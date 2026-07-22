«Весь город — в твоей квартире»: россияне рассказали, чем их бесят открытые окна

Фото: Валерия ДАВЫДКИНА/"КП"-Москва

Каждый год мы с нетерпением ждем лето, чтобы наслаждаться теплом, зеленью, цветами, много гулять всей семьей и вообще радоваться жизни. Но, как и у любой мечты, у этой тоже есть вторая сторона. Чем лучше погода, тем жарче дома. Романтичная летняя гроза повышает влажность — и к жаре добавляется духота. Те самые цветы у многих вызывают аллергию. А гуляющие во дворе с утра до поздней ночи семьи с детьми становятся источником дополнительного шума. И открытые окна не спасают от этих проблем. Скорее, усугубляют их. Да еще и пыль в квартиру летит… И комары…

Как россияне создают здоровый летний микроклимат у себя дома и что больше всего раздражает их при открытых окнах? Именно такой опрос мы провели на сайте kp.ru. А изучив его результаты, поняли, что проблема еще серьезнее, чем кажется, и собрали не только дополнительные истории, но и советы экспертов.

Фото: yourphotopie/Shutterstock/Fotodom

ПРОХЛАДНО НЕ ЗНАЧИТ СВЕЖО

Жара и духота — главные спутники летнего сезона. Они серьезно перегружают организм. Горячий воздух мешает сосредоточиться, быстро вызывает усталость, а от избытка углекислого газа — именно этот фактор лежит в основе духоты — болит и кружится голова.

Неудивительно, что почти 60% опрошенных «КП» одинаково плохо переносят оба этих явления. Еще 23% признались, что духота для них — даже страшнее жары. И лишь 10% счастливчиков чувствуют себя комфортно в любых условиях.

— Я долгие годы жила во Владивостоке, где влажность летом достигает 100% почти каждый день. Настоящие субтропики! — поделилась наша коллега Елена. — Даже дома ты буквально «дышишь» водой. А стоит открыть окна — добавляется жара или заливает очередной тайфун…

Казалось бы, с возможностями современной бытовой техники несложно победить и жару, и спертый воздух в квартире. И в самом деле, судя по результатам опроса, наши люди активно используют достижения прогресса. Четверть респондентов пытаются справиться с дискомфортом с помощью кондиционера , еще 16% — включают вентилятор.

Фото: группа компаний ТИОН

Но эти приборы, к сожалению, не способны решить проблему на все 100%. Кондиционер только охлаждает и «гоняет» по комнате один и тот же воздух, не обеспечивая приток кислорода. Грубо говоря, даже если замерзнешь, дышать от этого легче не станет. Вентилятор и вовсе просто создает «эффект ветерка», но никак не влияет на температуру в помещении и количество свежего воздуха. С другой стороны, обеспечить комфортное проветривание (а заодно устранить проблему шума и загрязненного воздуха) способен бризер: этот прибор забирает воздух с улицы, очищает его от пыли, аллергенов, вирусов, запахов и подает в комнату уже свежим потоком. Некоторые модели также могут работать в режиме рециркуляции, то есть очищать тот воздух, что уже есть в помещении. Но бризеры, увы, пока есть далеко не в каждой квартире.

Фото: группа компаний ТИОН

ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА

А что с классическими методами? Может быть, и правда, проще распахивать окна навстречу лету? Вот тебе и кислород, и ветерок… Но не будем забывать, что большинство из нас обитают не в пасторальных тихих деревеньках, а в больших городах.

Марина живет в спальном районе — окна ее квартиры выходят на улицу: пусть не самую оживленную, но людей и машин там хватает. Девушка работает из дома, и каждый день ее попытки как следует проветрить квартиру терпят фиаско — стоит приоткрыть окна, как в комнаты врывается «голос» города.

Фото: RossHelen/Shutterstock/Fotodom

— Я постоянно выбираю: либо душно, либо шумно, — признается Марина. — В итоге держу окно чуть приоткрытым, но это почти не помогает. И улицу слышу, и воздух спертый, голова тяжелая. К вечеру уже ничего не соображаю.

Марина ведет себя по сценарию, который оказался знаком большей части читателей «КП», — 53% респондентов по привычке открывают окна, чтобы прогнать духоту. При этом 44% опрошенных постоянно держат окна в режиме микропроветривания или часто приоткрывают форточку. Примерно столько же людей стараются ловить для проветривания «тихие» часы — рано утром и поздно вечером, когда вроде бы свежее и меньше насекомых.

Но даже эти аккуратные попытки сталкиваются с неудобной реальностью — у каждого она своя. У кого-то окна выходят на тополиную аллею: каждое утро подоконник покрыт слоем пуха, будто после снегопада. У кого-то рядом промзона, и в воздухе часто витает запах гари и химии. А где-то вместе со свежим ветерком в квартиру радостно несутся комары и мухи. Про обычную пыль и аллергены даже упоминать не стоит — это вечные спутники проветривания.

Фото: AnastasiaNess/Shutterstock/Fotodom

— Я элементарно боюсь открывать окна, даже летом, потому что у меня два кота, а живу я на 10 этаже. А вдруг недосмотрю, и они погонятся за какой-то птичкой или просто захотят выйти погулять на карниз? — делится своим главным ночным кошмаром москвич Александр.

Фото: Vladimir Arndt/Shutterstock/Fotodom

И это далеко не все, что пугает или раздражает россиян при открытых окнах. 27% участников опроса первым делом замечают уличный шум — голоса людей, гул проезжей части. 17% страдают от пыли и грязи, а 14% постоянно воюют с насекомыми. Каждый десятый жалуется, что в дом летит пыльца, такое же количество людей беспокоят неприятные запахи.

Получается, решая, не открыть ли окна, ты каждый раз вынужден выбирать, что для тебя сегодня менее дискомфортно: жара в квартире или «бонусы» с улицы.

ВОЗДУХ КАК АЛЛЕРГЕН

Еще один серьезный фактор, связанный с открытыми окнами и летом в целом, — аллергия. По данным различных исследований, почти половина семей так или иначе сталкивается с реакцией на пыльцу растений. В нашем опросе 23% подтвердили: сезон цветения для них — особое испытание. Терпеть приходится несколько месяцев: от березы до амброзии.

Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

— Весной и летом мы боимся открывать окна даже ночью: у сына сразу краснеют глаза и начинается кашель, — рассказывает мама Татьяна. — А при закрытых окнах в комнате очень душно, даже у меня начинает болеть голова.

Те, кто страдает от поллиноза, стараются в период повышенного риска в принципе не открывать окна — такое решение выбрали для себя 18% опрошенных.

Хотя в такой ситуации как раз отлично помогает техника. Например, те же бризеры, о которых мы уже упоминали, содержат целый каскад из фильтров (в том числе HEPA и угольный), они задерживают как пыльцу, так и пыль, и уличные запахи. В результате в комнату попадает именно свежий, а не «загрязненный» воздух. И не попадает ничего лишнего — мы про шум — ведь с бризером окна открывать просто не нужно. Вот так выглядит «умное проветривание» XXI века.

Фото: группа компаний ТИОН

ПРИВЫЧКА ТЕРПЕТЬ

Удивительный факт: многие, хоть и жалуются на жару, духоту и сухой воздух, но… ничего с этим не делают. По данным нашего опроса, больше половины (51%) респондентов вообще не используют никаких специальных приборов для улучшения микроклимата в квартире. Ещё 25% полагаются только на кондиционер, 15% — на увлажнитель или осушитель, 7% — на очиститель воздуха.

Получается, большинство россиян либо терпят дискомфорт, либо пытаются справляться с ним подручными средствами — и часто не получают нужного эффекта. Тогда как специалисты рекомендуют решать проблему домашнего микроклимата комплексно — не от сезона к сезону, а круглый год.

Генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов. Фото: группа компаний ТИОН

— Для создания по-настоящему комфортного микроклимата в течение года нужно три прибора: бризер, кондиционер и увлажнитель. Они работают эффективнее в тандеме: бризер круглый год подает в помещение свежий и очищенный воздух, кондиционер летом при необходимости охлаждает его до комфортной температуры, а в межсезонье работает на обогрев, а увлажнитель поддерживает комфортный уровень влажности. Он положительно влияет не только на здоровье людей и домашних питомцев, но и защищает мебель, — рассказал нам генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов.

Кстати, если вы не знали, именно эта компания — наша, российская — первой в мире создала бризер. И даже придумала само это название. Бризер — это система приточной вентиляции, которую называют комплексным решением для здорового микроклимата. Он обеспечивает постоянный приток свежего воздуха с улицы при полностью закрытых окнах. Это защищает от шума, сквозняков и насекомых, решает проблему духоты и благодаря встроенным мощным фильтрам отвечает за чистоту и свежесть круглый год. По сути, закрывает все вопросы, которые мы подняли во время нашего небольшого исследования.

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