Нет топлива – пересаживайтесь на велотакси! В Архангельске ответили на сообщения о такой инициативе

В Архангельской области продолжает работу оперативный штаб, который в ежедневном режиме мониторит ситуацию с топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Архангельской области по инициативе губернатора запускается сеть велотакси. Указано, что эта одна из мер поддержки людей в условиях ситуации с дефицитом топлива. На картинке бодрый велосипедист везет старушек в прицепе, больше напоминающим летнюю торговую палатку. «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли есть такая инициатива.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В правительстве Архангельской области заявили: информация о запуске велотакси не соответствует действительности:

- По соцсетям Архангельской области гуляет фейк о том, что губернатор поручил запустить сеть велотакси. Якобы это должно помочь справиться с нехваткой бензина, создать новые рабочие места и разгрузить дороги. Цель фейка — повысить социальное напряжение.

В официальных каналах губернатора Александра Цыбульского отсутствуют какие-либо сообщения о подобной инициативе, что уже само по себе свидетельствует о недостоверности информации.

Мы внимательно изучили буклет, который распространяется вместе с фейковой новостью. Даже невооруженным глазом понятно, что изображение сгенерировано нейросетью. На это указывают характерные признаки: размытые надписи на бортах «транспорта», нечитаемые номера автомобилей на заднем плане, неестественные пропорции и детали.

Анализ аккаунтов, распространяющих эту информацию, выявил еще одну закономерность: посты с абсолютно идентичным текстом («Пока в стране наблюдается дефицит топлива...», «Ноль заботы, 100% абсурда...») публикуются с аккаунтов-пустышек, созданных специально для массового посева дезинформации. У таких профилей минимальное количество друзей, отсутствует история активности, а дата создания совпадает с началом кампании по распространению фейка.

На самом деле ситуация с топливом в Архангельской области начинает стабилизироваться. По информации первого заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Рожина, на территории Архангельской агломерации работают все автозаправочные станции, за исключением функционирующих в автоматизированном режиме. Топливо марок АИ-92 и АИ-95 имеется на действующих городских АЗС.

- Ситуация постепенно выравнивается: в ближайшие дни ожидаем поступления новых партий топлива, вагоны-цистерны уже движутся в Архангельск, — отметил Дмитрий Рожин. - Особое внимание уделяется обеспечению топливом населенных пунктов Пинежского, Мезенского, Лешуконского и Верхнетоемского округов. В ходе переговоров с нефтяными компаниями достигнуто соглашение о выделении необходимого топлива для этих территорий.

Подобные фейки не являются уникальными. В 2022-2024 годах в разных регионах России распространялись похожие провокации: о «картофельных карточках» в условиях санкций, о запрете на продажу сахара и круп, о массовых отключениях электроэнергии. Все они преследовали одну цель — посеять панику и недоверие к власти.

Характерная черта таких кампаний — использование эмоционально окрашенных текстов с элементами сарказма и критики, что провоцирует пользователей на репосты без проверки информации.

При этом в Архангельской области продолжает работу оперативный штаб, который в ежедневном режиме мониторит ситуацию с топливом. Актуальная информация публикуется на официальных ресурсах правительства Архангельской области.

Власти напоминают, что распространение заведомо ложной информации может повлечь административную и уголовную ответственность.

Кстати, в России действительно существуют велосипедные перевозки, но они используются, как правило, в парках для перемещения пассажиров на небольшие расстояния и в летнее время. Правда, официально их называют по-разному. С точки зрения российского законодательства, понятие «такси» жестко регламентировано Федеральным законом № 580-ФЗ. Оно подразумевает использование легкового автомобиля, наличие лицензии, таксометра и обязательного страхования ответственности перевозчика.