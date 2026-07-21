42% отмечают, что дают деньги в долг только в крайних случаях Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг друзьям. Консультант напомнил о важности расписки, именно этот документ поможет в суде, если займ не вернули вам в срок. При этом сами россиян признались, что стараются вообще не давать деньги в долг, чтобы не испортить с друзьями отношения. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, целых 30% опрошенных россиян заявили, что никогда не дают деньги в долг. Респонденты отмечают, что не любят напоминать кому-либо о долге, ставить людей в неловкое положение, но и дарить свои деньги не намерены, поэтому чтобы избежать неловких ситуаций, просто никогда не дают взаймы. Участники исследования уверены, что такой принцип делает их жизнь проще и комфортнее. А те, кто привык занимать, пусть учатся финансовой грамотности, а не нагружают своими проблемами окружающих.

«Хочешь потерять друга - дай ему в долг», - хмурится участник опроса.

«Отличный способ узнать, друг ли он. Только надо определиться с размером оплаты за эту информацию», - кивает другой.

Еще 42% отмечают, что дают деньги в долг только в крайних случаях. В обычный жизни стараются никому не занимать, но если уж у друзей действительно случилась беда или срочно нужна финансовая поддержка, то они, конечно, дадут, но эти ситуации - скорее исключения, чем правило.

«Давать надо именно друзьям, а не знакомым. Многие путают настоящую дружбу с вынужденными знакомствами. Настоящему другу в случае нужды можно и занять, он не подведет и все вернет», - говорит участник опроса.

А вот 24% респондентов признались, что отказать людям не могут и всегда дают в долг. Причем некоторые дают даже сознательно тем знакомым, которые могу не вернуть. Часто люди рассуждают, что занять можно ту сумму, которую не жалко потерять, в случае, если такой «друг» окажется недобросовестным.

Россияне рассказали, дают ли деньги друзьям в долг Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Даю ровно ту сумму, которую другу будет несложно отдать. Иначе и я останусь без денег, и друг в неловкое положение попадет», - рассуждает участница опроса.

«Если просят, то даю в долг ту сумму, которая для меня не критична, и потом не спрашиваю, когда отдадут. Кто-то отдает долг, а кто-то нет. В последнем случае просто делаю для себя выводы о человеке», - говорит другой.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 900 человек.