причин запретили. Готовую к публикации пьесу выбросили в последний момент из журнала «Театр».

Автор сценария Борис Васильев знал о войне не понаслышке - как и исполнители главных ролей. Игорь ЗОТИН/Архив ИТАР-ТАСС

Капитан Васильев не отчаялся. Стал сочинять киносценарии. В 1969-м прославился военной повестью «А зори здесь тихие». А запрещенную ранее пьесу переделал в сценарий «Офицеров». Тема эта для Васильева святая. Он - из потомственной офицерской семьи. Прапрадед по матери-дворянке генерал-лейтенант Илья Алексеев - герой войны 1812 года. Его портрет работы знаменитого живописца Доу висит в Эрмитаже. Табличка с именем героя есть в Георгиевском зале Кремля. Отец - офицер царской, затем Красной армии.

«Я жил в военном городке, отца часто переводили с места на место, мы мотались по всей стране, - рассказывал писатель. - Так что я знаю эту жизнь не понаслышке. Предполагались две серии. Первая должна была показать Гражданскую войну и мирное строительство. Потом - репрессии против офицерского состава, расстрелы, лагеря. А во второй серии их отпустили, и они стали воевать уже на следующей войне. Я написал, отвез на студию имени Горького. Там прочли и сказали: да, есть режиссер Роговой, он готов ставить, но две серии дать не можем. И цветным фильм не будет. Но я сказал, что перекраивать не могу. И тут приезжает ко мне драматург Кирилл Рапопорт, мы с ним очень дружили. Говорю: «Кирилл, переделай две серии в одну. Ну неохота мне с этим ковыряться, лучше я за это время другое что-нибудь напишу». Он и сделал.

В окончательном варианте «Офицеров» есть накладка: два генерала, ровесники и друзья юности, встречаются, и вдруг один с изумлением: «Ты?!» Почему он удивляется, что друг здесь, что он жив? Или эти друзья-генералы не интересовались судьбой друг друга? Да просто оба сидели - и оба уцелели в той мясорубке. Вот чему он удивляется».

Про министра обороны Васильев - ни слова. Думаю, если бы фильм делался по заказу влиятельного маршала, то и киностудия нашлась бы «взрослая», типа «Мосфильма», а не «детских и юношеских фильмов имени Горького», и цветную пленку дали бы, и две серии с маститым режиссером типа Сергея Бондарчука. А для Владимира Рогового «Офицеры» стали режиссерским дебютом.

«Не поняли бы сослуживцы отца»

«Многие из создателей фильма были участниками Великой Отечественной войны, и поэтому картина получилась пронзительно искренняя, в ней не было ни одной фальшивой ноты», - отмечал Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

17-летний Борис Васильев после 9-го класса добровольцем ушел на фронт. «Иначе не поняли бы сослуживцы отца!» Первый бой принял в июле 41-го. Весной 43-го под Вязьмой гвардейца-десантника тяжело ранило, контузило. После госпиталя его направили в Военную академию бронетанковых войск. Вот откуда пьеса «Танкисты». Танкисты в фильме отец и сын Трофимовы, а внук Иван - десантник. Все из биографии писателя.

Режиссер Владимир Роговой, по его выражению, «прополз войну на пузе».

Воевал в Крыму 15-летний юнга Черноморского флота Жора Юматов. Позже в составе Дунайской флотилии матрос бронекатера брал Будапешт, Бухарест. При штурме Вены Юматов был тяжело ранен. «Положили на операционный стол, хирург надел маску-наркоз: «Считай до десяти». Я считаю - ничего. До двадцати, до ста - тот же эффект. Хирург приказал: «Ну-ка дайте ему стакан спирта!» И шрам на спине его героя Трофимова, который увидела в фильме Люба, настоящий.

22 июня 1941-го семилетний Вася Лановой приехал из Москвы к дедушке в деревню под Одессой. И узнал, что началась война. Деревню захватили немцы. На его глазах от фашистского снаряда погибли двое мальчишек, пасших скот. Сам Вася чудом спасся. Его они послали вернуть отбившуюся от стада корову. Он уже возвращался, гоня впереди себя буренку, когда раздался взрыв. Волной мальчика бросило на землю. Поднявшись, увидел издыхающую от ран корову.

Три года будущий актер провел в оккупации. Как-то фриц потребовал у него ремень. Мальчик отказался. «Тогда этот детина снял с плеча автомат и над самой головой дал очередь, - вспоминал Лановой. - Бабушка сразу упала в обморок. Я молча снял ремень и протянул немцу. Внешне все это перенес спокойно, но долго еще, занимаясь уже в самодеятельности, продолжал заикаться и с большим трудом избавился от этого недуга».

Любовный треугольник был не нужен

Великолепное актерское трио - Лановой, Покровская, Юматов - сложилось не сразу. На роль Алексея Трофимова пробовались Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Евгений Жариков, Георгий Бурков, Станислав Любшин, Николай Рыбников, Анатолий Ромашин. Васильев предложил Георгия Юматова. Режиссер отказался: Юматов слыл запойным. Памятна была история, как он, утвержденный на роль красноармейца Сухова, по пьянке в первый же день сорвал съемки «Белого солнца пустыни» (18+). Пришлось срочно менять его на Анатолия Кузнецова.

Васильев поручился за друга. Юматова утвердили. Правда, позже он все же сорвался, ушел в запой. Вызвали его жену, актрису Музу Крепкогорскую, - приглядывать за супругом. Она сыграла эпизодическую роль мамы Маши Белкиной, возлюбленной сына Трофимовых Егора.

В роли Ивана Вараввы режиссер видел Василия Ланового. Но тот, прочитав сценарий, трижды отказывался. Не мог представить, как бесстрашный красавец Варавва, настоящий герой, всю жизнь влюблен в жену своего друга без всякой надежды на взаимность. И остается холостым, хотя кругом столько женщин. Сам-то Лановой был трижды женат.

Пробовались на Варавву Валентин Гафт, Александр Белявский, Александр Лазарев. В итоге Роговой утвердил Олега Ефремова. Но у того возникли накладки с другим фильмом и проблемы в театре.

Роговой все же убедил Ланового играть. Однако актер долго не мог «подобрать ключик» к роли. Озарение наступило, когда артист слушал «Времена года» Вивальди. «Меня вдруг как током пронзила мысль: так вот же он, Варавва, - радостный, открытый, звонкий, и весь он искрится, как звучащая музыка. Он любит жену своего друга и знает, что безнадежно, но нет в нем уныния от безнадежности любви. Он все равно счастлив, что наделен этим высоким чувством. Этот мажор, который я услышал в музыке Вивальди, стал потом главным в роли, зерном ее».

Алина Покровская сыграла верную и любящую жену офицера. Кадр из фильма

Любой Трофимовой стала актриса Елена Добронравова. На съемках она начала разыгрывать любовь к другу мужа. Напрасно режиссер убеждал ее, что любовный треугольник в картине неуместен. Это фильм о верности и дружбе. Добронравова гнула свою любовную линию. Пришлось режиссеру заменить ее на актрису Театра Советской армии Алину Покровскую. Та блестяще сыграла верную офицерскую жену, как и было задумано.

По опросам читателей журнала «Советский экран», Василия Ланового назвали лучшим актером 1971 года. И вообще картина стала главной в жизни Ланового, Покровской, Юматова.

Все-таки к лучшему, что не было у «Офицеров» заказчика в лице министра обороны СССР. Еще неизвестно, что вышло бы на экран при маршале-кураторе. А так получился киношедевр, любимый народом. Недаром каждый год в День защитника Отечества 23 февраля «Офицеров» показывают по ТВ.

КСТАТИ

«Есть такая профессия!»

Согласно все той же легенде, министр обороны Гречко якобы и придумал фразу, ставшую лейтмотивом фильма: «Есть такая профессия - Родину защищать!» Но парадокс в том, что такой фразы в «Офицерах» нет.

В начале картины молодой взводный Алексей Трофимов заявляет командиру кавалерийского эскадрона Георгию Петровичу (актер Владимир Дружников), что военный - никакая не профессия. Просто служба такая. И что сам он будет служить до победы мировой революции. «После победы я учительствовать пойду. Вот учитель - это настоящая профессия, товарищ командир эскадрона.

- А я, представьте себе, всю жизнь гордился своим делом. - Комэск вздохнул. - И отец мой им гордился, и дед. Другие знатностью гордились или богатством, а мы - профессией.

- Что же это за профессия такая?

- Родину защищать. Есть такая профессия, взводный: защищать свою родину».

Уже после выхода картины в народе изменили эту фразу. Она стала крылатой.

В ТЕМУ

Они же - памятник!

Скульптурная композиция у Министерства обороны. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В финале фильма командира танковой дивизии генерала Трофимова вызывают в Министерство обороны СССР. В высоком кабинете он встречает друга молодости Варавву. Узнав, что внизу Трофимова ждет жена Люба, Варавва выбегает из министерства, срывает с клумбы цветы и вручает женщине, которую всю жизнь безответно любит. Но эту сцену у Минобороны снимать не разрешили. Пришлось киношникам довольствоваться зданием химического факультета МГУ.

Ошибку исправили в декабре 2013 года, установив у здания Минобороны России скульптурную композицию, посвященную трогательной встрече давних друзей. Изображены Варавва, супруги Трофимовы, их внук Ваня.

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