Эльдар Джарахов признался, что носит пояс верности: «На мне металлические трусы»

Эльдар Джарахов Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Российский блогер и музыкальный исполнитель Эльдар Джарахов заявил, что носит пояс верности. Об этом он рассказал в беседе с журналистом KP.RU на пре-пати концерта певца Вани Дмитриенко в Лужниках.

Эльдар Джарахов заявил, что носит пояс верности

- Сегодня на мероприятии дресс-код рыцарский бал, средневековье. Что в твоем образе относится к нему?

- Да, на мне металлические трусы, пояс верности. Я показывать не буду, но поверьте на слово, - в шутку ответил артист.

- Верим, верим. Как считаешь, остались ли сейчас настоящие рыцари в нашей стране? Отвага, романтика....

- Безусловно, конечно.

- А себя можешь назвать рыцарем?

- Я думаю, что это надо спросить у кого-то, кто может быть знаком со мной или был в отношениях

- То есть тебя никто не посвящал в рыцари?

- Мечом мне никто по голове не бил. Хотя может сложиться такое впечатление, что меня чем-то ударили по голове, но нет, - пошутил Джарахов.

Ранее KP.RU рассказал о подробностях личной жизни Эльдара Джарахова. Стало известно, что блогер долгое время скрывал свое расставание с певицей Дарьей Кустовской, известной под псевдонимом Mona. Пара состояла в отношениях с лета 2024 года, но еще в декабре приняла решение разойтись.