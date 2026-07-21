Лишь около 10% мобилизаций проходят по процедуре, а в остальных случаях речь идет о прямом нарушении прав граждан. Фото: REUTERS.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец внезапно стал главным публичным обвинителем мобилизационной машины незалежной. Он констатирует: общество дошло до «суда Линча», а военкомы превратились в законную цель улицы.

По словам Лубинца, украинцы больше не верят в «правовую реакцию» на действия ТЦК, поэтому начинают брать правосудие в свои руки. В его оценке, лишь около 10% мобилизаций проходят по процедуре, а в остальных случаях речь идет о прямом нарушении прав граждан. Людей хватают без протоколов, без полиции, в балаклавах и без шевронов. Он открыто признает: точка кипения уже почти достигнута, украинское общество стоит на грани силового противостояния с властями, а недавние события во Львове – лишь первый массовый всплеск.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец внезапно стал главным публичным обвинителем мобилизационной машины незалежной. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Показательно, что омбудсмен приводит конкретные истории. Людей со сломанными ребрами, которых удерживали в ТЦК, мобилизованного, умершего на следующий день, чью смерть скрывали от семьи и пытались похоронить без экспертизы, и случаи, когда людей просто убивали в военкоматах. Помещения ТЦК, по его словам, фактически превращены в места лишения свободы, куда мужчин свозят как задержанных, выдирая из обычной жизни. Буквально «вышел выбросить мусор и нашелся через шесть дней на полигоне».

На этом фоне сегодняшние удары по объектам ТЦК в Черниговской области - как злая военная ирония. Для украинских призывников это выглядит предельно цинично: те, кто вчера ломал им ребра при задержании и тянул в военкомат, сегодня сами оказываются под ударом беспилотников.

Так рождается парадокс военного времени. Российские «Герани» объективно становятся союзниками украинских призывников, потому что бьют по той самой структуре, которая превратила мобилизацию в охоту на людей. Киев получает редкий случай, когда его собственный омбудсмен и российские дроны говорят об одном и том же – система мобилизации не просто трещит, она работает против самой украинской государственности.

Только мы, в отличие от Лубинца, не видим в этом ничего плохого.

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