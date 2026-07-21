MARGO (Марго Овсянникова) оконфузилась на красной дорожке. Фото: Литвинова Екатерина

Ставшая известной в интернете российская поп-певица MARGO (Марго Овсянникова) оконфузилась на красной дорожке вечеринки другого популярного исполнителя - Вани Дмитриенко. Марго появилась на мероприятии в провокационном платье, закрытом спереди, но полностью открытом сзади. И, закономерно, запуталась в нём. И чуть не упала.

Певица Марго вышла на красную дорожку в трусах и попала впросак

Певица, позируя перед камерами, решила согнуть одну ногу в колене, и этого хватило для того, чтобы отправить её в полёт. Если бы не выставленная вовремя нога - Марго бы лежала на красной дорожке плашмя, демонстрируя исподнее всем окружающим. Впрочем, она и так это с гордостью делала.

Беседуя с корреспондентом KP.RU певица отметила, что её половинчатое платье подходит под тематику вечеринки Дмитриенко, так как является "кольчугой". Какие "рыцари" ходили, открыв пятую точку всему белому свету, не уточняется.

Певица Марго в трусах оконфузилась на красной дорожке. Фото: Литвинова Екатерина

- Сегодня дресс-код рыцарский бал, Средневековье. Как твой образ к этому относится, что ты в него вкладывала? - уточнил журналист.

- Я пришла в кольчуге, - гордо отвечала Марго.

- Ты считаешь, это по размеру?

- Почему же, очень даже по размеру! Хоп, видели? - повернулась Марго к корреспонденту спиной.

Напомним, Марго дала большое интервью KP.RU, в котором прокомментировала все скандалы со своим участием и актуальные обсуждения о себе, крутящиеся в российском шоу-бизнесе.