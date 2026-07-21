Деньги? На здоровье! Как оформить социальный налоговый вычет за лечение

Фото: Ultraskrip/Shutterstock/Fotodom.

Когда мы выбираем медицинский центр, то обычно смотрим на репутацию врачей, удобное расположение и цены. Но есть еще один важный критерий: возможность легко и быстро вернуть часть потраченных на лечение денег с помощью социального налогового вычета. Современные технологии сделали его оформление настолько простым, что игнорировать этот вопрос просто неразумно. Причем не только пациентам, но и предпринимателям, которые нас лечат.

Рассказываем, почему, как это работает и при чем тут банковские приложения.

СКОЛЬКО МОЖНО ВЕРНУТЬ И КОМУ ЭТО ПОЛОЖЕНО

Социальный налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает из уплаченного вами НДФЛ, если вы потратились на учебу, спорт или, в контексте нашей публикации, на лечение. Право на вычет есть у всех, кто получает официальный доход и платит налог по ставке 13% или выше. Самозанятые и предприниматели на упрощенной системе налогообложения, к сожалению, этого права не имеют.

Размер вычета — сколько можно получить — зависит от двух вещей: ставки налога, по которой облагается ваш доход, и лимита расходов. В большинстве случаев он составляет 150 тысяч рублей в год. Это значит, что можно вернуть от 19,5 до 33 тысяч рублей — в зависимости от вашей ставки НДФЛ.

Но это еще не все хорошие новости: для дорогостоящих видов лечения, например, сложных операций, ЭКО и даже некоторых видов стоматологической помощи, лимита нет и вычет рассчитывается со всей потраченной вами суммы.

Вычет можно получить не только за свое лечение, но и за медицинские услуги для супруга, родителей, а также детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно). Иными словами, если вы оплатили стоматолога для мамы или МРТ для дочери, эти расходы тоже учитываются. Главное, чтобы клиника имела лицензию на медицинскую деятельность, а услуги, которые вам оказали, были из утвержденного правительством перечня.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО БЫЛО И КАК СТАЛО

До недавних пор у пациентов было два способа вернуть деньги за лечение — и оба не совсем простые. Первый — это подать заявление через работодателя. Тогда вычет не приходит на карту одной круглой суммой, вместо этого с вас просто на время перестают удерживать НДФЛ, и в день зарплаты вы получаете немного больше обычного.

Второй способ — оформить вычет через налоговую: собрать справки, чеки, договоры, заполнить декларацию 3-НДФЛ… Хорошо еще, что со временем появилась возможность подавать эту кипу документов онлайн — до этого в налоговую ходили «ножками». Многие махали рукой на этот способ уже при сборе бумаг: «Сложно, долго, чеки все время теряются, справки надо запрашивать, в декларации страшно написать что-нибудь не то, не буду заморачиваться». И теряли свои деньги.

Фото: Dragana Gordic/Shutterstock/Fotodom.

С 2024 года появился третий вариант. Теперь клиники могут сами передавать сведения о расходах пациентов в налоговую — напрямую, в электронном виде. Все, что нужно сделать человеку, — один раз дать согласие на передачу данных. После этого в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС появляется предзаполненное заявление, которое нужно просто подписать. Никаких справок, никаких походов в налоговую. Срок проверки сократился до одного месяца, а деньги часто приходят еще быстрее.

А ЕСЛИ ЕЩЕ ПРОЩЕ

Мир не стоит на месте, технологии развиваются, и даже вполне удобные решения становятся еще легче и быстрее. Так случилось и с налоговым вычетом. В сентябре 2025 года Сбер при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов — бесплатный цифровой сервис, который объединяет пациентов и клиники. Для первых он доступен в приложении СберБанк Онлайн, для вторых — через интернет-банк СберБизнес.

Теперь, если пациенты оплачивают лечение картой Сбера в клинике, которая уже работает с платформой, информация о транзакции автоматически попадает в систему. В приложении СберБанк Онлайн человеку приходит уведомление о возможности получить вычет. Достаточно один раз дать согласие на передачу данных, а дальше все идет автоматически. Клиника подтверждает расходы, подписывает и отправляет справку в ФНС, и в личном кабинете появляется готовое заявление — подписываете его в один клик и ждете деньги на счет. Никаких бумаг, очередей и головной боли.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Удобнее стало и клиникам. Раньше сотрудники тратили до получаса на подготовку одной справки — сотни часов работы в год уходили на эту рутину. Теперь все иначе: оплаты пациентов картами Сбера подтягиваются в систему автоматически, справка формируется мгновенно и после подписания отправляется в ФНС. Никакого ручного ввода, так что ошибки сводятся к минимуму. Бизнес получает возможность распределять нагрузку равномерно в течение года, а не захлебываться в бумажной работе в январе–марте, когда традиционно приходит пик запросов на вычеты. Подключиться к сервису могут компании с действующими лицензиями на медицинские услуги — и это абсолютно бесплатно.

Для медицинского центра подключение к платформе Сбера — это не просто дань цифровизации, это прямой путь к лояльности пациентов. Когда человеку легко получить вычет, он с большей вероятностью вернется в клинику снова и порекомендует ее друзьям. Так что вопрос только в том, кто сделает это первым и получит конкурентное преимущество.

Фото: Yuganov Konstantin/Shutterstock/Fotodom.

КОНКРЕТНО

Как получить социальный налоговый вычет за лечение через платформу Сбера

Инструкция для пациента

Если клиника, в которой вы лечились, подключена к платформе, процесс займет буквально пару минут. Все, что от вас требуется, — быть клиентом Сбера и дать согласие на передачу данных.

Шаг 1. Оплатите услугу картой Сбера

Информация о транзакции автоматически попадет в систему. Если платеж прошел через другой банк или наличными, клиника сможет внести данные вручную, но тогда уведомление в СберБанк Онлайн не придет.

Шаг 2. Дождитесь уведомления

После оплаты в приложении СберБанк Онлайн придет уведомление о возможности получить вычет.

Шаг 3. Дайте согласие на передачу данных

Подтвердите в приложении СберБанк Онлайн, что согласны (это достаточно сделать всего один раз), дальше все происходит автоматически.

Шаг 4. Подпишите заявление в личном кабинете ФНС

После того как налоговая получит данные от клиники, в вашем личном кабинете на сайте ФНС появится предзаполненное заявление. Останется подписать его в один клик и ждать результатов проверки — она занимает менее месяца.

Шаг 5. Получите деньги на счет

После одобрения сумма вычета поступит на выбранный вами счет. Все.

Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom.

Инструкция для компании

Если у вашей компании есть лицензия на медицинские услуги, вы можете подключить сервис бесплатно и начать помогать клиентам получать вычеты без лишней бумажной работы.

Шаг 1. Подключите сервис в СберБизнесе

Зайдите в интернет-банк СберБизнес - здесь уполномоченному сотруднику нужно подписать заявление на подключение. Статус подключения появится не позднее 24 часов в разделе «Налоги и бухгалтерия» (вкладка «Налоговые вычеты клиентам»).

Если вы еще не клиент Сбера, оставьте заявку на открытие счета — и вам помогут подключиться.

Шаг 2. Подтвердите информацию о расходах клиентов

После подключения банк начнет присылать вам информацию об оплатах, которые пациенты совершили картами Сбера. Вам нужно подтвердить эти расходы или, при необходимости, скорректировать. Если клиент платил наличными или картой другого банка, вы можете самостоятельно добавить данные о нем в сервис.

Шаг 3. Отправьте справки в ФНС

На основании подтвержденных данных банк автоматически сформирует справки для налоговой. Вам остается подписать их с помощью электронной подписи и отправить в ФНС прямо в СберБизнесе.

Шаг 4 Занимайтесь бизнесом

Дальше все работает автоматически. Вам остается только заниматься своей основной работой, пока цифровой сервис решает бюрократические вопросы за вас.

Налоговый вычет — это не льгота для избранных, а ваше законное право, и современные технологии сделали его получение максимально простым. Поэтому, выбирая клинику для себя или своей семьи, имеет смысл задать простой вопрос: «Вы подключены к платформе социальных налоговых вычетов Сбера?» Если да, вы не только получите качественную медицинскую помощь, но и сможете вернуть часть потраченных средств с минимальными усилиями. А это уже не просто забота о здоровье, но и уважение к своему бюджету.

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