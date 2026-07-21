Анна Курникова показала редкое фото дочек и сына от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже больше 20 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Анна Курникова в своем блоге поделилась редким семейным фото: звезда тенниса показала, как ее дети отпраздновали победу сборной Испании на Чемпионате мира по футболу. В финале мундиаля испанцы одержали победу над сборной Аргентины.

45-летняя спортсменка воспитывает четверых детей вместе с 51-летним певцом Энрике Иглесиасом. Супруги живут в США, в Майами. К слову, звезда аргентинской сборной Лионель Месси является капитаном футбольной команды «Интер Майами». Но в финале ЧМ-2026 звездное семейство болело за сборную, представлявшую родину Энрике.

На своей странице Анна опубликовала снимок старших детей, одетых в футболки с символикой испанской сборной. Курникова запечатлела наследников во дворе своего особняка в Майами. 8-летние двойняшки Николас и Люси, а также 6-летняя Мэри с энтузиазмом позировали маме, демонстрируя восторг по поводу победы испанцев.

8-летние Николас с Люси и 6-летняя Мэри отпраздновали победу испанской сборной. Фото: соцсети.

В комментариях подписчики восхищаются тем, как подросли дети Курниковой и Иглесиаса. По мнению поклонников, с возрастом они еще больше стали похожи на маму. У всех троих детей такие же светлые волосы, как у Анны, при том, что их отец Энрике — брюнет.

«Ваши дети просто восхитительны. Уверен, что Энрике был в восторге, когда Испания выиграла», «Какие прекрасные дети у Анны. Здоровья и счастья вам всем», «О Боже! Они так быстро растут. Мы любим вас», «Главные болельщики Испании. Поздравляем!», «Они поддерживают национальную команду своего папы. Просто красавчики!» - написали подписчики в комментариях.

В декабре 2025 года в семье Энрике и Анны родился четвертый ребенок. Курникова снова стала мамой в 44 года. Спортсменка до последнего скрывала беременность, пока ее не рассекретили папарацци. Родители назвали новорожденного сына Ромео.

После того, как Анна завершила карьеру на корте, она живет жизнью простой домохозяйки. Спортсменка почти не появляется на светских мероприятиях и, похоже, ей это нравится. Видимо, Анна устала все время находится в центре внимания поклонников и прессы, так что сейчас предпочитает приватность шумихе.

Теннисистка и музыкант вместе уже больше 20 лет. Супруги познакомились в 2001 году, когда Анну пригласили сниматься в клипе Энрике. Между ними сразу пробежала искра. Несмотря на то, что они так давно стали семьей, Анна и Энрике долго не регистрировали свои отношения и поженились только в 2023 году. Торжество было тайным, на свадьбе присутствовали самые близкие люди.