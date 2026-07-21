Анзор Кавазашвили: Хорошо, что Месси не умер на поле

Вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в США победой чемпионов Европы Испании-2024 над чемпионами мира-2022 Аргентиной со счетом 1:0 на глазах 82 тысяч зрителей, среди которых был и президент Дональд Трамп, завершился чемпионат мира по футболу. В котором впервые участвовали 48 команд, игравшие в трех странах.

KP.RU попросила поделиться впечатлениями от чемпионата бронзового призера чемпионата мира-66, вратаря сборной СССР Анзора Кавазашвили, который 19 июля, в день финала, отмечал свое 86-летие.

- Анзор Амберкович, с днем рождения вас! В день финала у вас был накрытый стол?

- В воскресенье у меня были бесконечные звонки со всего мира. Так что пришлось даже отключать телефон.

- Но финал то, встав из-за праздничного стола, смотрели?

- Второй тайм даже не стал смотреть — давление поднялось. Я так волновался.

- Из-за кого, из-за чего?

- Из-за футбола. Потому что, когда без нас идет чемпионат мира, без наших ребят, мне за наш футбол очень обидно.

- Зато было приятное совпадение — финал главного турнира вашего вида спорта, спорта №1, и ваших именин?

- Я сказал спасибо президенту ФИФА Инфантино за то, что он специально назначила финал на мой день рождения и сказал, что все приличные люди стараются играть финалы именно 19 июля. Но это, конечно, шутка.

- На кого в начале турнира ставили?

- Вначале думал, что Бразилия даст фору всем. Но посмотрел их первую игру, расстроился и начал оглядываться на другие команды. Был приятно удивлен сборной Кабо-Верде.

- Вашим коллегой, голкипером Возинья, который накануне турнира отметил свой 40-й день рождения?

- Там не только 40-летний вратарь отличился, который всем так понравился. Там вся команда отлично себя показала. Я все удивлялся, где они так научились играть?! Вообще удивительного много было.

- Например, удивительные французы?

- А я до последнего болел за французов. Франция удивила, на таком уровне все матчи отыграла прекрасно.

- Но не матч за бронзу с Англией?

- Да, единственно, что они сотворили с Англией — это был договор.

- Многие об это говорили...

- Ну не может такая классная команда так бездарно открывать свою защиту! И давать забивать такие голы, когда вратарь, прекрасный вратарь, пропускал чуть не под рукой, мячи «дарил». Я не понимаю такого.

- Но их лидер Мбаппе забил больше всех голов.

- Мбаппе, конечно, лучший. Но даже его хет-трик не спас с англичанами.

- Но лучшим игроком признан испанец Торрес..

- Испанец - хороший резервный футболист. Который умеет выйти и забить гол. Хорошее качество. Но я бы дал звание лучших двум признанным лидерам своих команд — Мбаппе и Месси.

- Но Месси не спас в финале?

- Месси просто устал. Ну хорошо, что он не умер там на поле. После такого турнира, на такой жаре.

- Испанцы справедливо стали чемпионами?

- У меня такое было впечатление, что это матч был молодых против стариков. Опытных, классных, но уставших.

- Это испортило впечатление, настроение?

- Мне настроение может испортить только подлость.

- Этот турнир принес и ФИФА, и американским компаниям огромные прибыли…

- Был такой прекрасный испанский барон Хуан Антонио Самаранч. Он сделал из МОК самую богатую общественную организацию. Это он начал привлекать огромные финансовые поступления в олимпийское движение. Но ФИФА, мне кажется, уже переплюнула Самаранча.

- 48 команд — слишком много?

- Да что 48 команд — они же замахнулись уже на 64. Если так пойдет, думаю, следующий чемпионат будет продолжаться уже два месяца. И к концу команды будут просто ползать на футбольном поле от усталости и от жары.