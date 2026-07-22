Ксения Алферова: Наконец-то я вышла из тени на свежий воздух

Ксения Алферова приехала в Ярославль на фестиваль семейного кино «В кругу семьи» уже не в первый раз. Актриса считает такие форума важными для общества и для будущего страны. В дни фестиваля она поговорила с корреспондентом KP.RU.

«Яркие, громкие, пустые»

- Ксения, как вам кажется, меняется в нашей стране ситуация с детским и семейным кино?

- Еще недавно эта тема не была модной. Вообще никому это было не нужно, и считалось, что и так сойдет. Хватит детям и соцсетей, в медиапространстве об этом особо и не задумывались. Сейчас, можно сказать, что тема семейного кино настоящий мейнстрим.

- И все же хорошего семейного кино не так много, как хотелось бы…

- Да, сейчас много говорят про детское кино, про детские и подростковые спектакли, но никто не знает, как их снимать, как их ставить. Новое поколение кинематографистов игнорирует, к сожалению, те детские фильмы, на которых выросли мы и они, - «Красная Шапочка», «Буратино», «Приключение Электроника»… Никто не знает, как разговаривать с ребенком. И эта преемственность была разорвана сознательно.

Да, сейчас много компьютерных мультиков, они очень яркие, персонажи там даже не разговаривают, а издают какие-то резкие звуки. Но надо понимать, что это очень сильно раздражает нервную систему, глушит ее. Это страшно.

У нас снимается много фильмов. И снимают вроде уважаемые люди, и денег тратится достаточно, но они вообще не похожи на хорошее детское семейное кино! Они яркие, они громкие, но они пустые.

Александр Абдулов на все 200% заменил будущей актрисе отца. Личный архив Ксении Алферовой

- Как можно решить проблему?

- Перестать ставить во главу угла выгоду, деньги. Брать пример с советского кино, с хорошего европейского кино. Настоящие ценности не меняются, и главные вопросы, на которые дети ищут ответ, тоже не меняются. Вопрос в том, как ребенку про это рассказать, не заигрывая с ним? С нами в нашем детстве разговаривали вполне серьезно. Герои хороших фильмов попадают во вполне серьезные ситуации. Очень часто родители не знают, как поговорить о той или иной проблеме. И хороший фильм - это прекрасная возможность сформулировать вопрос, задуматься, начать говорить об этом.

«Ничего нельзя стереть»

- У вас с дочкой получается говорить о важных вопросах?

- У меня дочери 19 лет, и у нас, слава богу, прекрасные отношения. Но это такой возраст, когда ты многое не рассказываешь именно потому, что хочешь поберечь маму. Ты сам остаешься со своими проблемами. И именно кино может порой помочь начать важный разговор! К сожалению, есть еще одна неприятная тенденция у молодежи. Они говорят «о, это российский фильм, не буду смотреть!». Наши плохие фильмы подорвали у молодежи веру в отечественное кино, и, увы, зачастую они правы. С этим срочно нужно что-то делать!

Три поколения красавиц Алферовых (справа налево): Ксения, ее бабушка Ксения Архиповна (26 января ей исполнилось 104 года!) и мама, актриса Ирина Алферова. Личный архив Ксении Алферовой

- Если бы в вашем детстве были социальные сети, рилсы, вы бы выросли другим человеком?

- О! Это был бы кошмар! Просто кошмар! По себе знаю, как на меня влияют те же самые рилсы. Да и на всех нас, у кого в руках есть смартфон, никто этого не избежал. Ты смотришь, у тебя как будто много информации, вроде как отдыхаешь. Но сразу после этого я беру в руки книгу и мне сложно сосредоточить внимание, на это уходит несколько страниц.

Во время просмотра рилсов мозг сам очень быстро перестраивается на ничегонеделание. При этом возникает ощущение, что ты получаешь массу информации. Но это ненужная, мусорная информация, а, как утверждает профессор Черниговская, ужас в том, что из нашей головы ничего нельзя стереть. И вот весь этот мусор там хранится, вытесняя важное и хорошее.

- Считается, что современные дети не способны долго воспринимать серьезную информацию. Согласны?

- Нет, конечно! У меня есть авторский проект «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой». Это не лекция, не концерт, скорее моноспектакль. Я читаю все, что есть о великих поэтах и писателях, и погружаю зрителей в их мир. Влюбляю в любимых. И подростки с удовольствием слушают два часа, им нравится, они говорят, что на их глазах «писатели оживают». Важно дать им возможность послушать, посмотреть что-то серьезное, отвлечься от свои телефонов.

Иногда Ксения выходит в свет с Владом Саноцким - парня с синдромом Дауна она много лет опекает вместе с экс-супругом Егором Бероевым, называет его хорошим другом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Многие требуют и вовсе запретить до совершеннолетия пользоваться соцсетями…

- Сейчас какая-то тенденция все запрещать. Мы это запретим, то запретим, се запретим…

Но все же знают, что запретный плод всегда слаще. Иногда кажется, что что-то запрещают специально, чтобы их куда-то затянуть. Вы лучше предложите альтернативу. Ведь можно зайти на их территорию, в те же короткие видео, ролики. Но главное, сделать это талантливо!

- А как сделать так, чтобы они смотрели старое хорошее кино? Чтобы интересовались тем, что было до них?

- Возможно, моя дочь и ее подруги отличаются от среднестатистических подростков, потому что в семье ими много занимались. Но я ей показывала и Штирлица, и «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли, и фильмы Тарковского. Мы смотрели серьезные фильмы и черно-белые, и цветные. Так вот ей было интересно. Хотя часто там нет ничего развлекательного, зато есть возможность о чем-то задуматься. В современном кино слишком много желания выпендриться и заработать денег.

- Ваша дочь решила не идти в актрисы, это правда?

- Да, но про ее выбор пока не хотелось бы говорить.

Сегодня Ксения полна творческой энергии как никогда. Личный архив Ксении Алферовой

Пончики по блату

- Вы в юности относили себя к золотой молодежи?

- Нет, конечно, мне кажется тогда и понятия такого не было. Да, я училась в очень хорошей английской школе, но у нас все были равны. Может, у каких-то партработников это и было. У меня такого точно не было, меня так не воспитывали, нет. Всегда было понимание, что есть родители, а есть я. Их достижения отдельно, мои отдельно. Поэтому я очень гордилась своими школьными успехами.

У нас учились дети из самых разных семей, разных социальных слоев. И блатной мы считали девочку, у которой мама работала в палатке с пончиками. И после школы нам бесплатно давали кульки пончиков, которые были лучше прожарены и обильно посыпаны сахарной пудрой. Вот это была самая-самая статусная девочка в классе.

- Дочка у вас тоже не мажор?

- Больше того, она терпеть не может мажоров! Сразу их видит, на дух не выносит. У нее другие ценности, и это прекрасно. Со своим ребенком надо разговаривать, читать, закладывать что-то важное, тогда и не так страшен переходный возраст. Даже если это не проявляется внешне, все равно есть вещи, которые дети воспринимают. Иногда она говорит с кем-то по телефону и повторяет то, о чем мы говорили много лет назад. Значит, это попало в нее, она это запомнила и присвоила.

- Родители сейчас не потеряли влияние на детей?

- Если и потеряли, то во многом это их ответственность. Они говорят - дети не читают. А вас самих ребенок давно видел с книгой? А вы ему на ночь читаете? Если спросить, сколько родителей читают детям на ночь, ужасающая будет статистика! Сейчас воспитанием детей занимается «умная колонка». Она с ними разговаривает, читает, музыку ставит. Это какая-то катастрофа.

- Ксения, не могу не спросить. В последние годы у вас преступно мало ролей в кино. Планируете менять эту ситуацию?

- Очень долгие годы я была в тени чего-то или кого-то. И я наконец-то вышла из этой тени на свежий воздух. Вновь стала целой. И сейчас нужно какое-то время для того, чтобы вернуться. Думаю, что придется и самой снимать кино, мне многим хочется поделиться со зрителем. И как представитель актерской династии я знаю, как это сделать хорошо. Вот только смелости и уверенности еще немного наберусь - и вперед! (Улыбается.)