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Общество21 июля 2026 12:40

Испанские болельщики устроили реальное землетрясение: Сейсмографы зафиксировали активность после победного гола Феррана Торреса

Сейсмолог Диас: победный гол Торреса на ЧМ 2026 спровоцировал землетрясение
Юлия СМИРНОВА
Испанские болельщики празднуют победный гол Торреса на трибунах во время финала.

Испанские болельщики празднуют победный гол Торреса на трибунах во время финала.

Фото: REUTERS.

В Испании во время победного финала чемпионата мира по футболу случилось реальное землетрясение. Во времени оно совпало с голом Феррана Торреса, забитым в дополнительное время. Вся Испания завибрировала в буквальном смысле. Болельщики дружно прыгали и скакали от радости - и эту фиесту как маленькое землетрясение зафиксировали сейсмологи Национального географического института в Мадриде и Каталонского института геологии и картографии в Барселоне, а также сети сейсмических наблюдений Высшего исследовательского совета опять же в Барселоне.

Сотрудник последней Жорди Диас проанализировал данные по всей стране - и да, сейсмический след от одновременного радостного прыжка и крика заметен и в Кадисе, и в Гранаде, и ещ во множестве мест. На графиках четко видны три пика: кроме гола Торреса, сотрясали испанскую землю также гол Микеля Мерино (который в итоге был отменен) и финальный свисток, когда стало ясно: Испания - чемпион!

Такое случается не впервые. Во время чемпионата мира в Москве в 2018 году сборная Мексики в “Лужниках” забила немцам - и в этот момент на другом конце Земли, в Мехико, зафиксировали легкое землетрясение. Сейсмологи связали его с массовыми восторженными прыжками местных болельщиков, никаких природных причин не было.

Кстати, и музыкальные фанаты умеют устраивать землетрясения не хуже футбольных. В 2023 году 72 тысячи зрителей на концерте Тэйлор Свифт в Сиэтле так плясали, что вызвали сейсмическую активность, эквивалентную магнитуде 2,3.