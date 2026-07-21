Всех негодных к службе перепроверить: в регионах появились странные указания для медиков

Проверка официальных источников полностью опровергает существование сомнительных постановления и приказа Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Архангельской и Мурманской областей появилась информация, что теперь медкомиссиям в военкоматах сократили список заболеваний, чтобы признавать годными как можно больше людей и даже пересматривать прошлые решения. Утверждается, что это делается для выполнения плана по призыву и мобилизации. В качестве доказательств приводятся постановление Минздрава Архангельской области и приказ в Мурманской области.

«Комсомольская правда» изучила документы и нашла множество несостыковок. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В «документах» от министерств здравоохранения есть предписания руководителям медицинских организаций провести экстренный пересмотр ранее вынесенных военно-врачебными комиссиями заключений в отношении граждан, признанных негодными или ограниченно годными к военной службе.

Для начала необходимо обратиться к правовой базе. Военно-врачебная экспертиза является сугубо федеральным институтом. Статья 61 Федерального закона номер 323 «Об основах охраны здоровья граждан» прямо указывает, что положение о военно-врачебной экспертизе и порядок ее проведения утверждаются исключительно Правительством Российской Федерации. Статья 5.1 Федерального закона номер 53 «О воинской обязанности и военной службе» закрепляет, что организация освидетельствования находится в ведении Министерства обороны и федерального Минздрава. Региональные ведомства даже не наделены правом изменять эти нормы.

Проверка официальных источников полностью опровергает существование сомнительных постановления и приказа. На официальных сайтах министерств здравоохранения Мурманской и Архангельской областей нет ни упоминаний о подобных инициативах, ни самих документов. Порталы правовой информации этих регионов также не содержат актов с указанными в фейках номерами и датами.

Особенно показателен курьезный прокол авторов подделки в случае с Мурманской областью, выдающий их неосведомленность о текущей кадровой ситуации. В последние дни реальные документы в регионе подписывает лично губернатор, а не исполняющий обязанности, как это ошибочно указано в фальшивке.

Визуальный анализ бумаг позволяет увидеть грубые ошибки. В реальных постановлениях Минздрава Архангельской области всегда указывается должностное лицо для контроля за исполнением, а подпункты строго нумеруются. В подделке вместо цифр используются тире. Обязательным финальным пунктом настоящего акта является фраза о вступлении в силу со дня официального опубликования, которой в фейке нет.

С мурманскими документами ситуация аналогична. Оригинальные приказы публикуются в виде черно-белых сканов с регистрационным номером в верхней части. В подделке номер отсутствует, а шаблон оформления отличается от утвержденных образцов. Для видимости законности авторы механически вставили ссылку на закон о мобилизационной подготовке.

Подобные вбросы не уникальны для Севера. Волна идентичных фейков о пересмотре категорий годности ВВК ранее накатывала на Карелию, Коми и ряд сибирских регионов. Там также тиражировались поддельные постановления с требованиями направить граждан на повторное освидетельствование. Механика и стилистика тех фальшивок повторяет нынешние северные подделки. Те же ссылки на несуществующие полномочия, ошибки в нумерации и отсутствующие реквизиты. Это доказывает работу централизованной сети, штампующей дезинформацию по единому шаблону, меняя лишь названия регионов.

Добавим, что распространением этих фальшивок занимаются боты в социальных сетях, включая аккаунты, зарегистрированные буквально несколько дней назад. Цель подобных вбросов очевидна: нагнетание социальной напряженности. Но власти напоминают, что доверять следует только тем документам, которые размещены на официальных сайтах Минздравов и порталах правовой информации, а не эмоциональным постам от неизвестных пользователей.