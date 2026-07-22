Неравнодушные против стихии: как общая поддержка возвращает людям кров в Оренбуржье

В конце июня в Бугуруслане произошел настоящий потоп. Фото: Бузулукская епархия.

Конец июня 2026 года запомнится жителям Бугуруслана надолго. То, что метеорологи назвали «аномальными осадками», обернулось для города настоящим потопом. За считаные часы привычные улицы скрылись под толщами воды, а спокойная прежде река Турханка, выйдя из берегов, затопила не только приусадебные участки и частные дома, но и первые этажи многоэтажек. В зону бедствия попали даже водонасосные станции, оставив людей без благ цивилизации. В первые часы жители покидали свои квартиры, спасая близких и домашних питомцев, чтобы переждать стихию в безопасных местах.

Однако, как известно, самое сложное начинается тогда, когда большая вода отступает. На смену панике приходит тяжелый физический труд по спасению имущества и борьба с коварным врагом — сыростью. Дома, которые еще недавно казались крепостью, превратились в ловушки: стены покрылись илом, деревянные перекрытия набухли от влаги, а в углах начала стремительно распространяться плесень, грозящая сделать жилье непригодным для проживания.

Жертвы стихии по двое суток вычерпывали грязь и отмывали дома, но этого было мало. Фото: Бузулукская епархия.

ТРИ ДНЯ НА СПАСЕНИЕ

Настоятель храма Святой Троицы, руководитель миссионерского отдела Бузулукской епархии иерей Максим Заико поясняет, что в такой ситуации обычные бытовые вентиляторы бессильны. Победить влагу, проникшую в структуру здания, могут только промышленные тепловые осушители. Эти мощные агрегаты способны работать без остановки, извлекая из помещения до 120 литров воды в сутки. По сути, это единственный быстрый способ вернуть дому былую сухость, и на весь процесс уходит примерно трое суток.

«Когда вода схлынула, испытания для жителей Бугуруслана не закончились. После наводнения дома оказались покрыты илом, стены пропитались сыростью, а по углам стала распространяться плесень. Влага проникала в стены, полы и перекрытия, разрушая дома изнутри. Победить сырость можно только с помощью промышленных тепловых осушителей — они могут работать круглосуточно и примерно за три дня просушивают здание. Можно сказать, что для многих семей это единственный шанс спасти свое жилье», — комментирует ситуацию священник.

Понимая критичность момента, церковная благотворительная платформа «Поможем» инициировала экстренный сбор средств. Но время не терпело: пока идет сбор, вода продолжает разрушать дома. Первые пять осушителей были приобретены очень быстро — за счёт средств службы помощи «Милосердие», полученных по итогам благотворительного пасхального тиража «Русского лото»-2026. Такая оперативность позволила волонтерам приступить к миссии спасения незамедлительно.

Фото: Бузулукская епархия.

СЛЕЗЫ СТЕН

Одной из первых оценил помощь местная жительница Людмила Тюдина. Вместе с семьей она провела двое суток, вычерпывая грязь и отмывая дом, но воздух оставался тяжелым, а стены — ледяными и мокрыми. Когда в переулок приехал отец Максим с группой волонтеров из молодежного центра и привез с собой чудо-технику, для семьи наступил новый этап борьбы.

«Очень рады, что на помощь жителям нашего переулка вовремя пришел настоятель храма Святой Троицы отец Максим с промышленным осушителем и командой волонтеров. Осушитель за три дня вытянул из стен и полов столько жидкости, что и не верится. Ребята из молодежного центра помогли вынести испорченную мебель и затопленные вещи. Спасибо большое всем неравнодушным, православным волонтерам и благотворителям за поддержку пострадавших от наводнения», — делится Людмила.

Отец Максим, в свою очередь, подчеркивает, что без массовой поддержки участников тиража справиться с таким бедствием было бы практически невозможно.

«Благодаря вам у службы помощи «Милосердие» есть ресурсы для оказания различной помощи нуждающимся, в том числе экстренной, в таких непредвиденных ситуациях, как произошла в Бугуруслане. Без вашей поддержки нам было бы гораздо сложнее», — отметил иерей.

Фото: Бузулукская епархия.

ГЕОГРАФИЯ ПОДДЕРЖКИ

Стоит напомнить, что нынешний пасхальный тирах «Русского лото» стал уже четвертым по счету. С 2023 года на счета православной службы помощи «Милосердие» поступило свыше 198,3 миллиона рублей. С каждого билета на благотворительность направлялось ровно по 10 рублей. Только в 2026 году сумма перечислений составила 44,6 миллиона рублей, и эти средства будут расходоваться на добрые дела вплоть до лета 2027 года.

Благодаря этому проекту поддержку получили более 200 социальных инициатив почти в 50 регионах страны. Это и адресная помощь тяжелобольным детям, и поддержка одиноких стариков, и многодетных малообеспеченных семей. Важно, что средства часто направлялись на восполнение дефицита сборов на платформе «Поможем», позволяя запускать проекты, которые иначе могли бы остаться без финансирования.

Сбор на дополнительные осушители для Бугуруслана на платформе «Поможем» продолжается, ведь жителям города еще предстоит большая работа, чтобы привести свои дома в порядок. Однако первый и самый важный шаг уже сделан — благодаря общему объединению усилий.