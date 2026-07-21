Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком сияет на свадьбе: счастлива как никогда

Паулина Андреева поздравила близкого человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Разведенную Паулину Андрееву запечатлели на свадьбе. Бывшая жена Федора Бондарчука появилась на торжестве в серебристом шелковом топе и юбке. Актриса буквально светилась от счастья.

Паулина Андреева блистала на свадьбе младшего брата Игоря и его избранницы Маргариты. Торжество прошло в Санкт-Петербурге в историческом особняке Ермолинского. Актриса не только стала желанной гостьей, но и устроила для молодоженов сюрприз. Бывшая жена Федра Бондарчука спела для них под бурное ликование гостей.

Младший брат актрисы работает ведущим мероприятий. Свадьбу организовала его невеста, которая работает ивент-менеджером. Гуляли два дня. Жених играл для Маргариты на саксофоне, исполнял романтичные песни, а затем супруги закружились в медленном танце, растрогав до слез всех присутствующих.

Актриса блистала на свадьбе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Обед прошел в русском стиле под баян. Торт украсили фигуркой Человека-паука - любимого супергероя жениха и миниатюрой невесты в белом платье.

Напомним, недавно Паулина встретила новую любовь. Ее избранником называют 34-летнего Андрея Сутормина. Он невероятно похож на Бондарчука. Мужчина ведет непубличный образ жизни и не мелькает на страницах светской хроники.

У Сутормина медицинское образование. В 2016 году он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности "Педиатрия". Проходил интернатуру в Сеченовском университете.