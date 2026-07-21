Лучшие выпускники Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» получили красные дипломы из рук министра спорта Дегтярева

Фото: Алексей ЕРЕМИН

Лучшие выпускники Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» приняли участие в награждении красными дипломами и специальными грамотами на торжественном выпускном балу, который прошел 16 июля на территории Министерства спорта в Москве.

Награждал студентов лично министр спорта России Михаил Дегтярев. Также на сцене выпускников «ГЦОЛИФК» встречал ректор университета Максим Боев и двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Красные дипломы об отличном окончании учебы и специальные призы от Минспорта получили 20 выпускников Российского университета спорта «ГЦОЛИФК»: Дарья Олкадникова, Ксения Окладникова, Хадижа Джафарова, Михаил Еремин, Софья Куприянова, Анастасия Синева, Вероника Подмазова, Василий Аникеев, Александра Ерохина, Эдуард Землинский, Екатерина Карасева, Алексей Серов, Алиса Судакова, Мария Сухова, Анна Куницкая, Николай Спиридонов, Александр Стахнив, Дарья Задорина, София Нехаенко и Маргарита Великая.

Всего в торжественной церемонии награждения приняло участие 120 студентов из 14 российских вузов. 118 из них закончили обучение с красным дипломом, еще пять — добились серьезных высот в профессиональном спорте.

Как отметил министр Дегтярев, торжественный выпускной бал проходит на территории Министерства спорта второй год подряд и уже стал традицией.

Помимо Софьи Великой, в награждении студентов приняли участие другие легенды мирового спорта — четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.