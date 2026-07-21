От хаоса к системе: как топ-менеджер превращает бизнес-процессы в работающую экосистему

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Анна Ефимова — эксперт по развитию бизнеса с 10-летним опытом построения систем управления на производственных, ритейл и сервисных предприятиях. Автор модели «Экосистема бизнеса», которая помогла компаниям из разных областей оптимизировать процессы, сократить издержки и увеличить выручку. В интервью Анна объясняет, почему большинство организаций теряют деньги из-за внутреннего хаоса, как его обуздать и превратить в конкурентное преимущество.

«98% проблем — это потерянные данные и хаотичные процессы»

— Анна, вы работали с десятками компаний в разных отраслях. С какой главной проблемой сталкиваются топ-менеджеры?

Хаос. Звучит грубо, но это главный убийца бизнеса. Когда я начинаю проект, я всегда начинаю с диагностики процессов. И в девяти случаях из десяти обнаруживаю одно и то же: компания функционирует без какой-либо единой системы. Каждый отдел живёт своей жизнью, никто не видит общую картину, информация теряется на каждом шагу.

В одной крупной ритейл-компании мы провели анализ и выяснили, что 98% ошибок связаны с потерей данных и сбоями в коммуникации между отделами. Представьте: почти все проблемы возникали не из-за слабых сотрудников или плохого продукта, а просто потому, что информация терялась, дублировалась или искажалась по пути от одного департамента к другому.

— И какой был результат работы с этой компанией?

Мы внедрили системный подход, который в нашей компании называется «Экосистема бизнеса». Результаты появились очень быстро: время выполнения ключевых процессов сократилось более чем на 70%, затраты на внутренние операции — на 50%, а количество ошибок упало на те самые 98%. Но это не просто цифры. Главное — предсказуемость.

Руководители перестали жить в режиме постоянного кризиса и начали заниматься стратегией. «Модель универсальна, но всегда адаптируется под реальность бизнеса»

— Вы упомянули модель «Экосистема бизнеса». Расскажите на конкретных примерах, как она работает.

Модель действительно универсальна, но её реализация всегда зависит от контекста. Я приведу три проекта наших клиентов из совершенно разных отраслей.

Кейc 1: Недвижимость — сокращение цикла сделки с 8 до 3,5 месяцев

В 2021 году, в период трансформации рынка, меня пригласили в крупный проект. Проблема была критической: цикл продажи элитной недвижимости составлял 8 месяцев. Менеджеры работали на износ, стресс рос, но результаты оставались низкими.

Мы начали с диагностики. Оказалось, что отдел продаж работал изолированно от маркетинга, маркетинг — от аналитики, а партнёры существовали в параллельной реальности. Каждый выполнял свою функцию, но синхронности действий не было.

Мы создали кросс-функциональные команды, выстроили партнёрскую экосистему из 35+ игроков рынка, внедрили цифровую платформу управления клиентским опытом — от первого контакта до закрытия сделки.

Итог: цикл продажи сократился с 8 до 3,5 месяцев, выручка выросла на 89% за 18 месяцев, маржинальность — на 43%. Проект вошёл в топ-3 приоритетных инициатив компании.

Кейc 2: Гостиничный бизнес — системность как фактор лидерства

В 2020 году я начала работу с крупным отелем в Санкт-Петербурге. На поверхности задача казалась стандартной: повысить эффективность коммерческого отдела. Но когда мы погрузились глубже, оказалось, что проблема системная.

Корпоративные запросы обрабатывались вручную, каждый менеджер действовал «по-своему», данные хранились в разрозненных таблицах, а история взаимодействий терялась. Это создавало огромное количество рутинной работы и ошибок.

Мы провели диагностику ключевых процессов, создали кросс-функциональные команды, выстроили партнёрскую экосистему, внедрили систему управления клиентами и автоматизацию, добавили механики геймификации для клиентов.

Результат: количество арендаторов конференц-залов и торговых площадей выросло на 25%. А в 2021 году отель получил статус «Ведущий бизнес-отель России».

Кейc 3: Ритейл — когда хаос стоит половину бюджета

Компания работала в 30+ регионах, управляла 100+ магазинами и 9 логистическими центрами. При таком масштабе отсутствие системы означает колоссальные потери.

Проект длился восемь месяцев. Мы собрали и проанализировали данные о текущем состоянии, разработали стратегию изменений, запустили моделирование, оптимизацию, протестировали решения и масштабировали их на регионы.

Результат: время исполнения процессов улучшилось на 70%, затраты сократились вдвое, вырос уровень удовлетворённости клиентов, партнёров и сотрудников. Компания превратилась из хаотичной структуры в отлаженный механизм.

«Экосистема — это не структура, а логика мышления»

— Вы часто говорите об экосистемном подходе. Что вы вкладываете в это понятие?

Экосистема бизнеса — это не диаграмма и не набор инструментов. Это способ организации, где все элементы работают в связке. Как в природе: нет отдельного «главного» элемента — каждый важен.

— Какие элементы являются ключевыми?

Я обычно говорю о пяти элементах.

Первый — клиент. Клиент — это центр системы, а не случайный покупатель. Если бизнес не понимает разные сегменты и их реальные мотивы, он работает в слепую.

У нас в бизнесе в турфирме мы разделили аудиторию на просто отдыхающих и на бизнес-путешественников. Для первых создали геймифицированные маршруты, эмоции и вауэффекты, а для вторых — предоставление необходимых сервисов и инфраструктуру для работы.

Лояльность выросла на 30%, повторные продажи — на 25%.

Второй элемент — партнёрская среда.

Партнёры — не обслуживающий персонал, а создатели ценности. В проекте с недвижимостью мы построили сеть из 35+ партнёров — от банков до дизайнеров. Клиент получил сервис «под ключ», партнёры — предсказуемый поток заказов, бизнес — рост маржинальности на 43%.

Третий элемент — это наша команда. Сотрудники — не ресурс, а часть системы. Если люди не вовлечены, система не взлетает. Мы часто внедряем геймификацию обучения внутри компаний из модулей прогресс, признание, соревновательность. Это ускоряет трансформацию в разы и повышает производительность команды.

Четвёртый элемент — это процессы. Найти то что не работает так как надо и исправить. В ритейле мы диагностировали процессы, перестроили коммуникации, убрали рутину. Именно это дало скачок серьезный эффективности.

И последний пятый — это технологии. И здесь я всегда говорю: автоматизация хаоса усиливает хаос.

Технологии должны обслуживать экосистему, а не существовать ради KPI цифровизации. Поэтому нужно накладывать уже правильно работающие процесс на инструменты в виде информационных систем.

«Перестаньте тушить пожары. Начните строить систему»

— Если бы вы могли дать один совет руководителям, какой бы вы выбрали?

Перестаньте тушить пожары. Начните строить систему. Большинство топ-менеджеров живут в режиме аврала: решают срочные проблемы, тушат пожары, спасают ситуацию. Это изматывает и не приносит результата. Чем больше вы тушите, тем больше пожаров возникает. Системный подход требует времени: диагностики, выстраивания процессов, вовлечения команды, технологий. Да, это сложно. Да, это долго. Но это единственный способ создать бизнес, который работает без ежедневного героизма.

Когда система выстроена, вы переходите от оперативного управления к стратегическому. Вместо того чтобы контролировать каждую сделку, вы развиваете бизнес. Вместо того чтобы думать, как выжить, вы начинаете думать, как расти. Экосистемный подход — это не модель. Это образ мышления.