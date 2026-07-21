Испанские болельщики устроили реальное землетрясение: Сейсмографы зафиксировали активность после победного гола Феррана Торреса

Испанские болельщики празднуют победный гол Торреса на трибунах во время финала. Фото: REUTERS.

В Испании во время победного финала чемпионата мира по футболу случилось реальное землетрясение. Во времени оно совпало с голом Феррана Торреса, забитым в дополнительное время. Вся Испания завибрировала в буквальном смысле. Болельщики дружно прыгали и скакали от радости - и эту фиесту как маленькое землетрясение зафиксировали сейсмологи Национального географического института в Мадриде и Каталонского института геологии и картографии в Барселоне, а также сети сейсмических наблюдений Высшего исследовательского совета опять же в Барселоне.

Сотрудник последней Жорди Диас проанализировал данные по всей стране - и да, сейсмический след от одновременного радостного прыжка и крика заметен и в Кадисе, и в Гранаде, и ещ во множестве мест. На графиках четко видны три пика: кроме гола Торреса, сотрясали испанскую землю также гол Микеля Мерино (который в итоге был отменен) и финальный свисток, когда стало ясно: Испания - чемпион!

Такое случается не впервые. Во время чемпионата мира в Москве в 2018 году сборная Мексики в “Лужниках” забила немцам - и в этот момент на другом конце Земли, в Мехико, зафиксировали легкое землетрясение. Сейсмологи связали его с массовыми восторженными прыжками местных болельщиков, никаких природных причин не было.

Кстати, и музыкальные фанаты умеют устраивать землетрясения не хуже футбольных. В 2023 году 72 тысячи зрителей на концерте Тэйлор Свифт в Сиэтле так плясали, что вызвали сейсмическую активность, эквивалентную магнитуде 2,3.