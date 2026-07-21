Альберт Семенов: «Процедура избрания главы города прошла открыто и прозрачно»

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Депутаты приняли два ключевых решения - досрочно прекратили полномочия главы города Евгения Григорьева и избрали новым главой Якутска Дмитрия Садовникова. Итоги сессии подвел председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Заседание 27-й сессии стало одним из самых значимых для депутатского корпуса текущего созыва.

- Депутаты приняли два важных решения. Мы приняли отставку Евгения Николаевича Григорьева по собственному желанию. Благодарю его за совместную работу, конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и вклад в развитие столицы нашей республики, - отметил Альберт Семенов.

Кандидатуру первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Садовникова на рассмотрение депутатов Городской думы внес глава республики Айсен Николаев. Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Главным вопросом повестки стало избрание главы городского округа «город Якутск». По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов главой города избран Дмитрий Дмитриевич Садовников.

Председатель Якутской городской Думы поздравил Дмитрия Садовникова с избранием.

- Уверен, что его профессиональный опыт, знание республики и города помогут эффективно решать стоящие перед Якутском задачи, - подчеркнул Альберт Семенов.

Процедура избрания главы города впервые проходила в соответствии с новым федеральным и республиканским законодательством о местном самоуправлении.

- 27-ая внеочередная сессия стала знаковой для Якутска. Впервые глава города был избран депутатами Якутской городской Думы по новой процедуре, предусмотренной действующим законодательством. Все этапы избрания - от внесения кандидатур Главой Республики Саха (Якутия) до итогового голосования - прошли в строгом соответствии с законом, открыто и максимально прозрачно, - сказал председатель.

Решение принято абсолютным большинством голосов (23 из 25). Фото: Пресс-служба Якутской городской Думы

Альберт Семенов подчеркнул, что Якутская городская Дума готова к открытому и конструктивному взаимодействию с новым главой города.

- Якутская городская Дума со своей стороны готова к открытому и плодотворному сотрудничеству. Главная задача для всех нас остается неизменной - работать в интересах жителей Якутска и будущего нашего города, - заключил Альберт Семенов.