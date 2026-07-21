Культура производства как код будущего: чем запомнился «Форсаж-2026»

Фото: Виктория ТЕМНИК.

Шестнадцатый раз под Калугой встретились те, кто не просто проектирует завтрашний день, а собирает его по кирпичикам здесь и сейчас. «Форсаж-2026» - это не просто слет молодых инженеров и управленцев, а уникальный полигон, где технологическая мысль встречается с искусством, а корпоративные ценности переплавляются в живые смыслы. Как гастрономия помогает формулировать миссию, почему анимация становится серьезнее стратегических сессий и как 500 человек из 30 стран за неделю изменили представление о культуре производства…

Торжественной церемонией закрытия завершился масштабный образовательный марафон - XVI Международный форум сообществ молодых специалистов «Форсаж-2026». В этом году ключевой темой слета стало осмысление феномена «Культуры производства», причем организаторы намеренно сместили фокус с сухих технологических регламентов на человеческое измерение индустриального процесса. Девиз форума - «Будущее в настоящем» - как нельзя точно отразил суть происходившего на поляне: здесь не гадали о грядущих переменах, а создавали их собственноручно, погружаясь в самые разные грани профессиональной и творческой самореализации.

На протяжении семи дней интенсивной работы порядка 500 участников - от молодых атомщиков и энергетиков до лидеров молодежных советов крупнейших госкорпораций, от признанных ученых до иностранных стажеров - стали единым организмом. География форума впечатляет: помимо представителей всех федеральных округов России, активное участие приняли около 100 гостей из стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также Африканского континента и Латинской Америки. Особую когорту составили выпускники российских вузов и действующие специалисты зарубежных энергетических компаний, которые впервые оказались на «Форсаже» благодаря совместной программе Госкорпорации «Росатом» и Российского университета дружбы народов (РУДН).

Фото: Виктория ТЕМНИК.

КУЗНИЦА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

Высокий статус мероприятия с самого старта был подтвержден приветственным словом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В обращении, зачитанном председателем Координационного совета форума, начальником Управления Администрации Президента по общественным проектам Сергеем Новиковым, глава государства особо отметил, что «Форсаж» давно перерос рамки рядового отраслевого семинара и стал важнейшей площадкой для консолидации кадрового потенциала страны, местом, где куется интеллектуальная элита отечественной промышленности.

Главной инновацией «Форсажа-2026» стал синтез инженерной школы и креативных индустрий. Организаторы сделали смелый шаг, интегрировав в технологическую повестку инструменты брендинга, музыкального продакшна, кинопроизводства и анимации. Каждый день форума был жестко привязан к одной из четырех базовых ценностей, которые лежат в основе организационной культуры ведущих российских компаний: «служение Отечеству и ответственность за его судьбу», «коллективизм и командное единство», «дух первопроходчества и новаторство», а также «созидательный труд на благо общества». Научное сопровождение этой глубинной работы взял на себя проректор Президентской академии, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, который помогал участникам не просто декларировать эти принципы, а пропускать их через личный опыт, превращая абстрактные лозунги в индивидуальные убеждения.

Фото: Виктория ТЕМНИК.

ПРИНЦИП «ПОЛНОГО ЦИКЛА»

В этом году стратегическими союзниками «Форсажа» в развитии Лабораторий креативных индустрий выступили Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) и Корпорация «Синергия». Работа в этих лабораториях была выстроена по принципу «полного цикла»: от мозгового штурма до готового медиапродукта. В шатрах брендинга, музыки, кино и анимации молодые специалисты учились упаковывать сложные технические смыслы в яркие, эмоциональные образы, способные найти отклик у самой широкой аудитории.

Безусловным хитом программы стала гастрономическая лаборатория, где председатель Координационного совета Сергей Новиков лично провел мастер-класс по «вкусовой коммуникации». На примере создания нового блюда участники наглядно разобрали, как соблюсти баланс формы и содержания: как заложить ценностный посыл в рецепт, превратить его в визуальный шедевр и выстроить стратегию продвижения. Этот опыт показал, что гастрономия может быть не менее точным языком передачи смыслов, чем цифры или чертежи.

- Креативные индустрии - это про передачу смыслов, это про то, чтобы рассказать другим людям о том, что для вас ценно, передать ценности, - отметил высокую вовлеченность аудитории генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, оценивая результаты сотворчества молодых специалистов. - И я уверен, что вы поняли и сами на себе почувствовали, насколько это непросто - взять и передать средствами анимации, фильмов, кино, музыки свои чувства. Отрадно, что вместе у нас получилось сделать так, чтобы вы на себе почувствовали, что креативные индустрии - это серьезная сила.

Фото: Виктория ТЕМНИК.

ОТ КОСМОНАВТОВ ДО ПОЭТОВ

Образовательная программа форума была бы неполной без встреч с признанными мэтрами. В разное время на сцене и в дискуссионных клубах выступали такие яркие фигуры, как ведущий российский ученый химик, кристаллограф Артем Оганов, летчик-космонавт Андрей Борисенко, музыкант Петр Лундстрем, поэт Анна Ревякина, а также ведущие эксперты в области управления - Андрей Тимонов, Сергей Егоров, Дмитрий Чермошенцев и Анна Морозова. Их выступления задавали высокую планку интеллектуальной дискуссии и вдохновляли на поиск нестандартных решений.

Параллельно с общей повесткой на форуме с высокой эффективностью работали специализированные корпоративные треки. ПАО «Россети» совместно с Минобрнауки и АО «СО ЕЭС» решали прикладные задачи по формированию ценностного предложения для молодых кадров. В шатре системного оператора кипела работа над поиском нового языка общения с поколением Z: создавались яркие слоганы и переосмысливался бренд работодателя. Трек «Клубы создатели смыслов» во второй раз собрал преподавателей высшей школы, которые сосредоточились на проектировании образа «педагога будущего». Участники этого направления не только описали большую воспитательную модель - от дошкольного звена до университета, - но и подняли острые вопросы этики и методологии применения искусственного интеллекта в учебном процессе. Параллельно в рамках межкорпоративного трека «Коммуникации для экотехногенного будущего» была создана уникальная «книга рецептов» - сборник антикризисных решений для территорий присутствия крупных промышленных гигантов.

Кульминацией пятого дня стала церемония закрытия, на которой организаторы озвучили итоги. Обращаясь к «форсажистам», председатель Организационного комитета форума, президент Ассоциации МАКО, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова подчеркнула важность формирования единого экспертно-коммуникационного пространства, которое создается на «Форсаже».

- Все, что происходило на форуме в этом году и за всю его историю, - наша общая база знаний и опыта, - сказала она. - Каждый может обращаться к ней как к своей: дополнять, развивать, привносить новое. Это помогает глубже почувствовать, что семья «Форсажа» объединяет нас не только здесь и сейчас, по горизонтали, но и связывает с теми, кто был до нас, - по вертикали времени. Как и любая настоящая семья.

КАТАЛИЗАТОР ИЗМЕНЕНИЙ

Не обошлось и без ярких культурных акцентов. Творческую атмосферу поддерживали выступления артистов проекта «Музконтент ПФКИ»: Иракли Пирцхалава, группа «СЕВЕРА», Мета Ной, а также коллективы «Казаки делают хиты», Ивушка, Вася Писаренко, Миша Выше и ST. Музыканты в один голос отмечали невероятную энергетику зала и неподдельный интерес аудитории к живой музыке. Ярким штрихом финала стал масштабный танцевальный флешмоб, приуроченный к Году единства народов России и поддержанный АО «АСЭ». Особым эмоциональным ударом для участников стал коллективный просмотр телеверсии патриотического мюзикла «Ради флага над Рейхстагом», созданного проектом «Атомные дети» по книге писателя Вячеслава Бавидова. Автор лично прибыл на поляну, чтобы поделиться историей замысла и его сценического воплощения, вызвав у зрителей слезы гордости и глубокое чувство сопричастности к истории страны.

Шестнадцатый форум «Форсаж» вновь подтвердил, что развитие кадрового потенциала России невозможно без гармоничного сочетания жестких технологических компетенций и гибких навыков креативного мышления. Интеграция точной науки, проектного подхода и современных коммуникационных практик доказала свою эффективность как инструмент раскрытия лидерского потенциала. В 2026 году плечом к плечу с организаторами выступили гиганты индустрии: Госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», Росрыболовство, ПАО «Эн+», АО «ЦЕМРОС», ПАО «ТНС Энерго», ОАО «РЖД», АО «Мособлгаз», ПАО «Форвард Энерго», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», АО «ОДК», АО «Росхим», ПАО «Селигдар», а также Министерство науки и высшего образования РФ. Благодаря их поддержке «Форсаж-2026» стал не просто местом обмена опытом, а мощным катализатором изменений в промышленной культуре страны, задав вектор развития на годы вперед.