ВСУ сохраняет попытки системно воздействовать на российскую логистику в Запорожской и Херсонской областях. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Накануне президент Владимир Путин услышал от губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль. Глава региона отметил, что российские бойцы существенно снизили эффективность украинских дронов, которые некоторое время назад стали терроризировать машины на сухопутном коридоре в Крым.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным.

Балицкий рассказал Путину о контроле трассы Р-280 «Новороссия» Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал Владимиру Путину, что трасса Р-280 «Новороссия», которая является сухопутным коридором в Крым, полностью взята под контроль России

ЗА ТРАССУ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА

- Почему губернатор сообщает о контроле над трассой, если военные докладывают напрямую президенту о том, что и где взято под контроль?

- Но губернатор отвечает за вопросы логистики. В новых регионах же проводят совещания с военными - трассы защищают военные, но при этом там же решается масса вопросов с логистикой. Губернатор обязан быть в курсе, куда и сколько завезут топлива. Он же сообщает населению, где и что привезли, почем бензин будет. Глава региона обязан быть в курсе обстановки о том, какой поток грузов идет, знать тайминг поставок.

- Разве трасса не была под полным контролем?

- Губернатор, вероятно, имел в виду, что когда только противник активизировал резко атаки на машины на трассе «Новороссия», там поначалу не было серьезного противодействия этим атакам. Сейчас же количество МОГов - мобильных огневых групп, которые там ведут охоту на дроны, - значительно выросло.

БЕНЗОВОЗЫ СОПРОВОЖДАЮТСЯ

- Такого сопротивления противник не ожидал?

- Наверное. И количество МОГов увеличилось, и количество сбитий тоже увеличилось. Видео объективного контроля с трассы есть.

Число мобильных огневых групп, которые ведут охоту на дроны, выросло. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Значит ли это, что прекратились прилеты?

- Атаки продолжаются, но пресекаются. Сопротивление выросло, но противник не прекращает пускать дроны. Хотя машин на трассе стало больше. Бензовозы катаются в сопровождении МОГов, чтобы сбивать дроны. Противник будет искать слабые места. Трасса большая, МОГи есть не везде. Так, вчера были атаки в районе КПП «Чонгар». ВСУ сохраняет попытки системно воздействовать на нашу логистику в Запорожской и Херсонской областях. Надо усиливать и количественно, и в плане технического оснащения МОГи, чтобы повышать эффективность их работы по дронам противника.

ОТВЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

- А мы оказываем ответное давление?

- Симметрично, на трассы в тылу противника, с применением своих дронов. Атаки на их бензовозы, фуры идут постоянно. На этих трассах в тылу уничтожаются методично одна за другой все заправки, до которых могут дотянуться.

- Мы, в отличие от ВСУ, не охотимся за пассажирскими автобусами.

- Это бессмысленно, это террор. И на военную машину противника это никак не влияет. Но фуры, бензовозы, заправки - выжигаем. Причем трассы не только на левобережье, но и на правобережье Днепра. Начинают долетать до трасс на правобережье, которые идут на Днепропетровск. А дороги рядом с передовой - там уничтожается практически все, что имеет значение. И трасса на Павлоград, и Славянско-Краматорская агломерация, где на поток поставлено уничтожение различной автомобильной техники, легких бронемашин.

УДАРЫ ПО ПОРТАМ

- Мы поразили три сухогруза-балкера в украинских портах. Участились ли наши удары по их портам и судам?

- За последние несколько дней выросло число наших ударов. Ведь противник ранее предпринял массовые атаки дронами на суда в Азовском и в Черном морях. Наши ответили.

- Долго бить будем?

- Еще месяц-другой такой работы - и число желающих заходить в порт Одессы сильно упадет. При этом важно понимать: большинство ударов и с их стороны, и с нашей стороны по крупным судам не ведет к их потоплению. У дронов мало возможности потопить крупные суда. Обычно, суда повреждаются и вынуждены уходить на ремонт. Растет стоимость страховки судоходства. Это опосредованный экономический ущерб.

Кадр из видео поражения сухогруза, который шел в порт «Черноморск» Одесской области Фото: Министерство обороны РФ.

- У нас есть возможности выбивать все суда в украинских портах?

- Те, которые находятся в районе Ильичевска, Одессы, даже те, которые в Николаев заходят - конечно. Это все суда, безусловно, должны быть атакованы, чтобы не ходить туда больше. Если знать, что на этом судне везут взрывчатку, боеприпасы, туда надо что-то посильнее направить - чтобы с концами.

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