«Наши сыновья встают на колено лишь раз в жизни»: Мария Костюк рассказала президенту о патриотизме и работе на посту главы ЕАО

Губернатор ЕАО Мария Костюк доложила президенту, что оклад учителей в регионе удалось повысить сразу втрое. Пресс-служба Президента РФ

На встрече в Кремле губернатор и глава государства обсуждали ситуацию в ЕАО: от экономики до социалки. Вот о чем доложила гостья:

- За год валовой региональный продукт вырос на 4,4%. Инвестиции - на 35%.

Все благодаря близости Китая (с ним регион граничит). Бизнес больше всего вкладывается в логистику, чтобы доставить товары в Поднебесную и обратно.

На эту сферу власти делают главный акцент. Например, получено разрешение на строительство нового моста. В КНР его так ждут, что со своей стороны коммуникации уже подвели.

- За год открыто четыре новых предприятия: выпускают железобетонные изделия, металлоконструкции, горнодобывающую технику.

- Вкладывается власть в образование: если последние 16 лет в регионе не строили ни одной школы - сейчас заложено три, а темпы капремонта учебных заведений за год выросли вдвое.

- В три раза увеличена окладная часть зарплат учителей. И педагоги начали возвращаться в профессию.

В конце Мария Костюк отчиталась о государственной работе - она возглавляет комиссию Госсовета РФ по сохранению исторической памяти. Сейчас чиновники занимаются поддержкой патриотических мультфильмов и фильмов. Идет работа по увековечению героев СВО - по всей стране строятся и открываются памятники.

- 9 декабря (2025 года), когда мы открывали памятник «Матерям победителей», мама первого Героя России в ходе СВО, Сапижат Мазаева, мне сказала: «Наши сыновья встают на колено всего лишь один раз в жизни - перед матерью. А мать - это та, что родила, и мать - это Родина. А потом они встают с коленей и защищают нас до конца».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Учителя получили «особый статус». Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей».

Что это значит в реальности? В течение шести месяцев поручено:

- Создать особое «удостоверение учителя», по которому будут предоставляться льготы. Пока их немного - бесплатная юридическая помощь по профессии, право на бесплатное посещение музеев. Но каждый губернатор сможет назначать особые региональные меры поддержки, в том числе материальные.

- Изменить требования к распределению рабочего времени, чтобы снизить нагрузку на учителей.

- Изменить закон, чтобы после 25 лет работы педагог автоматически получал звание «Ветеран труда» и еще одни льготы.

Кроме того, за достижения учителей будут поощрять рублем, в течение всей жизни педагогов будут бесплатно учить, а каждому молодому специалисту в первый год работы будет помогать наставник.