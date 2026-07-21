Итоги «Иннопрома-2026»: появление беспилотного транспорта и миллиарды на развитие городов

На стенде Свердловской области в дни выставки было запланировано подписание 80 соглашений. Фото: све.рф

В Свердловской области международная промышленная выставка «Иннопром» проходила уже в 16 раз. За четыре дня ее посетили более 50 000 человек. Разбираемся, каких результатов региону удалось достичь в ходе нее.

ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА

На стенде Свердловской области в дни выставки было запланировано подписание 80 соглашений. Все они направлены на развития промышленности в регионе и улучшение качества жизни в городах, что соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Договоренности, достигнутые с другими странами в рамках «Иннопрома», приближают достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Фото: све.рф

- Это инвестиции, это технологии, это создание рабочих мест, ну и как следствие, в будущем налоговые отчисления, которые напрямую влияют на реализацию проектов социальной среды, - сказал губернатор Денис Паслер.

В рамках соглашения Свердловской области с компанией «Полипласт», в развитие Первоуральска будет вложено более миллиарда рублей. А договоренность с «Полиметаллом» подразумевает не только строительство производства в Нижней Салде за 45 миллиардов рублей, но и вложение 6,3 миллиардов рублей в развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах, в которых работает компания. Также в рамках выставки было подписано соглашение с Фондом Мельниченко об обновлении городской среды, поддержке образования, спорта, культуры и местных инициатив в Рефтинском. А в аэропорту Кольцово в будущем появится технический центр по обслуживанию самолетов МС-21. Меморандум о его строительстве также был подписан на «Иннопроме».

Каждый «Иннопром» удивляет роботами по своему Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В этом году национальные экспозиции представили Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Индонезия, которая выступила страной-партнером «Иннопрома». Ее делегация насчитывала больше 250 человек. Среди достигнутых договоренностей стоит отметить протокол о намерениях, который был подписан между министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и министерством промышленности Республики Индонезия.

- Документ создает основу для конкретных проектов — от совместных производств до культурных обменов, - сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. - Уверен, что в ближайшее время мы увидим первые практические результаты.

Страной-партнером выставки в этом году была Индонезия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Металлургическая отрасль Индонезии заинтересована в поставках продукции завода Кушвинских прокатных валков, а также в медицинском оборудовании, которое производится в Свердловской области. Отметим, что договоренности, достигнутые с другими странами в рамках «Иннопрома», приближают достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

На выставке «Иннопром» всегда можно узнать, какой общественный транспорт имеет шансы однажды появиться на наших улицах. Во-первых, это троллейбус МАЗ 303 Т21 с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Во-вторых, это двухсекционный трамвай «Богатырь-М», который оборудован системой для беспилотного управления. В рамках выставки было заявлено, что оба пройдут испытания в Екатеринбурге.

- Сейчас важно посмотреть, как новая техника покажет себя в эксплуатации, - сказал губернатор Денис Паслер. – Если она хорошо себя зарекомендует, у города будет возможность рассматривать ее для дальнейшего приобретения.

Беспилотный трамвай «Богатырь-М» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Площадкой для испытаний нового трамвая стала линия «Екатеринбург – Верхняя Пышма». А троллейбус МАЗ уже можно увидеть на маршруте №25. Отметим, что эта работа укладывается в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ ВСЕ БЛИЖЕ

Упомянутый ранее трамвай «Богатырь-М» будет первой ласточкой во внедрении беспилотного транспорта на Урале. Для этого в регионе создадут Центр компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем. Четырехстороннее соглашение об этом было подписано на полях международной промышленной выставки.

- Свердловская область первой в России приступила к испытаниям беспилотного межмуниципального трамвая, создание Центра компетенций станет следующим шагом, - сказал Денис Паслер. - Он позволит объединить возможности промышленности, науки и транспортной отрасли, чтобы ускорить разработку и внедрение отечественных технологий в сфере общественного транспорта.

Разместится Центр на базе транспортного комплекса Верхней Пышмы. Планируется, что в дальнейшем наработки Центра смогут внедрять и другие регионы России. Эта работа помогает приблизиться к достижению целей национального проекта «Эффективная транспортная система».

Также в рамках «Иннопрома» было подписано соглашение о строительстве логистического хаба для беспилотных грузовиков. Он разместится на трассе М12 и позволит развивать беспилотные логистические коридоры.

На выставке нашлось место и искусству. Эти роботы-собаки выполняли трюки. А управляла ими художник силой мысли Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» на стенде Свердловской области ученики школ, обучающиеся по программам фонда «Золотое сечение» представили пять проектов. Среди разработок: субстанция для лечения многооскольчатых переломов, технология синхронно созревающих томатов и система для использования беспилотников службами спасения.

Также на выставке губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил награды победителям конкурса «Научный Олимп». Он направлен на развитие интереса молодежи к науке, стимуляции инновационной активности и поддержке талантливой молодежи, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

- Разные области, разные подходы, но в основе одно: четкое стремление дойти до сути и найти ответы на самые важные вопросы, - обратился к участникам губернатор Денис Паслер. – Ваши исследования – это реальный вклад в будущее, в ваше собственное, а также в будущее нашей родной Свердловской области и всей страны.

В рамках «Иннопрома 2026» губернатор Денис Паслер вручил награды победителям конкурса «Научный Олимп» Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всего на конкурс поступило 134 работы от студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Лауреатами стали 24 студента, а поощрительные премии получили 45 участников.