Пострадавшая на Камчатке Барановская показала изуродованное лицо

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока другие звезды проводят лето на теплых морях, телеведущая Юлия Барановская решила отправиться в суровый край вулканов — на Камчатку. В путешествие 46-летняя звезда экрана взяла троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Компанию ей составили 20-летний Артем, 18-летняя Яна и 13-летний Арсений.

Отдых обернулся для звездного семейства настоящим испытанием. В соцсетях Юлия рассказала, что серьезно пострадала от местных насекомых. Комары и мошки оказались настолько зловредными, что искусали ей все лицо.

Телеведущая опубликовала в своем блоге видео, продемонстрировав кожу, сплошь покрытую красными отметинами.

«Мои отношения с комариными укусами. Комар укусил, я вся изгрызана, со всех сторон. Ту просто всё в комарах, в мошках. Красоточка, я считаю», - пошутила Юлия, демонстрируя следы активности насекомых.

Телеведущую сильно покусали комары. Фото: кадр видео.

Спустя сутки ситуация ухудшилась — судя по всему, у Барановской началась аллергическая реакция на укусы. На коже у нее появились заметные шишки, щека опухла, лицо отекло. Больше всего пострадали губы телеведущей — их сильно раздуло.

«Я думала, что отекшая губа - это страшно, то сегодня треш. Это укусы, так надулось. Я даже улыбаться не могу. В эту минуту меня кто-то кусает за ногу», - пожаловалась Юлия.

У Юлии распухла нижняя губа. Фото: кадр видео.

Тем не менее, Камчатка ей очень понравилась. Телеведущую покорили ее просторы и живописные пейзажи. Путешествие звездной семьи началось с посещения Толбачинского вулканического массива.

«Жили в глемпинге, посреди метрового леса, в Толбачинском доле четыре дня и три ночи. Гуляли по лаве, поднимались на разные прорывы, виды тут невероятные. И страшно, и красиво одновременно. Мертвый лес уже зеленеет, жизнь берет свое на выжженной и покрытой вулканическим шлаком и пеплом земле», - рассказала Барановская.

Телеведущая — заядлая путешественница. Вместе с детьми она уже покорила многие уголки планеты — от Мексики до Патагонии. Этой зимой из-за своей страсти к странствиям Юлия угодила в неприятную ситуацию во время отпуска в Южной Америке. Телеведущая вместе с детьми отправилась в Антарктиду и застряла там из-за плохой погоды. Эвакуироваться им удалось лишь через несколько дней. Из-за этого Юлия опоздала на запланированные съемки программы «Мужское/ Женское».