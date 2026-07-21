Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Во втором и третьем чтении принят закон, важный для огромного числа людей. Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны.
Было таких позиций в Кодексе об административных правонарушениях 22. А стало - сразу 45 За что будут высылать?
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Мигранта выкинут обратно за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии.
Чем это до сих пор каралось? Смешным штрафом от тысячи до трех тысяч рублей. Теперь и штраф заплатишь, и страну покинешь.
Отказался выполнять законное требование военнослужащего при охране госграницы — вон из страны. Раньше обошлось бы штрафом пяти до семи тысяч рублей. В крайнем случае - арестом до 15 суток.
Выгонят из России и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии.
Добавился и штраф - от двух до четырех тысяч рублей.
Совершил мелкое хулиганство, нарушил правила митингов и пикетирования, начал палить где попало и заблокировал движение на дороге, накачался наркотиками в общественных местах — катись отсюда! Любителям горячих свадеб со стрельбой из машин, от которых колом встают улицы — приготовиться.
Начал пропагандировать или публичное показывать запрещенную символику, стал возбуждать ненависть или вражды — покинь территорию РФ.
Производишь и распространяешь экстремистские материалы — домой!
Стал призывать к нарушению территориальной целостности России — убирайся!
Решил катить бочку на нашу армию и флот, призывать к санкциям — отправляйся «на дембель» на историческую родину!
Препятствуешь работе омбудсмена, принуждаешь к участию или отказу от участия в забастовке, злоупотребляешь свободой массовой информации — тебе нечего делать в нашей свободной стране.
Мигрантам не стоит нарушать правила деятельности иноагента. Опасно нарушать режима чрезвычайного и военного положения, а также режим контртеррористической операции. За все это, ну и за участие в деятельности нежелательных организаций — выдворение из России.
Нарушил правила въезда или режима пребывания - минимальный штраф для мигрантов вырос с двух до четырех тысяч рублей. Повторил — заплатишь от семи до девяти тысяч.
Незаконно работаешь - вместо двух заплатишь четыре тысячи рублей. Повторное нарушение — лишишься семи-девяти тысяч.
Правила приглашения иностранцев не соблюдаешь, ложные сведения при миграционном учете выдаешь — заплатишь не две, а от четырех до шести тысяч целковых.
Ссылки на «тяжелое семейное положение» и прочие «гуманитарные обстоятельства» не сработают— за вышеназванные прегрешения выставят из страны все-равно.
Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.
Вот как прокомментировал принятый закон глав Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов:
- Сама степень угрозы со стороны части мигрантов показала — у нас масса нарушений, за которые надо их выдворять. Сейчас это и МВД по новому отрабатывает, и Совбез.
- Даже самые «легкие» нарушения могут повлечь тяжелые последствия — например, превысил скорость, нарушил ПДД, а в итоге у нас в такси рост аварий с тяжелыми последствиями.
- Обозвал кассир или грузчик в супермаркете старушку за «неповоротливость», например, «русской свиньей», это зафиксировали свидетели, камеры в магазине — все, с вещами на выход.
- На погранконтроле на наших протяженных сухопутных границах будут просто разворачивать не желающих выходить из машины.
- Малолетние представители этнических групп нередко ведут себя хамски в отношении силовиков — теперь они административкой не отделаются.
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