Прессинг на Фемиду

Статью «Российской газеты» «Отвлекающий маневр. Как башкирские власти пытаются "прессинговать" федеральных судей» приводим дословно:

«Горсовет Уфы обратился в Следственный комитет по Башкортостану с просьбой проверить информацию о якобы нецелевом использовании служебного автотранспорта администрацией города. В обращении спикера Марата Васимова говорится: "фиксировались неоднократные случаи предоставления служебного транспорта (с водителями и оплатой горюче-смазочных материалов за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда Республики Башкортостан, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана".

Автор обращения усматривает признаки злоупотребления полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств. Мол, муниципальные автомобили с водителями, оплачиваемыми из городской казны, использовались для поездок в выходные дни по маршруту Уфа - Казань и обратно. Похожее обращение направлено и в Контрольно-счетную палату Башкортостана.

Выглядит абсурдно: подозрения как бы на мэрии, но фактически местные власти имеют претензии к структурам, находящимся вне их юрисдикции. Судьи Верховного суда Башкирии - это федеральные судьи, чьи решения может отменить только вышестоящая инстанция. В обнародованных фрагментах обращения не приведено конкретных фактов: нет ни дат, ни госномеров автомобилей, ни размера предполагаемого ущерба. Не объясняется, как возможные поездки могли бы повлиять на содержание судебных решений.

Обращения в СК и КСП выглядят как попытка отвлечь внимание от куда более важных событий вокруг муниципальной земли. Администрация Уфы при прежнем руководителе Ратмире Мавлиеве начала судебную кампанию по оспариванию договоров мены участков, заключенных в интересах ГК "Прайм Девелопмент" и ее бенефициара Леника Тарвердяна. Сделки выглядели неравноценными. Министерство имущественных и земельных отношений РБ передавало застройщику участки, многократно превышающие по площади те, что получал взамен. Например, в одном случае участок площадью 0,18 гектара был обменян на 8,8 гектара, в другом - 9 соток на более чем 10 гектаров в центре Уфы. Потенциальный ущерб муниципальному бюджету оценивается более чем в 21 млрд рублей.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции уже отменил ранее принятые акты по одному из эпизодов, что давало надежду на возврат земель в муниципальную собственность. Однако после ареста Мавлиева в конце апреля и его отстранения от должности новая администрация отозвала все семь исков, лишив ВС РБ возможности дать им правовую оценку. После этого сразу шесть депутатов Госдумы направили запросы руководству Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры, указав не только на важность тщательной проверки сомнительных сделок. "По вопросу нарушения законодательства РФ, а именно злоупотребления должностными лицами МВД и Следственного комитета по Республике Башкортостан… Сегодня должностными лицами систематически совершаются противоправные действия: оказывается давление на заявителей и членов их семей, происходит фальсификация доказательств, нарушается право на защиту. На все многочисленные заявления и жалобы в следственные органы получены формальные отписки", - говорится в депутатских запросах из Госдумы.

Кстати, ВС РБ изменил меру пресечения Мавлиеву с заключения под стражу на запрет определенных действий. Может, это решение вызвало недовольство во властных коридорах, следствием которого и стало появление обращения с расплывчатыми подозрениями, касающимися и судей? Создается впечатление, что на федеральных судей пытаются как-то воздействовать через региональный СК, прессингуя инициаторов возврата государственной земли вместо расследования этих сделок.

А вот прокуратура уже выявила нарушения и подала кассационные жалобы по земельным искам в Шестой кассационный суд. Но вопросы остаются. Почему не расследуются в уголовном порядке возможные манипуляции с выводом муниципальной земли, а внимание региональных силовых структур пытаются переключить на какую-то нелепицу о перевозках судей? Хотелось бы услышать ответы и от федеральных структур, и от руководства республики, которое наверняка тоже пристально следит за ситуацией.

Вместо расследования многомиллиардных земельных операций общественности предлагают обсуждать "бытовуху" - бензин, амортизацию, выходные поездки. Удобный фон для тех, кто не заинтересован в возврате земель городу. Показательно, что обращение горсовета появилось сразу после того, как стало широко известно об отзыве исков. Создается впечатление, что запущена информационная кампания против судей Верховного суда Башкирии, чтобы отвлечь внимание от земельной истории.

Ситуация вышла за рамки местечкового "имущественного спора" и просит вмешательства федеральных силовых структур, проведения именно ими объективной проверки, возврата активов государству, если они выбыли незаконно, привлечения к ответственности всех, кто участвовал в такой схеме или способствовал ее сокрытию. Верховенство закона должно быть превыше всего.