Галерею Лувра открывают после ограбления: преступники дали новые показания о драгоценностях

Большинство уцелевших экспонатов убрали в хранилища от греха подальше. Посетители смогут увидеть только архитектурное убранство зала Фото: REUTERS.

Завтра галерея Аполлона в Лувре, откуда в октябре прошлого года украли драгоценности на 88 миллионов евро, открывается для посетителей. Правда, большинство уцелевших экспонатов убрали в хранилища от греха подальше. Посетители смогут увидеть только архитектурное убранство зала. Кстати, системы безопасности музея обновили, можно сказать, лишь символически - денег на их полную реконструкцию ( а нужно больше миллиарда евро) в казне пока нет.

Но где же похищенные сокровища?

«УНЕСЛИ СЛИШКОМ МАЛО»

Задержанные по горячим следам исполнители дали путаные показания, которые не помогли следствию сдвинуться с мертвой точки.

Двое из арестованных на этой неделе снова милостиво согласились ответить на вопросы следователей. Но это тоже не способствовало поиску краденого.

Сорокалетний Ниакате Абдулайе поведал, что организатор преступления остается на свободе, его прозвище - Жо, он тоже принимал участие в ограблении, но, судя по всему, является лишь посредником, который организовал похищение драгоценностей для крупных заказчиков.

«Я не могу назвать его имя, будут последствия, я не хочу, чтобы моя семья стала мишенью, — ныл преступник, — Мне не угрожали, но в тюрьме я получил весточку с воли, чтобы держал язык за зубами».

По словам грабителей, их нашли за пару дней до преступления и выслали им готовый план с наводками, включая скрытую съемку из галереи. Бандитов предупредили, что у них будет порядка трех минут, прежде чем среагирует охрана. За успешное дело обещали 15-25 тысяч евро.

Показания сообщников расходятся, один из них утверждает, что до последнего не знал, что цель - это Лувр. Мотив арестованных банален — все они были в глубокой финансовой яме и уже имели криминальный опыт.

Преступников удалось найти по следам ДНК, оставленных на предметах Фото: REUTERS.

Преступники признались, что после успешного дела разделились и путали следы, пока не передали драгоценности организатору. Тот оказался недоволен награбленным, отчитав сообщников за то, что те возились в галерее слишком долго, унесли слишком мало и не прихватили другие ценные экспонаты (по дороге обронили корону императрицы Евгении). После этого Жо отправился на другую встречу, где должен был отдать сокровища заказчикам или их посредникам.

ЧТО УЗНАЛО СЛЕДСТВИЕ

Полиция рассматривает два сценария: либо украшения до сих остаются в надежном тайнике в парижском регионе, либо их уже вывезли из страны и продали по частям. Драгоценности объявлены в международный розыск по линии Интерпола, но никаких существенных зацепок с октября найти не удалось.

Всего по делу задержали 11 человек, пятерым предъявили обвинения в краже в составе организованной группы. Основной уликой стали записи видеонаблюдения и оставленные на месте преступления следы ДНК.

Весной к расследованию подключилась Бельгия — сыщики проверяют вероятность того, что камни вывезли в соседнюю страну и попробуют в измененном виде реализовать через крупнейший в мире центр торговли алмазами в Антверпене.

Бельгийская полиция расследовала дела о дерзких кражах грузов и нашла в телефонах подозреваемых, выходцев из Восточной Европы, снимки галереи Аполлона.

Напомним, глава компании CGI Group, основанной бывшими сотрудникам израильских спецслужб, ранее заявлял, что преступники анонимно выходили на связь после ограбления и предлагали выкупить украденные императорские драгоценности, но после нерасторопности французских чиновников пропали с радаров.

Кража свершилась средь бела дня и заняла всего 7 минут Фото: REUTERS.

«ДЫРЫ» В ЛУВРЕ

После кражи века выяснилось, что часть внешних фасадов Лувра не была покрыта камерами. Более того, аж за шесть лет до ограбления ювелирная компания Van Cleef проводила аудит безопасности музея и указала на уязвимости, которые использовали грабители. Не исключено, что организаторы были в курсе результатов этого закрытого отчета и приняли его как руководство к действию.

Аудиторы обращали внимание на легкодоступность галереи Аполлона с набережной Сены, отсутствие камер и укрепленных окон на первом этаже. Еще одна любопытная деталь, вскрытая французским агентство по кибербезопасности ANSSI еще в 2014 году: пароль для доступа в некоторые служебные зоны был «Лувр».

Служба безопасности музея в течение пяти минут не замечала происходящего, в итоге полицию первым вызвал случайный очевидец.

ГДЕ ИСКАТЬ СОКРОВИЩА?

История знает случаи, когда украденные шедевры всплывали спустя десятилетия, однако сейчас эксперты опасаются, что похитители изначально не ориентировались на историческую значимость артефактов, а заказывали их для перепродажи на черном рынке по частям и с переплавкой.

«Учитывая особую историческую огранку, которая крайне узнаваема среди экспертов, драгоценности могут варварски распилить - и тогда пиши-пропало. Надежда на возвращение экспонатов в первоначальном историческом виде тает с каждым днем. Даже черные коллекционеры вряд ли дерзнут оставить улики столь дерзкого преступления в своих руках, тщательно это не замаскировав» — пояснила KP.RU искусствовед одного из московских музеев.

Скорее всего, части наследия французской короны уже могут быть разбросаны по всему миру от Бельгии и ОАЭ до Индии, Таиланда и Гонконга.

Золотую корону Евгении грабители обронили Фото: REUTERS.

ЧТО УКРАЛИ ИЗ ЛУВРА

19 октября 2025 года четверо мужчин под видом рабочих подогнали к стенам Лувра автовышку и проникли в галерею Аполлона через окно. За несколько минут они обнесли несколько витрин и скрылись на скутерах, обронив и поломав при бегстве один из самых ценных экспонатов — корону императрицы Евгении.

Похищены сапфировая тиара, ожерелье, одна серьга из гарнитура королев Марии-Амалии и Гортензии, изумрудное ожерелье и пара серег из гарнитура императрицы Марии-Луизы, реликварная брошь и брошь-бант императрицы Евгении, а также бриллиантовая тиара. При этом грабители не взяли, например, 140-каратный бриллиант «Регент», который считается одним из самых известных в мире, и ряд других крупных камней, среди которых «Санси» (55,23 карата) и «Ортенсия» (21,32 карата).

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