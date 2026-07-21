Эксперты назвали фактор дальнейшего развития социального предпринимательства в России

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Развитие социального предпринимательства в России зависит не только от появления новых проектов, но и от поддержки уже работающих. К такому выводу пришли эксперты Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Резюме представили на основе обобщения данных, которые Фонд получает, взаимодействуя с представителями сектора и инфраструктурой поддержки.

В основу экспертной оценки легли также данные Единого реестра субъектов МСП, Реестра социальных предприятий, а также операционной аналитики Фонда. Социальное предпринимательство уже сформировалось как самостоятельное направление малого и среднего бизнеса. Для дальнейшего развития сектора важно выстраивать системный подход сопровождения действующих социальных предприятий на всех этапах жизненного цикла.

На июль-2026 в Реестре социальных предприятий 8358 субъектов. Статистика может претерпеть существенные изменения в августе, когда завершится основной цикл подтверждения статуса.

Аналитики Фонда отмечают, при оценке динамики важно не просто соотносить показатели периодов, а обращать внимание на показатели удержания, обновления и выбытия. По сравнению с июлем 2025 года число социальных предприятий сократилось на 641 субъект МСП. Одновременно за этот период в Реестр вошли 2488 новых социальных предприятий, а 5870 действующих участников подтвердили статус.

— Для нас эти данные — не повод говорить о снижении значения социального предпринимательства, а сигнал о необходимости более точной настройки поддержки. Сектор уже сформировал устойчивое ядро, но многие проекты остаются небольшими, чувствительными к административной нагрузке, доступности финансирования и качеству регионального сопровождения. Поэтому сегодня важно помогать предпринимателям не только входить в Реестр, но и сохранять статус, развиваться, усиливать бизнес-модель и повышать качество социальных услуг, — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Для бизнеса подтверждение статуса социального предприятия — это не только возможность сохранять доступ к мерам поддержки и программам развития, но и дополнительное подтверждение надежности для получателей услуг: при включении в реестр предприятие проходит проверку на соответствие установленным требованиям. В секторе наиболее востребованы те инструменты, которые помогают предпринимателю двигаться по жизненному циклу проекта. При запуске — важны обучение, помощь в формировании социальной миссии, определении социальных эффектов, наставничество. На этапе развития — доступ к финансированию, продвижению, партнерствам и профсообществу. На этапе зрелости — акселерация, тиражирование успешной модели, выход на новые рынки и повышение качества услуг.

Такой логике следуют проекты Фонда. Например, победители конкурса «Вектор добра» (июль-2026) в Тульской области и Алтайском крае получили финансовую поддержку на развитие социальных инициатив — по 500 тыс. рублей каждый.

— Социальное предпринимательство развивается там, где у предпринимателя есть не только идея, но и понятный маршрут движения. Нужна система, которая сопровождает проект от старта до устойчивого развития: помогает пройти первые административные шаги, получить знания, найти партнеров, привлечь ресурсы и масштабировать работающую модель. Именно такой подход позволяет не просто увеличивать число участников Реестра, а укреплять сам сектор, — подчеркнула Наталия Зверева.

Реклама Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» ИНН 7704273840 erid: 2W5zFHNf1DB