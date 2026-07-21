Министр спорта Дегтярев вручил красным дипломы лучшим выпускникам Московской государственной академии физической культуры

Фото: Алексей ЕРЕМИН

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил красные дипломы об отличном окончании учебы студентам Московской государственной академии физической культуры.

Награждение прошло на торжественном выпускном балу на территории Министерства спорта в Москве. Лучшие выпускники из 14 спортивных вузов России получили награды и призы в честь успешного окончания учебы. Среди них были и представители МГАФК.

Министр Дегтярев лично вручал дипломы каждому из более, чем ста студентов. Также на сцену для поздравлений выходила ректор Московской академии Ольга Шевченко.

Красные дипломы и специальные награды получили сразу 13 представителей МГАФК: Никита Артамонов, Андрей Лаптев, Тимофей Лебедев, Елизавета Фензель, Александра Владимирова, Алина Садыкова, Илья Моздир, Андрей Худяков, Дарья Мельникова, Виктория Бондарчук, Ирина Кузнецова, Анна Макарова и Ярослав Евсеев.

В церемонии награждения специальными подарками студентов Московской государственной академии физической культуры участвовала и выпускница академии, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире, чемпионка Европы Екатерина Боброва.

Помимо Бобровой торжественный выпускной бал посетили и другие легенды российского спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.