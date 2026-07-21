«Наши сыновья встают на колено лишь раз в жизни»: Мария Костюк рассказала президенту о патриотизме и работе на посту главы ЕАО

На встрече в Кремле губернатор и глава государства обсуждали ситуацию в ЕАО: от экономики до социалки. Вот о чем доложила гостья:
- За год валовой региональный продукт вырос на 4,4%. Инвестиции - на 35%.
Все благодаря близости Китая (с ним регион граничит). Бизнес больше всего вкладывается в логистику, чтобы доставить товары в Поднебесную и обратно.
На эту сферу власти делают главный акцент. Например, получено разрешение на строительство нового моста. В КНР его так ждут, что со своей стороны коммуникации уже подвели.
- За год открыто четыре новых предприятия: выпускают железобетонные изделия, металлоконструкции, горнодобывающую технику.
- Вкладывается власть в образование: если последние 16 лет в регионе не строили ни одной школы - сейчас заложено три, а темпы капремонта учебных заведений за год выросли вдвое.
- В три раза увеличена окладная часть зарплат учителей. И педагоги начали возвращаться в профессию.
В конце Мария Костюк отчиталась о государственной работе - она возглавляет комиссию Госсовета РФ по сохранению исторической памяти. Сейчас чиновники занимаются поддержкой патриотических мультфильмов и фильмов. Идет работа по увековечению героев СВО - по всей стране строятся и открываются памятники.
- 9 декабря (2025 года), когда мы открывали памятник «Матерям победителей», мама первого Героя России в ходе СВО, Сапижат Мазаева, мне сказала: «Наши сыновья встают на колено всего лишь один раз в жизни - перед матерью. А мать - это та, что родила, и мать - это Родина. А потом они встают с коленей и защищают нас до конца».
Учителя получили «особый статус». Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки учителей».
Что это значит в реальности? В течение шести месяцев поручено:
- Создать особое «удостоверение учителя», по которому будут предоставляться льготы. Пока их немного - бесплатная юридическая помощь по профессии, право на бесплатное посещение музеев. Но каждый губернатор сможет назначать особые региональные меры поддержки, в том числе материальные.
- Изменить требования к распределению рабочего времени, чтобы снизить нагрузку на учителей.
- Изменить закон, чтобы после 25 лет работы педагог автоматически получал звание «Ветеран труда» и еще одни льготы.
Кроме того, за достижения учителей будут поощрять рублем, в течение всей жизни педагогов будут бесплатно учить, а каждому молодому специалисту в первый год работы будет помогать наставник.