Дмитрий Песков: СВО проводится, чтобы на Украине не было войск НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, депутат Европарламента Картайзер заявил, что целью готовящихся осенью в Польше учений так называемой «коалиции желающих», помимо «повышения оперативной совместимости войск», является еще и «отработка возможного развертывания европейского контингента на украинской территории». Как бы вы прокомментировали эту странную мечту?

- Она, к сожалению, не странная, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 21 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - И это не мечта.

Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза. И вынашивают, в том числе, в НАТО.

Действительно, речь идет о том… Неоднократно, в том числе на высшем уровне, говорили о том, что такие конкретные планы по размещению иностранных контингентов, контингентов стран НАТО на территории Украины есть, эти планы якобы готовы.

И более того, это (якобы) «станет частью гарантий безопасности для Украины».

Для нас это абсолютно неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем.

И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, Специальная военная операция и проводится.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ, ОТВЕЧАЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Украинские беспилотники нанесли удар по складу Wildberries. И, судя по сообщениям, там достаточны значительный ущерб. Будет ли российское руководство принимать какие-то дополнительные меры для поддержки малого бизнеса, который пострадал в результате этого удара? Украина утверждает, что склады Wildberries используются для поставок товаров для российской армии. Как бы вы могли эти утверждения прокомментировать?

Песков:

- Это не так. Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима.

Что касается упомянутой вами компании, действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. Конечно, по деталям лучше обращаться в Кабинет министров. Но правительство на связи с компанией. Поэтому более конкретного сейчас сказать по этой теме ничего нельзя.

Вопрос:

- Вчера в Великобритании вступил в должность премьер-министра новый лидер Лейбористской партии Энди Бэрнэм. Есть ли в Кремле надежда на улучшение отношений между Россией и Великобританией в связи с его приходом к власти?

Песков:

- Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет.

Вопрос:

- По вступлению в должность Бернэма. Подскажите, планируете ли какие-то контакты с президентом?

Песков:

- Нет, таких планов нет.

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