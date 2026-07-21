Фото: Личная страница Игоря Байера

Российский турист оказался в сложной ситуации на горе Памир в Таджикистане. Во время восхождения в составе группы Игорь Байер получил черепно-мозговую травму. Потребовалась эвакуация вертолетом, который пока не может приземлиться из-за погоды. Узнали последние новости об эвакуации туриста из России с травмой головы в горах Памира в Таджикистане: последние.

Эвакуация туриста из России с травмой головы в горах Памира в Таджикистане: что произошло

Это восхождение началось 8 июля 2026 года – группа была сформирована из членов туристического клуба Вестра. Всего пять человек – руководитель Сергей Наседкин, штурман Игорь Байер. Логист, завхоз, медик – четверо мужчин и одна женщина. Маршрут не самый простой, группа подготовленная, спортсмены опытные. Через пик Крупской, Корженевской, пик Коммунизма , ледник Фортамбек. Отправление и прибытие в поселок Девшар. 9 июля группа прибыла в Душанббе, 10 июля отправились на стартовую точку. Погода отличная. 12 июля достигли перевала Ташлык – переночевали под ним.К 14 июля прошли перевал. Информацию о передвижении группы в онлайн-чате клуба писал координатор. Каждый день – информация о состоянии похода, передача данных о погоде.

Но 19 июля произошло ЧП. 22-летний Игорь Байер сорвался на леднике Турамыс, получил травму головы. Но, как отметили его товарищи, идти мог. Сразу связались со страховой компанией, оповестили семью пострадавшего.

Группа продолжила движение на Поляну Сулоева. Одновременно на странице клуба начался сбор средств на эвакуацию туриста из России с травмой головы в горах Памира в Таджикистане. Игорь Байер, по данным координатора, передвигался сам. Однако, спуститься вниз ему явно не хватило бы сил.

Игорь - опытный турист Фото: Личная страница Игоря Байера

Последние новости об эвакуации туриста из России с травмой головы в горах Памира в Таджикистане

Средства на вертолет были собраны практически за сутки – речь идет о 900 тысячах рублей. Как отметили опытные туристы, другие члены клуба – в Таджикистане свои особенности с вертолетными эвакуациями, поэтому сбор средств был нужен для быстрой эвакуации участника – в пользу его здоровья и безопасности. Нашлись те, кто высказал сомнения в подготовке пострадавшего члена группы, но знающие Игоря люди парировали:

- Ответственный и предельно педантичный человек. Несчастный случай может случиться с любым, как бы он ни готовился.

Известно, что сейчас вертолет уже забронирован. Однако возникла другая проблема – погода. Часть группы, кто остался с Игорем, еще в понедельник ждала эвакуации у поляны Сулоева. Но вертолетчики из-за снега и дождя не смогли вылететь. Тогда группа пошла ниже на Поляну Москвина на 4200 – это базовый лагерь для восхождения на Памир.

- Состояние Игоря положительное, - рассказали в турклубе. До поляны Москвина удалось дойти в 17:00 21 июля. Решения об эвакуации все еще ждут.

На данный момент есть данные, что спасатели собираются вылетать 24 июля. Состояние пострадавшего стабильное. Эвакуацию задерживает только непогода.

Что известно о туристе, который ждет эвакуации на Памире

Игорь Байер, согласно информации туристического клуба Вестра, с 14 лет занимается туризмом. Он уже покорял пик Ленина высотой 6400 метров. Ходил в гоы в Карелии, на Западном Кавказе.

Сейчас Игорю остается пожелать здоровья и скорейшего прибытия группы эвакуации которая доставит пострадавшего вниз, где он сможет получить помощь медиков.