Главное ИТ-событие года состоится в Москве в октябре

«Российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений стал форум «Цифровые решения». Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», – отметил Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Форум проводится при поддержке национального проекта «Экономика данных». Он объединит на одной площадке представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Деловая программа предложит более 120 сессий и выступления более 700 спикеров.

Темы, которым будут посвящены дискуссии в течение пяти дней

1. Цифровая инфраструктура: телеком, дата-центры, ИТ-оборудование, решения для умного дома

2. Цифровые платформы: маркетплейсы, агрегаторы и классифайды, онлайн банки, Госуслуги

3. Искусственный интеллект и облачные сервисы: технологии ИИ, облачные платформы, беспилотные автономные системы

4. Кибербезопасность и ПО: решения в области информационной безопасности, борьба с кибермошенничеством, российский софт, общесистемное и прикладное ПО

5. Образовательные платформы и развлекательные сервисы: центры обучения цифровым компетенциям, карьерные платформы, образовательные сервисы, социальные сети, онлайн-кинотеатры, игровые платформы, видеоагрегаторы

Что ещё ждёт гостей

Все дни на полях форума будет работать выставка современных ИТ-решений от компаний-лидеров отрасли. Гости смогут познакомиться с технологическими новинками, которые уже применяют в разных отраслях. Выставка объединит шесть интерактивных зон, соответствующих ключевым тематическим направлениям форума.

Для широкой аудитории запланированы: мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные тесты, игровые и лаунж-зоны.

В этом году впервые в рамках форума «Цифровые решения» на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького пройдёт II Глобальный цифровой форум (ГЦФ) с участием более 700 иностранных участников из более чем 100 стран. В их состав войдут главы профильных министерств, представители ИТ-компаний и стартапов, научных и учебных организаций, ИТ-специалисты, журналисты и блогеры. В рамках ГЦФ запланированы двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары и мастер-классы, культурная программа и другие активности. К участию приглашены представители всех дружественных стран.

История форума

ИТ-форум «Цифровые решения» впервые прошел с 12 по 15 ноября 2025 года в Москве в Национальном центре «Россия». Мероприятие привлекло более 15 тыс. посетителей и стало самым масштабным отраслевым событием года. По итогам форума Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал ряд поручений, направленных на развитие отечественной ИТ отрасли и усиление технологического суверенитета России. В их числе — актуализация стратегии развития отрасли связи, дополнительные меры по импортозамещению радиоэлектронного оборудования, подготовка «дорожной карты» по экспорту российских товаров и решений через цифровые платформы, а также проработка пилотного проекта по использованию цифровых платформ для подачи таможенных документов.

Организатором мероприятия выступает Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы форума — АНО «Цифровая экономика».