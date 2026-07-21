Быков, четки, рок-н-ролл: Ивану Охлобыстину исполнилось 60 лет

Охлобыстин - один из самых востребованных актеров страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если не заглядывать во всезнающий интернет, ответить на вопрос «сколько лет Охлобыстину» сложно. Можно дать и сто, ведь кажется, что он всегда был и всегда на виду, а можно и тридцать, уж больно он наглый.

Он представитель хулиганской богемы 80-х, рок-н-рольщик, поэт, писатель, сценарист.

А еще - батюшка, глубоко верующий человек с любимой присказкой «Господь все устроит».

Но одновременно со служением - хамоватый грубиян доктор Быков из сериала «Интерны». Причем благословения на эту роль актер просил у Святейшего Патриарха.

У Охлобыстина шестеро своих детей и несколько десятков крестников. Среди последних есть актер-иноагент, ненавидящий своего крестного отца и всех нас… Но у ярого патриота Охлобыстина хватает любви и христианского смирения даже от такого сына не отрекаться.

Дерзайте, Иван Иванович! В мире правил и победивших формальностей вы один из немногих, кому хватает смелости быть и смешным, и мудрым одновременно.