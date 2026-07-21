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Политика21 июля 2026 12:05

Мигрантов начнут выдворять из России за хамство и хулиганство: Госдума назвала 23 новые причины для высылки иностранцев из страны

Число прегрешений, за которые иностранца вышлют из России, достигло 45
Игорь ЯКУНИН
Число прегрешений, за которые иностранца вышлют из России, достигло 45.

Число прегрешений, за которые иностранца вышлют из России, достигло 45.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во втором и третьем чтении принят закон, важный для огромного числа людей. Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны.

Было таких позиций в Кодексе об административных правонарушениях 22. А стало - сразу 45 За что будут высылать?

Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны.

Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ

Мигранта выкинут обратно за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии.

Чем это до сих пор каралось? Смешным штрафом от тысячи до трех тысяч рублей. Теперь и штраф заплатишь, и страну покинешь.

ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ

Отказался выполнять законное требование военнослужащего при охране госграницы — вон из страны. Раньше обошлось бы штрафом пяти до семи тысяч рублей. В крайнем случае - арестом до 15 суток.

Выгонят из России и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии.

Добавился и штраф - от двух до четырех тысяч рублей.

ЗА ХУЛИГАНСТВО И СТРЕЛЬБУ

Совершил мелкое хулиганство, нарушил правила митингов и пикетирования, начал палить где попало и заблокировал движение на дороге, накачался наркотиками в общественных местах — катись отсюда! Любителям горячих свадеб со стрельбой из машин, от которых колом встают улицы — приготовиться.

ЗА ПРОПАГАНДУ

Начал пропагандировать или публичное показывать запрещенную символику, стал возбуждать ненависть или вражды — покинь территорию РФ.

Производишь и распространяешь экстремистские материалы — домой!

Стал призывать к нарушению территориальной целостности России — убирайся!

Решил катить бочку на нашу армию и флот, призывать к санкциям — отправляйся «на дембель» на историческую родину!

ЗА ПРИНУЖДЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Препятствуешь работе омбудсмена, принуждаешь к участию или отказу от участия в забастовке, злоупотребляешь свободой массовой информации — тебе нечего делать в нашей свободной стране.

ЗА НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА

Мигрантам не стоит нарушать правила деятельности иноагента. Опасно нарушать режима чрезвычайного и военного положения, а также режим контртеррористической операции. За все это, ну и за участие в деятельности нежелательных организаций — выдворение из России.

ПОВЫШЕНЫ ШТРАФЫ

Нарушил правила въезда или режима пребывания - минимальный штраф для мигрантов вырос с двух до четырех тысяч рублей. Повторил — заплатишь от семи до девяти тысяч.

Незаконно работаешь - вместо двух заплатишь четыре тысячи рублей. Повторное нарушение — лишишься семи-девяти тысяч.

Правила приглашения иностранцев не соблюдаешь, ложные сведения при миграционном учете выдаешь — заплатишь не две, а от четырех до шести тысяч целковых.

«ГУМАННОСТЬ» КОНЧИЛАСЬ

Ссылки на «тяжелое семейное положение» и прочие «гуманитарные обстоятельства» не сработают— за вышеназванные прегрешения выставят из страны все-равно.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Дерзко хамил силовикам — езжай на родину

Вот как прокомментировал принятый закон глав Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов:

- Сама степень угрозы со стороны части мигрантов показала — у нас масса нарушений, за которые надо их выдворять. Сейчас это и МВД по новому отрабатывает, и Совбез.

- Даже самые «легкие» нарушения могут повлечь тяжелые последствия — например, превысил скорость, нарушил ПДД, а в итоге у нас в такси рост аварий с тяжелыми последствиями.

- Обозвал кассир или грузчик в супермаркете старушку за «неповоротливость», например, «русской свиньей», это зафиксировали свидетели, камеры в магазине — все, с вещами на выход.

- На погранконтроле на наших протяженных сухопутных границах будут просто разворачивать не желающих выходить из машины.

- Малолетние представители этнических групп нередко ведут себя хамски в отношении силовиков — теперь они административкой не отделаются.

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