Собрали все, что известно про нападение на российскую туристку в Грузии

Нападение на российскую туристку в Грузии: с чего все началось

Эта история началась в Кахетии, в пятизвездочном отеле Agareni Estate, который находится в Телави. Точная дата не известна, но видео конфликта в социальных сетях появилось 18 июля. Россиянка Юлия Нестерюк с подругами приехала туда, чтобы отметить день рождения. Номер девушек находился на третьем этаже.

Юлия Нестерюк приехала туда, чтобы отметить день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что все пять девушек — украинки и являются гражданками России. У пострадавшей Нестерюк двойное гражданство, она также является гражданкой Турции.

Юлия Нестерюк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На появившемся видео – часть конфликта. Кто-то из подруг снимает, как Юлия открывает дверь номера, видит на пороге мужчину в черных штанах и белой рубашке. Он говорит агрессивно по-английски о том, что девушки портят свадьбу его брата, взмахивает руками, заходит в номер, девушка что-то говорит, мужчина толкает ее. Юлия пытается вытолкнуть его, толкая в грудь. После этого незваный гость размахивается и бьет девушку по лицу.

Дальше – в номере медики, девушке оказывают первую помощь.

Чуть позже стала известна предыстория этого конфликта. Внизу - прямо под балконом номера девушек - в этот день местные жители отмечали свадьбу. Девушки вышли на балкон, открывали шампанское и брызги полетели вниз. Об этом написала в соцсетях подруга пострадавшей. По одной из версий, капли попали на дорогой пульт диджея, и это вызвало гнев гостей.

Внизу - прямо под балконом номера девушек - в этот день местные жители отмечали свадьбу Фото: скриншот видео.

Второе видео начинается уже с момента, когда несколько мужчин под балконом выговаривают девушкам за их поведение (вы не можете вести себя так, мы тут у себя дома). Девушки стоят на балконе и снимают то, что происходит на телефон. Они также что-то отвечают, но их слов не слышно. Мужчины говорят о том, что поведение девушек недопустимо и произносят слова: «Заткни пасть».

Именно момента конфликта ни на одних кадрах нет, поэтому часть комментаторов усомнилась, что недопустимое поведение имело место. При этом были и те, кто подтвердили, что в данной ситуации стоило уважать участников праздника.

Сегодня появилось еще одно видео, на котором есть запись из номера. На ней видно, что Юлия смотрит из окна, затем приветственно машет гостям. Судя по всему, после этого и следуют оскорбления, попавшие на видео, о котором мы писали ранее.

Несколько мужчин под балконом выговаривают девушкам за их поведение Фото: скриншот видео.

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18 июля. Дальше события развивались так: участники банкета по некоторым данным все же пожаловались на девушек сотрудникам гостиницы. Те поднялись к ним в номер. Спустя какое-то время в этот же номер ворвался некий Георгий Чигладзе. Он представлялся братом жениха. Еще одним моментом в конфликте стало требование Георгия перейти в беседе на английскую речь – позже это требование подтвердил адвокат мужчины Лаша Капанадзе, сообщают грузинские СМИ. В момент конфликта сотрудники гостиницы находились в номере, но не вмешались в него.

Незваный гость размахивается и бьет девушку по лицу

18 июля. С полученными повреждениями Юлию Нестерюк госпитализировали. У нее диагностировали ушибы головы и переломы носа. На видео не попали кадры, которые бы свидетельствовали о том, что вред также был причинен мужчине. Но адвокат говорит, что женщина первой применила силу (вероятно речь идет о взаимных толчках в начале конфликта) и также сообщает о повреждении у Георгия шеи. Заявление в полицию написала подруга пострадавшей.

19 июля. Георгия Чигладзе после конфликта задержали по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью постоялицы отеля. По этой статье наказании может достигать лишения свободы на три года. При этом прокурор Бек Нателаури также сазу заявил, что проверит все версии, в том числе и возможные противоправные действия со стороны самой пострадавшей.

Георгий Чигладзе

20 июля. Подруга пострадавшей Виктория рассказала РИА Новости, что в самом деле сотрудники гостинцы поднимались в номер для проверки жалобы на порчу аппаратуры. Они прошли в спальню без разрешения.

Также она объяснила, что девушки приезжают в Грузию и встречаются тут, так как живут в разных странах.

21 июля. Телавский районный суд освободил Чигладзе под залог в 5 000 лари. По курсу это около 1,9 тысяч долларов. Также в Тбилиси прошло шествие в его поддержку, хотя нашлись в Грузии и те, кто отметил недопустимость поднимать руку на женщину - даже на фоне провокаций.

От лица Георгия его заявление разместил адвокат Мариам Дурглишвили.

- В настоящее время я нахожусь в изоляторе временного содержания в Гурджаани. Мои адвокаты, Мариам Дурглишвили и Лаша Капанадзе, держат меня в курсе всего, что происходит в публичном пространстве. Спасибо, что поддерживаете меня. Я буду бороться, и отстаивать наше достоинство до самого конца.

21 июля. Туристки опровергли информацию о том, что им запрещен выезд из страны. Девушки отметили, что остаются в Грузии для дачи показаний. Планируют уехать в ближайшие дни.

22 июля Стало известно, что события повлияли и на отель. Его рейтинг на поисковых сайтах упал до 2,6 звезд.

Что грозит мужчине, которого обвиняют в нападении на туристку в Грузии

На данный момент речь идет о статье "причинение вреда здоровью умышленно". По этой статье наказание может достигать трех лет лишения свободы.

Георгию Чигладзе 30 лет, в отеле он отмечал свадьбу младшего брата. По данным грузинских СМИ, ранее он, по словам блихких, вел себя прилично и не был замечен в конфликтах.

На данный момент известно, что также в МВД Грузии рассматривают версию о том, что виноваты в конфликте туристки, которые могли оскорблять гостей свадьбы и причинить вред аппаратуре.

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